Прогноз и ставки Зальмрор — Хольштейн Киель (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Зальмрор — Хольштейн Киль

Стадия 1/32 Кубка Германии постоянно сводит команды из разных дивизионов, поэтому, например, нет ничего удивительного в том, что шансы домашнего Зальмрора оценивают в коэффициент, близкий к 50. Это команда в прошлом году заняла 17-ю строчку Оберлиги Райнланд-Пфальц/Саар, что как бы говорит само за себя. Даже в домашних играх в своем дивизионе эти парни были одними из худших, сумев забить 15 мячей, а пропустив 31 в ответ за 18 матчей. Кто же сегодня приезжает в ранге очевидного фаворита в гости к этой лузовой команде?

Ориентировочные составы на матч Зальмрор – Хольштейн Киель

“Зальмрор” –

Не сыграют: —

“Хольштейн Киель” (4-3-3): Райнманн – Ван ден Берг, Валь, Шмидт, Тодорович – Мефферт, Игньевски, Билер – Ли, Серра, Ийоха

Не сыграют: —

Прогноз на матч Зальмрор – Хольштейн Киель

Хольштейн Киель в прошлом году был довольно-таки близок к тому, чтобы выйти в Бундеслигу. Они заняли шестую строчку во Второй Бундеслиге, показав очень забивной футбол. 60 мячей они забили за 34 игры. Это третий лучший показатель в лиге в прошлом сезоне. Пропускают эти парни тоже много – 51 мяч побывал в их воротах в том году. Отметим, что по победам в гостях Хольштейн являлся одной из лучших команд лиги, а значит каких-то проблем с Зальмрором на его поляне быть не должно. Нас ждет зрелищный открытый футбол, как это часто и бывает в немецких чемпионатах. Берем фору минус на фаворитов. Наш прогноз – Ф2(-3,5) за 1.85.