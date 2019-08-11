Прогноз Арсенал Тула — Уфа (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Арсенал Тула — Уфа

Сумеет ли «Арсенал» окончательно реабилитироваться за позор в Лиге Европы? Первый шаг к этому был сделан в матче против «Тамбова». Осталось извиниться перед болельщиками на своем поле. «Уфа» Вадима Евсеева – очень боевая команда, которая и сама не играет и другим не дает. Матч команд, которые исповедуют абсолютно разные футбольные философии.

Ориентировочные составы на матч «Арсенал» — «Уфа»:

«Арсенал» (4-5-1): Левашов – Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес – Горбатенко, Костадинов, Лессовой, Чаушич, Ломовицкий — Луценко

Не сыграют: —

«Уфа» (3-4-3): Беленов – Неделчару, Пуцко, Табидзе – Сухов, Карп, Фомин, Алиев – Тиль, Игбун, Козлов

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Арсенал» — «Уфа»

Обе команды все еще испытывают огромные проблемы в атаке. «Уфа» в принципе создает мало моментов, уповая на индивидуальное мастерство Игбуна. А «Арсенал» до сих пор не нашел замену тройке: Бакаев-Мирзов-Джорджевич. Скудный выбор исполнителей не позволяет тренерам ставить атакующий футбол.

Нас снова ждет вязкий матч с большим количеством стычек и остановок. «Уфа» будет в своей стихии, но Тула сейчас просто лучше. На своем поле в этом сезоне «Арсенал» еще не выигрывал – пора прерывать традиции. Тем более, что в перспективе есть гипотетический подъем в тройку лидеров. «Уфа» намного лучше играет дома на своем искусственном поле. Наш прогноз – побед «Арсенала» за 2,15.

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Арсенал Тула — Уфа. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (11.08.2019)

Арсенал Тула — Уфа. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (11.08.2019)

Арсенал Тула — Уфа. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Арсенал Тула — Уфа, который состоится на стадионе Арсенал в воскресенье 11 августа, начало в 14:00 (МСК).

Арсенал Тула — Уфа. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Арсенал, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. После четырех туров в активе тульского клуба семь очков и он делит четвертое место с еще четырьмя командами. В прошлое воскресенье «Оружейники» обыграли на выезде Тамбов со счетом 1:0 — единственный гол забил Евгений Луценко. Это была вторая победа Арсенала в нынешнем сезоне, но оба раза он выигрывал на чужом поле, а вот дома в двух встречах набрал только одно очко. С учетом прошлого сезона Арсенал проиграл лишь 2 из 17 последних матчей в чемпионате России, одержав девять побед и шесть раз сыграв вничью. А у себя дома после серии из 11 матчей без поражений — семь побед и четыре ничьи, Арсенал набрал всего одно очко в трех последних встречах.

Уфа в четырех первых матчах чемпионата набрала четыре очка. После поражений от Урала и Краснодара с одинаковым счетом 2:3 она сначала обыграла дома Крылья Советов со счетом 2:1, а в прошлом туре сыграла вничью 0:0 в гостях у Сочи. За восемь последних матчей в Премьер-лиге Уфа одержала всего одну победу и потерпела пять поражений. А на выезде она не побеждает с середины марта 2018 года или 20 матчей подряд, 12 раз сыграв вничью и восемь раз проиграв. В половине поединков на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола и только в двух встречах ей удалось забить по два мяча.

Арсенал Тула — Уфа. Ставки на матч:

Арсенал Тула — Уфа. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах с Уфой Арсенал набрал четыре очка. Но если на выезде он победил со счетом 2:1, то дома сыграл с ней вничью 1:1. Кстати, это была единственная ничья за десять матчей противостояния — в остальных встречах пять раз побеждал Арсенал и четыре раза выигрывала Уфа. Результативность матчей Арсенала и Уфы невысокая и всего в трех матчах из десяти забивалось больше двух голов, тогда как в пяти поединках забивалось не более одного мяча.

>Забивает за игру

1.5

Арсенал Тула — Уфа. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что Арсенал вряд ли сможет оправдать статус фаворита и, скорее всего, потеряет очки в этой встрече. Наиболее вероятным исходом которой выглядит ничья. В данном случае можно поставить на победу Уфы с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Высоко котируется победа Арсенала 1:0 (коэффициент 6.00). Сделать ставку на победу Уфы с форой (+0.5) можно с коэффициентом 1.81.

Арсенал Тула — Уфа 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Тульский клуб подходит к этой встрече после победы в прошлом туре. Подопечные Вадима Евсеева в свою очередь сыграли нулевую ничью с «Сочи». Фаворитом этой пары букмекеры считают хозяев. Шансы на их победу они оценили коэффициентом в районе 2,1. На победу гостей можно поставить с кэфом около 3,7.

Статистика для ставок

Несмотря на низкую среднюю результативность в очных противостояниях, 1-й тайм зачастую получается с голами. В 3 последних личных встречах в РПЛ стартовые 45 минут всегда проходили с забитыми мячами. В этой ситуации интересно смотрится ставка на гол до перерыва с коэффициентом порядка 1,5.

Стоит отметить, что в этих 3 играх футболисты из Башкортостана всегда забивали в стартовой сорокапятиминутке. Поставить на гол «Уфы» в 1-м тайме можно примерно за 2,7.

В 3 из 4 личных встреч в Туле гости не проигрывали (2 победы и 1 ничья). При такой статистике имеет смысл обратить внимание на ставку «Уфа не проиграет» за кэф около 1,8.

Ставки на игроков

Нападающий хозяев Евгений Луценко забил 2 гола в 3 матчах, почему бы не заиграть пари на его результативность и в этой встрече? Гол бывшего игрока «Динамо» можно заиграть с коэффициентом порядка 3,6.

Добудет ли «Арсенал» в Туле первую победу в РПЛ-2019/20?

«Арсенал» Тула

В воскресенье, 11 августа, в пятом туре РПЛ тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Уфой». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на



Обыграв в последнем своем матче «Тамбов» в гостях со счетом 1:0, «канониры» таким образом прервали свою 3-матчевую проигрышную серию.





В этом отрезке «пряники» уступили дома «Ростову» (2:3) в рамках третьего тура РПЛ, а также дважды проиграли азербайджанскому «Нефтчи» во втором раунде отбора Лиги Европы: 0:1 — дома и 0:3 — на выезде.









С семью очками после четырех туров российского первенства туляки расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, но такое же количество пунктов имеют еще четыре команды.









В прошлом розыгрыше РПЛ «Арсенал» на своем поле выступал очень уверенно, что не скажешь об этом сезоне. В двух домашних встречах текущего чемпионата «пушкари» набрали всего лишь один пункт, забили три мяча, а пропустили на один больше.







«Уфа»



«Уфа» смогла сохранить свою прописку в вышке только по итогам стыковых встреч, где в 2-матчевой дуэли переиграла третью команду ФНЛ «Томь» — 2:0 и 0:1.









Начали эту Премьер-лигу уфимцы с двух поражений с одинаковым счетом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром».





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Затем «горожане» обыграли «Крылья Советов» на своей территории 2:1, а в четвертом туре они поделили очки с ФК «Сочи» на его поле — 0:0.





С четырьмя набранными баллами уфимский коллектив после четырех туров разместился на 12-й строке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.









В прошлом чемпионате России в Туле эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Уфе победил «Арсенал» — 2:1.







Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа»



В рамках РПЛ уфимцы не могут одержать выездную победу в последних 20 встречах. Прогнозируем, что и в этой игре им будет трудно рассчитывать на три очка.





Предлагаем поставить на выигрыш туляков, которые постараются реабилитироваться перед своими болельщиками за позорный вылет из еврокубков.





Арсенал Тула – Уфа. Прогноз и статистика на матч РПЛ от БК Лига Ставок

Откроет воскресные матчи 5-го тура чемпионата российской Премьер-лиги встреча «Арсенала» и «Уфы». Букмекеры.РФ напоминают, что начало встречи подопечных Игоря Черевченко и Вадима Евсеева назначено на 11 августа в 14:00 МСК.

В букмекерской конторе «Лига Ставок» считают фаворитами подопечных Игоря Черевченко. Ставки на победу «Арсенала» принимаются с коэффициентом 2,15. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.20, а ставки на победу «Уфы» принимают с коэффициентом 3.80.

Статистика от БК «Лига Ставок»

13 мячей забито в четырёх стартовых турах в матчах с участием и «Арсенала», и «Уфы».

Более «открытыми» на данный момент являются лишь две команды — «Ростов» (16 голов) и «Урал» (14).

3 последние очные встречи забивают оба соперника.

«Арсенал» дважды выиграл со счётом 2:1 — дома в чемпионате-2017/18 и в гостях в прошлом сезоне. А игра в Туле в Премьер-Лиге-2018/19 завершилась вничью 1:1.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Уфа» от БК «Лига Ставок»:

Тотал голов в матче больше 2-х с коэффициент 1.70.

Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.