«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на

матч

«Ньюкасл» – «Арсенал» 11 августа

«Канониры» открывают новый сезон непростым выездом в гнездо к «сорокам». Начало 11 августа в 16:00 (мск)

Прогноз

«Арсенал» провел во всех смыслах выдающееся лето. Во-первых, лондонцы выжались на максимум в предсезонных турнирах. Они заняли третье место в топовом Международном Кубке чемпионов, выиграв две из трех встреч и едва не дожав «Реал» (вели 2:0, но уступили по пенальти). Кроме того, на их счету еще две победы и достойное сопротивление в товарняке «Барсе» (1:2). Во-вторых, «канониры» здорово поработали на трансферном рынке и вопреки заявленному бюджету в 45 млн фунтов потратили больше сотни, взяв четырех игроков – Давида Луиса, Дани Себальоса, Николя Пепе и Кирана Тирни. По факту, клуб идеально усилил все позиции, которые нуждались в обновлении.

Давид Луис перешёл в «Арсенал»

Соперник «Арсенала» по первому туру – «Ньюкасл» – тоже активировал несколько трансферных бомб, подписав самого дорогого новичка в своей истории Жоелинтона (40 млн евро из «Хоффенхайма») и вингера «Ниццы» Сен-Максимена (18 млн). Конечно, эти футболисты – неплохое усиление, но точно не ровня лондонским новичкам. Да и без всех этих покупок «канониры» смотрятся предпочтительнее соперника: не зря с 2011 года «Ньюкасл» выиграл у «Арсенала» только один матч и проиграл 12 из 13. Кроме того, у клуба должно быть есть сложности с нападением, раз он подписал Энди Кэррола – возможно, одного из самых переоцененных форвардов Англии.

В прошлом сезоне «Арсенал» ужасно играл на выезде, потерпев 90% поражений на чужом поле. Но у любой неприятной серии есть финал, и новый сезон – идеальное время, чтобы начать все с чистой страницы. На победу гостей дают шикарный коэффициент – 1,86 на БК «Леон». «Арсенал» с его мощнейшим нападением и обновленной защитой должен добиться максимального результата в первой встрече, ведь каждая потеря очков в АПЛ, в свете последних лет – минус громадные шансы на титул и место в топ-4.

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Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Ньюкасл — Арсенал, который состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк (St. James» Park) в воскресенье 11 августа, начало в 16:00 (МСК).

Ньюкасл — Арсенал. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Арсенал, шансы которого победить букмекеры оценили выше 50%. В прошлом сезоне столичный клуб занял пятое место, на одно очко отстав от Тоттенхэма, и не попал в Лигу чемпионов. Он неудачно провел концовку чемпионата и выиграл лишь два из семи последних матчей, проиграв четыре раза. На выезде «Канониры» и вовсе выиграли лишь 4 из 15 предыдущих матчей, проиграв семь раз. В целом за весь прошлый сезон на чужом поле им удалось набрать только 25 очков — на 20 меньше, чем дома.

Ньюкасл по итогам прошлого сезона занял 13-е место. В конце чемпионата он выиграл три из пяти последних матчей, проиграв только Ливерпулю. А у себя дома «Сороки» выиграли шесть из восьми предыдущих встреч. Кстати, ни один из девяти последних матчей Ньюкасла на своем поле не завершился вничью — шесть побед и три поражения. В семи из девяти этих поединков он забивал больше одного мяча, а в двух других поединках Ньюкасл не забивал вовсе. Из 25 последних домашних матчей «Сорок» всего один завершился вничью, хотя перед этим он три раза подряд делил с соперниками очки на своем поле.

Ньюкасл — Арсенал. Ставки на матч:

Ньюкасл — Арсенал. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Арсенал выиграл у Ньюкасла оба матча в чемпионате Англии — 2:1 на выезде и 2:0 дома. С 2006 года «Канониры» проиграли лишь 2 из 25 официальных матчей против этого соперника, одержав 18 побед и пять раз сыграв вничью. В 14 встречах на данном отрезке они не пропускали ни одного гола. Стоит добавить, что в четырех из шести последних матчей между Ньюкаслом и Арсеналом забивалось не более двух голов.

>Забивает за игру

0

Ньюкасл — Арсенал. Ставки на матч:

Аналитики сайта считают, что Арсенал потеряет в этой игре очки, а лучшей станет ставка на победу Ньюкасла с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа Арсенала 2:1 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Ньюкасла с форой (+0.5) принимаются с котировкой 2.15.



Ньюкасл Юнайтед — Арсенал 11.08.2019

Ньюкасл Юнайтед — Арсенал 11.08.2019

09.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Максим Овсянников

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Ньюкасл Юнайтед и Лондонский Арсенал. Встреча состоится в это воскресенье в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:00 по московскому времени. Сможет ли Арсенал начать новый чемпионат с победы? Какие пари составить на эту встречу? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (4.40) Х (3.82) П2 (1.86) Ньюкасл Юнайтед Арсенал Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Сент-Джеймс Парк». Ньюкасл 11.08.2019 16:00



Ориентировочные составы на матч Ньюкасл Юнайтед — Арсенал

Ньюкасл Юнайтед : Ньюкасл Юнайтед: Дубравка; Ласкельс, Шер, Дамметт, Йедлин; Хэйден, Шелви, Альмирон, Сэнт-Максимин; Жоелинтон. Арсенал : Арсенал: Лено; Мустафи, Давид Луиз, Сократис, Колашинац; Торрейра, Джака, Озил, Пепе; Лакасетт, Обамеянг.

На старте сезона Ньюкасл не досчитался двух футболистов. Ими являются центральный защитник Флориан Лежен и центральный полузащитник Шон Лонгстафф. Оба игрока восстанавливаются после травм колена, полученных еще в начале весны. Остальные же футболисты Ньюкасла полностью готовы к сезону.

В составе Арсенала травмированных куда больше. И все проблемы навалились именно на линию обороны. Центральный защитник Роб Холдинг до сих пор проходит процедуру восстановления после травмы колена, правый защитник Эктор Белльерин лечится после разрыва крестообразной связки, а только купленный левый защитник Киран Тирни недавно был прооперирован, в связи с проблемами с бедром.

История личных встреч

История встреч между Ньюкаслом и Арсеналом насчитывает аж 171 матч. Несмотря на ощутимую разницу в классе, в этом противостоянии далеко не всё так просто. Ньюкаслу удалось выиграть в 63 поединках, в то время, как Арсенал победил в 72 встречах. Зато ничейный исход был зафиксирован всего 36 раз, что крайне мало для такого количества игр.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Ньюкасл завершил прошлый сезон на 13-ой строчке в турнирной таблице, набрав 45 очков за сезон. Но, за весь чемпионат «сороки» практически ничем не запомнились и выглядели достаточно серо. Практически все свои очки Ньюкасл заработал в матчах против команд нижней части турнирной таблицы. Зато перед топ-клубами он полностью разваливался. Тот же Арсенал дважды обыграл Ньюкасл в прошлом сезоне — 2:1 на выезде и 2:0 дома. Вряд ли что-либо изменится и в этом первенстве. Особого усиления Ньюкасл не получил и пока эта команда не выглядит клубом из первой десятки.

А вот Арсенал обещает стать весьма грозной силой на Английских полях. Вечно четвертый Арсенал в прошлом сезоне не смог занять даже четвертое место, оставшись на пятой позиции. Но в летнее трансферное окно в команде пришло несколько очень любопытных футболистов, способных усилить игру «канониров». К тому же, Арсенал провёл очень мощную предсезонку, сыграв в общей сложности 8 игр против таких соперников, как Барселона, Реал Мадрид и Бавария. Нет никаких сомнений в том, что команда Унаи Эмери к сезону полностью готова.

Прогноз: Арсенал обыграет своего оппонента. Ньюкасл выглядит на голову слабее.

Интересные факты перед матчем

Арсенал обыгрывал Ньюкасл в 12 из 13 последних поединков. Тотал больше 2.5 голов прошел только в 2 из 6 последних поединков между этими клубами.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Ньюкасл Юнайтед — Арсенал, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Ньюкасл Юнайтед — Арсенал Ставка: Победа Арсенала (П2) Коэфф: 1.86 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Ньюкасл Юнайтед — Арсенал Ставка: Тотал меньше 3 голов (ТМ 3) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Ньюкасл» – «Арсенал». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Ньюкасл» – «Арсенал».

Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк». 11.08.2019. 16:00 мск.

Лондонский «Арсенал» начинает новый сезон английской Премьер-лиги матчем против «Ньюкасла». Мы считаем, что в этой игре «канониры» сумеют обыграть соперника, который уступает им по качеству состава, а в межсезонье потерял главного тренера и поддержку большей части фанатов.

«Сорокам» будет сложнее, чем в прошлом сезоне

Этим летом у болельщиков «Ньюкасла» было не так много поводов для радости. На тренерском мостике команды Рафаэля Бенитеса сменил Стив Брюс. И не сказать, что это вызвало особый энтузиазм фанатов. Раньше они твердо знали, что клуб возглавляет один из лучших тренеров в Европе. Брюса, очевидно, оценивают гораздо ниже и задаются справедливым вопросом – сумеет ли он в условиях ограниченности ресурсов добиваться таких же результатов, как предшественник?

В межсезонье «Ньюкасл» потратил немалую сумму на трансферном рынке, но нет никакой уверенности в том, что пришедшие игроки усилят команду. Главные летние покупки – Жоэлинтон (40 миллионов фунтов) и Аллан Сен-Максимен (20 миллионов фунтов), безусловно, талантливые футболисты, но опыта борьбы на таком уровне у них мало. Между тем, ключевые исполнители прошлого сезона из команды ушли: Айосе Перес был продан «Лестеру», а Саломон Рондон перебрался в Китай вслед за Бенитесом.

Достаточно ли усилились «канониры»?

«Арсенал» активно поработал летом на трансферном рынке, но большой вопрос – хватит ли этого, чтобы исправить все проблемы с составом. Главной линией, которая нуждалась в усилении, безусловно, является оборона. На место левого защитника был куплен Киран Тирни. У него есть все перспективы стать отличным игроком, но переход и адаптация с уровня шотландской лиги в английскую может занять некоторое время.

В центре обороны Лорана Косьельни сменил Давид Луиз, и это точно не плюс к надежности защиты. А если учесть, что партнером его будет Шкодран Мустафи, то за оборону «канониров» становится по-настоящему страшно. Зато другие подписания сулят более радужные перспективы. Дани Себальос, который был взят в аренду у «Реала» призван укрепить полузащиту команды. В атаке же новичок Николя Пепе готовится организовать убийственное трио с Пьером-Эмериком Обамеянгом и Александром Ляказеттом.

Статистика и интересные факты о матче «Ньюкасл» – «Арсенал»:

«Канониры» выиграли 12 из 13 последних игр у «сорок», проиграв лишь однажды;

Последний раз команды встречались в первом туре в сезоне–2011/12, тогда игра на «Сент-Джеймс Парк» закончилась нулевой ничьей;

«Арсенал» проиграл 4 из 6 последних стартовых матчей в АПЛ;

«Ньюкасл» не выигрывал в первом туре с сезона–2012/13;

Только 1 из 25 последних домашних игр «сорок» в Премьер-лиге завершилась вничью;

Хозяева выиграли 6 из 8 последних матчей на «Сент-Джеймс Парк»;

В 19 гостевых поединках прошлого сезона «канонирам» лишь однажды удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности;

Наставник «Ньюкасла» Стив Брюс не проигрывал ни одной команде АПЛ так часто, как «Арсеналу» (19 раз), одержав всего 2 победы в 27 играх;

13 из 17 последних голов «канониров» были забиты парой Обамеянг (9) – Ляказетт (4).

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»

Гости являются фаворитами предстоящей встречи, и имеет смысл заиграть их победу. Атмосфера вокруг «Ньюкасла» не из лучших. Болельщики собираются бойкотировать игру из-за недовольства действиями владельца клуба Майка Эшли. В идеале – они хотят его ухода. Возможно, это требование действительно пойдет на пользу клубу в долгосрочной перспективе, но прямо сейчас отсутствие поддержки футболистам будет явно в минус. Поэтому первой нашей ставкой станет



Ньюкасл — Арсенал 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Фаворитом этой встречи являются «канониры», которые в предыдущих 13 встречах с «Ньюкаслом» сумели 12 раз одержать победу. На то, что команда из столицы Англии снова выиграет можно поставить с кэфом около 2. В минувшем розыгрыше АПЛ «Арсеналу» не хватило всего 2 очков, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов и это уже 3-й подряд сезон, в котором команда финиширует вне топ-4. «Ньюкасл», хоть и набрал на 1 очко больше, чем в сезоне 2017/18, тем не менее занял всего лишь 13-е место в Премьер-лиге и снова остался без еврокубков. В 1-м туре команда хоть и играет дома, имеет статус аутсайдера матча, и её победа оценивается кэфом примерно равным 4.

Результаты при подобных коэффициентах

В прошлом чемпионате Ньюкасл на своем поле в противостояниях с представителями топ-6 смог одержать 1 победу — над «Манчестер Сити» и еще 5 раз проиграл. «Арсенал» в сезоне 2018/19 на выезде по идентичной линии на победу смог обыграть не только «Ньюкасл», но и «Уотфорд» с «Борнмутом».

Важные новости

По окончании прошлого сезона Рафаэль Бенитес принял решение расторгнуть контракт с клубом. Испанский наставник руководил командой на протяжении 3 лет. Вместо него назначен Стив Брюс, известный по работе с рядом середняков и аутсайдеров Премьер-лиги, а также с командами из Чемпионшипа.

Долгосрочные ставки

По мнению букмекеров, топ-6 клубов АПЛ будут бороться за те же позиции, что заняли по итогам прошлого сезона. От «Арсенала» ждут, что команда сможет занять лишь место в зоне Лиги Европы. На победу в чемпионате лондонцев предлагаются высокий кэф около 34.

Также есть предложение на неофициальный титул лучшей команды Лондона. Среди лидеров этой номинации – «Челси» и «Тоттенхэм», а вот у «Арсенала» шансов на победу в столице Англии, по линии букмекеров, меньше и кэф на это событие находится в районе 3,5.

Статистика для ставок

В предыдущих 11 очных противостояниях в АПЛ 8 раз команды смогли забить максимум 1 гол в 1-м тайме. На это пари можно поставить с кэфом около 1,5.

Также обращает на себя внимание низкая результативность команд в личных встречах в играх на «Сент-Джеймс Парк». В последних 7 поединках на этом стадионе «Ньюкасл» 6 раз не смог забить более 1-го гола за игру и на продолжение этой тенденции можно поставить с кэфом в районе 1,4.

Также в этой серии из 7 игр «Арсенал» ни разу не забил 3 и более голов в ворота хозяев поединка. Ставка «ИТМ 2» на лондонцев котируется на уровне 1,4 (5 побед и 2 возврата).