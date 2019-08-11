«Лилль» – «Нант». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

«Лилль» — «Нант». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Лилль — Нант. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Лилль — Нант. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Лилль — Нант. Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Лилль — Нант, который состоится на стадионе Пьер Моруа (Stade Pierre-Mauroy) в воскресенье 11 августа, начало в 16:00 (МСК).

Лилль — Нант. Кто фаворит матча?

Вице-чемпион Франции Лилль новый розыгрыш турнира начнет с домашнего матча против Нанта. Букмекеры считают, что Лилль победит, и оценивают вероятность такого исхода чуть выше 50%. В конце прошлого чемпионата «Доги» проиграли всего один матч из девяти последних, одержав пять побед. А на своем поле они выиграли четыре встречи кряду с общим счетом 16:1 и забивали ровно по пять голов в трех поединках. За 21 последний матч на своем поле в чемпионате Франции Лилль одержал 15 побед и проиграл только два раза. В 13 встречах на данном отрезке он забивал не менее двух голов.

Нант в прошлом сезоне занял 12-е место, набрав 48 очков. В конце чемпионата он выиграл пять из восьми последних поединков, проиграв лишь раз. В каждой победной встрече ему удавалось забить больше одного мяча. В гостях Нант не проиграл ни одного из трех последних матчей, но и победил он лишь раз за семь предыдущих встреч на чужом поле, по три раза проиграв и сыграв вничью. В 8 из 12 последних матчей вдали от дома Нант не забивал ни одного гола. В то же время стоит отметить, что за 11 предыдущих встреч на чужом поле он ни разу не пропускал больше одного мяча.

Лилль — Нант. Ставки на матч:

Лилль — Нант. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Лилль выиграл у Нанта оба матча в чемпионате Франции — 2:1 дома и 3:2 на выезде. «Доги» не проигрывают в этом противостоянии уже восемь встреч кряду — шесть побед и две ничьи. В том числе они выиграли у «Канареек» четыре предыдущие домашние встречи с общим счетом 9:1. Стоит добавить, что в пяти последних матчах между Лиллем и Нантом забивалось больше двух голов. При этом Лилль забивал в каждом из этих поединков больше одного мяча.

>Забивает за игру

0

Лилль — Нант. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Лилля и ставят на высокий тотал этого матча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Лилля со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Поставить на тотал больше 2,5 голов предлагается с коэффициентом 2.46.

«Лилль» – «Нант». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур

«Лилль» – «Нант»

Вильнёв-д’Аск. Стадион «Пьер Моруа». 11.08.2019. 16:00 МСК

Судья: Микаэль Лесаж

«Лилль» в прошлом сезоне всех удивил, завоевав серебряные медали чемпионата Франции. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 «догам» будет непросто повторить успех, ведь в межсезонье произошла серьезная перестройка. В 1-м туре команда встретится с «Нантом», каким получится старт для «Лилля»?

Форма «Лилля»

Успехи «Лилля» не могли остаться незамеченными, из-за чего команду постигла судьба многих «выскочек»: лидеры проданы, и сейчас необходимо грамотно распорядиться полученными деньгами. За Юссуфа Коне, Анвара Эль-Гази, Тиагу Мендеша, Рафаэля Леау и Николя Пепе клуб получил суммарно 150 миллионов евро и потратил меньше половины. Главным приобретением стал молодой Юсуф Ясыджи, также не перспективу были куплены Тимоти Веа, Виктор Осимен, Домагой Брадарич, Тиагу Дьяло, Саад Агузул и Шоу. В общем, главному тренеру предстоит немало работы, а болельщики должны набраться терпения.

В межсезонье подопечные Кристофа Галтье провели 7 спаррингов, в которых одержали 4 победы. Правда, поначалу «доги» обыгрывали не самых сильных соперников, а в контрольных встречах они уступили «Сельте» (0:1) и «Роме» (2:3). «Лилль» был близок к ничьей с римлянами, но пропустил решающий мяч в компенсированное время. Один из лидеров клуба, Жонатан Бамба, получил травму, и теперь он вряд ли сыграть с «Нантом». Из-за дисквалификаций на поле не выйдут Лоик Реми и Луис Араухо.

Форма «Нанта»

«Нант» можно назвать крепким середняком французского первенства, однако перед началом сезоне за команду немного тревожно. Так, например, буквально три дня назад на пост главного тренера был назначен Кристиан Гюркюфф, хотя во время предсезонки клубом рулил Вахид Халилходжич. В летнее трансферное окно ушел защитник Диего Карлос, а на замену ему удалось купить лишь Моллу Ваге из «Удинезе». Главным же приобретением стал вингер Маркус Коко, ранее выступавший за «Генгам». В прошлом розыгрыше Лиги 1 он набрал 4 балла по системе «гол+пас», и в будущем молодой хавбек способен добиться прогресса.

Летние спарринги «Нанта» прошли с переменным успехом: в 6 матчах он одержал 3 победы, оставив не у дел достаточно скромные клубы. В контрольном поединке «канарейки» разошлись миром с «Дженоа» – 1:1. Состав «Нанта» был практически оптимальным, и к 1-му туру он подходит без серьезных потерь.

История личных встреч «Лилля» и «Нанта»

В 6 последних очных поединках «Лилль» одержал 5 побед, а еще одна игра завершилась вничью. В прошлом розыгрыше Лиги 1 «Лилль» дважды оказался сильнее – 3:2 и 2:1.

Важные факты о матче «Лилль» – «Нант»

• «Лилль» в 7 предыдущих домашних матчах одержал 5 побед

• В 19 выездных турах прошлого чемпионата «Нант» суммарно забил 13 мячей

• «Лилль» на своем поле четырежды кряду обыгрывал «Нант»

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Лилль» – «Нант»

Обе команды серьезно изменились в это межсезонье, однако у «Лилля» было время перестроиться. Внезапная смена тренера может повлиять на старт чемпионата в исполнении «Нанта», а проблемы в нападении могут обостриться. Хозяева неплохо проявили себя в товарищеских встречах, игра с «Ромой» тому подтверждение. Предлагаем поставить на победу «Лилля» с коэффициентом 2,0 в



Лилль — Нант 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Для «Лилля» прошлый сезон прошел весьма успешно. По итогам чемпионата Франции команда заняла 2-е место турнирной таблицы и заработала право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. После таких результатов, к первой игре сезона «Лилль» подходит в статусе фаворита – коэффициент на победу хозяев около 1,8. «Нант» же не может похвастаться такими результатами. Команда в прошлом сезоне заняла скромное 11-е место турнирной таблицы Лиги 1. В предстоящем поединке вероятность победы гостей оценивается котировкой в районе 5.

Результаты при подобных коэффициентах

При похожих котировках «Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в личной встрече команд в прошлом сезоне Лиги 1 со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Очень вероятно, что для «Лилля» этот матч станет достаточно результативным. В 5 предыдущих личных встречах в Лиге 1 команда забивала минимум 2 гола в ворота соперника. Пари на такой результат в предстоящем поединке оценивается коэффициентом около 2,1.

Стоит отметить, что в 3 последних личных встречах на поле «Лилля» хозяева становились авторами первого гола. Котировки на то, что и предстоящей встрече команда откроет счет, находятся в районе 1,7.

«Лилль» в 7 из 8 предыдущих встречах в Лиге 1 не подавал более 4 угловых ударов за игру. Вероятно, что и в ближайшей игре подопечные Кристофа Галтье разыграют такое же количество стандартов с угла поля.

Важные новости

За неделю до старта чемпионата «Нант» объявил, что главный тренер Вахид Халилходжич покидает свой пост. Его место занял французский специалист Кристиан Гуркюфф.

Начнет ли с победы новый сезон «Лилль»?

«Лилль»

11 августа в 16:00 по московскому времени в Лилле состоится матч между «Лиллем» и «Нантом». Это будет поединок первого тура французской Лиги 1, который состоится на стадионе «Пьер-Моруа». Прогноз на



По итогам минувшего сезона «Лилль» неожиданно стал второй командой страны. Грамотная работа клубного менеджмента позволила опередить более богатых «Лион» и «Марсель».





Закономерно, что такой успех повлек за собой потерю ключевых исполнителей этим летом. Команда лишилась четверых ведущих исполнителей — Николя Пепе, Тиаго Мендеса, Юссуфа Коне и Рафаэла Леао.









В межсезонье «Доги» провели семь контрольных поединков, три из которых были победными. Тем не менее, два матча перед стартом сезона в Лиге 1 против «Сельты» (0:1) и «Ромы» (2:3) обернулись поражениями.











«Нант»



В прошлой кампании французского первенства «Нант» занял 12-е место. Команда показала себя классическим середняком, не сражаясь за еврокубки и избежав необходимости бороться за выживание.





Летом коллектив провел шесть контрольных поединков, в четырех из которых победил. Единственное поражение с минимальным счетом клубу нанес «Брест».





Новый сезон «Канарейки» встречают в не лучшей ситуации: Вахид Халилходжич ушел с поста рулевого в начале этой недели из-за конфликта с президентом Вальдемаром Китой по поводу ухода ряда игроков этим летом.





Новым наставником стал Кристиан Гуркюфф.







Прогноз



Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,2.









Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,5.





Прогноз редакции на матч Лилль — Нант

Этим летом “Лилль” совершил самый громкий трансфер в своей истории. По крайней мере, в финансовом плане. Хозяева подписали турецкого футболиста Язиджи из “Трабзонспора” за 16,5 миллионов евро. Также туркам будет выплачен еще один миллион евро после того, как полузащитник проведет 25 игр за свой новый клуб. Понятно, что это вряд ли говорит о большом таланте хавбека. Скорее, наоборот. Цены на трансферном рынке взлетели настолько, что сейчас и за среднего футболиста нужно выложить огромную сумму. Хотя, не будем забегать вперед и посмотрим за ним внимательней. Может, мы ошибаемся.

Ориентировочные составы на матч Лилль — Нант:

“Лилль” (4-5-1): Маньян — Мандава, Сумаро, Фонте, Пье — Тьяго Мая, Мендес, Бамба, Иконе, Пепе — Реми

Не сыграют: Шека

“Нант” (4-3-3): Ольеро — Лима, Паллуа, Валонгва, Кватенг — Луза, Туре, Ронжье — Мажеед, Кулибали, Мотусамми

Не сыграют: —

Прогноз на матч Лилль — Нант:

Перед стартом очередного сезона во Франции “Нант” объявил о назначении на пост главного тренера Кристиана Гуркюффа. Второго августа поста менеджера покинул Вахид Халилходжич, но руководство уже вело переговоры с новым наставником. До того, как французский специалист стал управленцем гостей, в его карьере были такие клубы как “Аль-Гарафа”, “Лорьян” и “Ренн”. Не сказать, что он справлялся в них на высоком уровне, но есть и другие поводы сомневаться в удачном старте “Нанта”. Команда просто не прошла предсезонную подготовку с новым коучем и поэтому возможны скачки результата. Ставим на П1 за 2,01