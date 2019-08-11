Прогноз редакции на матч Аваи — Крузейро

«Аваи» — «Крузейро». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Аваи

Аваи на данный момент располагаются на последней строчке в турнирной таблице. В 13-ти поединках нынешнего розыгрыша Чемпионата Бразилии хозяева не смогли победить ни разу, так же ни разу в поединках с участием Авай не был пробит тотал больше 4.5 голов. Стоит отметить тот факт, что на своем поле с Крузейро Аваи играет не очень успешно — лишь 1 победа в 5-ти междусобойчиках на домашнем стадионе. Сегодня хозяева, конечно, будут бороться за очки, ибо с кем еще бороться, как не с командой, располагающейся на 3-ей с конца строчке в турнирной таблице. Однако уж слишком все плохо у домашнего коллектива, абсолютно ничего у Авай не получается, откровенно слабо работает атака, и даже при том, что команда не так много пропускает, добиться хоть сколько-то положительного результата невероятно тяжело. В общем, жду еще один сухой матч, в котором Аваи не смогут победить…

Крузейро Минейро

У гостей игра идет немногим лучше, чем у соперника — сейчас Крузейро идет на 18-ом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь 10 очков. Однако, у коллектива есть хоть какие-то шансы на сохранение прописки в элите, все-таки все не столь критично — в 13-ти поединках гости потерпели 7 поражений, что, на самом деле, не так уж и плохо. Сегодня у Крузейро есть реальные шансы на получение очков, однако ждать высокой результативности не стоит, все-таки за всю историю личных встреч этих команд, которая, кстати, насчитывает лишь десять поединков, тотал больше 4.5 был пробит однажды, и то на поле Крузейро. Уверен, что за счет дисциплинированности и настроя гости смогут добыть очки…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к комбинированному варианту: Х2 + ТМ 4.5. Крузейро, на мой взгляд, не имеет право терять драгоценные баллы в поединке с самой слабой командой чемпионата, но и ждать открытого футбола вряд ли стоит, все-таки коллективы встречаются не сильно забивные. Гости не проиграют и тотал меньше 4.5 мячей!

Прогноз редакции на матч Аваи — Крузейро

Трансферное окно в чемпионате Бразилии закрылось, а “Крузейро” так и не нашел футболиста в атаку. На острие все так же продолжают действовать полузащитники, а команда в том числе и из-за этого опустилась уже в зону вылета: 18-е место и всего девять голов за 13 матчей. Хуже только у “Алагоано” и “Аваи”, с которым “синим” и предстоит встретиться в 14-м туре Бразилейрао.

“Матч” неудачников первенства” — вполне подходящая афиша для такого противостояния. Почему именно “первенства”? “Крузейро” здорово проводит кубковые игры, дойдя уже до полуфинала национального кубка и вылетев из Кубка Либертадорес от “Ривер Плейта” лишь в серии пенальти.

Ориентировочные составы на матч “Аваи” — “Крузейро”

"Аваи" (5-3-2): Владимир — Силва, Лео, Игор, Бетао, Феррарейс — Кастро, Ж.Пауло, Франко — Савио, Лоуреншо

Не сыграют: Моритц

"Крузейро" (4-2-3-1): Фабио — Орехуэла, Лео, Деде, Эжидио — Габриэль, Невес — Кабрал, Энрике, Фред -Роша

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Аваи” — “Крузейро”

Но в чемпионате “Аваи” и “Крузейро” могут соревноваться в том, у кого хуже та или иная серия. Например, “Аваи” за 13 туров набрал пять очков, это худший результат в истории чемпионатов Бразилии. А “Крузейро” выиграл только один матч из последних 16 (!), не забивая в семи последних играх. Это худший результат в истории клуба. Всего два абзаца текста, а слово “худший” в той или иной форме мы употребили уже пять раз. Глупо ведь рассчитывать на голы в таком матче? А мы и не рассчитываем, ставим тотал меньше 2 с коэффициентом 1,91.