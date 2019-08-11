Прогноз Палмейрас — Баия (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Палмейрас — Баия

Луис Фелипе Сколари и его “Палмейрас” угодили в турбулентность. Серая полоса “Вердао” началась сразу после Кубка Америки. В чемпионате “зеленые” трижды сыграли вничью и еще раз проиграли, также они закончили выступление в Кубке Бразилии, уступив в серии пенальти “Интернасионалу”. Позитив только в Кубке Либертадорес, там “Палмейрас” не оставил шансов аргентинскому “Годой Крус — 4:0. Выйти на путь исправления Сколари и команда попытаются в 14-м туре Бразилейрао в матче против “Байи Сальвадор”.

Ориентировочные составы на матч “Палмейрас — “Баия Салвадор”

"Палмейрас" (4-2-3-1): Вевертон — Роша, Луан, Барбоса, Гомес — Вейга, Б.Энрике — Мело, Дуду, Виллиан — Дейверсон

Не сыграют: —

"Баия" (4-3-3): Фридрих — Фонсека, Параиба, Мойзес, Джиованни — Жуниньо, Флавио, Грегоре — Гимараэс, Лукка, Жилберто

Не сыграют: Фернандал

Прогноз на матч “Палмейрас — “Баия Салвадор”

Получается, что в национальном первенстве “Палмейрас” не выигрывает четыре матча. Такая серия повторилась впервые с 2017 года.И соперник то у “зеленых” не самый удобный — “Байя” вспомнила как забивать и в предыдущем туре отправила три безответных мяча в ворота “Фламенго. Кроме того, “Байя” знает подход к команде Сколари. Три из последних пяти очных матчей завершились вничью, еще один — минимальной победой команды из Сан-Паулу. Задача “трехцветных” на сезон — место в топ-6, но пока они ограничиваются 10-й позицией. Вряд ли “Байя” может рассчитывать на победу, а вот на одно очко в матче с раненым “Палмейрасом”- вполне. Наш прогноз — ничья с коэффициентом 4,06.