«Хаммарбю» — «Хельсингборг». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Хаммарбю — Хельсингборг 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Беспроигрышная серия «Хаммарбю» в чемпионате Швеции достигла 5 матчей, что свидетельствует о том, что команда находится в хорошей форме. Столичный клуб является фаворитом предстоящей встречи: поставить на победу «Хаммарбю» можно с коэффициентом в районе 1,5. «Хельсингборг» на выезде в этом сезоне чемпионата смог победить лишь однажды. Отчего и предсказуемые 6,4 на его победу в предстоящем матче.

Результаты при подобных коэффициентах

Аналогичные коэффициенты на домашний успех «Хаммарбю» были в матче с «Эльфсборгом». Та встреча завершилась уверенной победой подопечных Стефана Биллборна со счётом 5:2. Таких высоких котировок на победу «Хельсингборга» ещё ни разу не было в текущем сезоне.

Статистика для ставок

«Хаммарбю» забил 2 и более голов в 7 последних домашних матчах чемпионата. Вероятно, что в очередной игре на своём поле футболисты из Стокгольма забьют больше 1 гола. Котировки на это событие расположились в районе 1,4.

Сам «Хаммарбю» также пропускал минимум 2 гола в 3 последних домашних матчах в Аллсвенскан. Быть может в предстоящей игре «Хельсингборгу» удастся забить хотя бы 1 мяч в ворота своего соперника. Поставить на гол гостей в предстоящем поединке можно с примерным коэффициентом 1,5.

Прогноз на

матч

«Хаммарбю» ‒ «Хельсингборг» 11 августа

Содержание:

«Хаммарбю»

«Хельсингборг»

Надёжный прогноз на матч «Хаммарбю» ‒ «Хельсингборг»

Прогноз редакции на матч Хаммарбю — Хельсингборг

Стадион “Теле 2 Арена” в Стокгольме совсем не имеет отдыха. 11 августа в рамках 19-го тура чемпионата Швеции по футболу на нем сыграют “Хаммарбю” и “Хельсингборг”. В прошедшем туре хозяева провели результативный матч с “Кальмаром” 2:2. Гости забили и пропустили меньше, но также получили в свою копилку одно очко в игре с “Фалькенбергом” 1:1. За последние пять матчей у “Хаммарбю” прекрасный результат — одна ничья и четыре победы. Команда занимает пятое место и приближается к тройке сильнейших. У “Хельсингборга” два поражения, две ничьи и победа. 12-я строчка и четыре очка от зоны вылета.

Ориентировочные составы на матч Хаммарбю — Хельсингборг:

“Хаммарбю” (4-4-2): Виланд — Сандберг, Родич, Феллман, Виндгрен — Сольхайм, Боянич, Андерсон, Кацаниклич — Халили, Кьяртанссон

Не сыграют: —

“Хельсингборг” (4-4-2): Линдегор — Хольгерссон, Ливерстам, Веберг, Эрикссон — Перссон, Абубакари, Йонссон, Свенссон — Вандерсон, Бьярнасон

Не сыграют: Ханссон

Прогноз на матч Хаммарбю — Хельсингборг:

Кажется, “Хаммарбю” сейчас никто не сможет остановить. Команда набрала такой ход, для которого открываются любые дороги прямиком в медальную зону. Сейчас и не верится, что у команды была неудачная серия, когда о победах можно было только мечтать. Не видим не единой причины, по которой хозяева могут потерять очки в грядущем поединке. Так считают и букмекеры, предлагая на П1 маленький коэффициент. Чтобы неплохо заработать, рекомендуем ставить не на него, а на ТБ3. У “Париматч” коэффициент на такую позицию составляет 1,69.