Прогноз и ставки Атланта — Нью-Йорк Сити (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Атланта — Нью-Йорк Сити

Что может быть прекрасней в МЛС, чем встреча таких клубов как “Атланта” и “Нью-Йорк Сити”? Команды являются одними из лучших в своей лиге, поэтому мы обязаны ожидать интересного матча. Сколько общего между ними! За последние пять матчей оба клуба проиграли по два раза, причем в одних и тех же турах. Это позволило находиться им друг с другом в турнирной таблице Запада и участвовать в гонке за второе место. Пока что шансы примерно равны, но все решится в очном противостоянии.

Ориентировочные составы на матч Атланта — Нью-Йорк Сити:

“Атланта” (3-5-2): Гьюзан — Гонсалез, Робинсон, Эскобар — Мерам, Ремеди, Нагбе, Грессель, Хиндман — Мартинез, Барко

Не сыграют: —

“Нью-Йорк Сити” (3-4-3): Джонсон — Свит, Сандс, Чанот — Матаррита, Офори, Ринг, Тиннерхольм — Эбер, Митрита, Кастелланос

Не сыграют: Скалли, Тажури

Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк Сити:

Перечислять сходства команд можно до бесконечности. Пропустили они по 29 мячей за сезон, но у “Нью-Йорк Сити” есть еще две игры в запасе. Именно этот фактор может скрасить поражение от “Атланты”, ведь у них еще будет возможность набрать очки и обогнать своего прямого конкурента по турнирной таблице. Однако, если думать такой логикой, то ни о каком прогрессе не может идти и речи, ведь клуб-победитель должен всегда выходить и играть на победу. Надеемся, что ген триумфаторов есть и у гостей. Мы рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 4,0