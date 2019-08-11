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Запись от Авг 11, 2019 в 09:15 · by 0

Прогноз, ставки и коэффициенты Норрчепинг — Эльфсборг (11.08.19)

Норрчепинг — Эльфсборг 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предстоящем поединке встретятся команды из середины турнирной таблицы. Фаворитом встречи букмекеры считают «Норрчепинг», поставить на победу которого можно почти за 1,7. Коэффициент на успех «Эльфсборга» значительно выше: триумф гостей оценен котировками в районе 4,8.

Результаты при подобных коэффициентах

Похожие котировки на домашнюю победу «Норрчепинга» были в матче против «Эстерсунда», в котором хозяева оказались сильнее со счётом 3:0. Наиболее близкий коэффициент на выездной триумф «Эльфсборга» был в матче против АИКа. Ту встречу выиграла столичная команда (3:0). 

Статистика для ставок

«Эльфсборг» пропустил во всех своих выездных матчах в текущем сезоне. Вероятно, предстоящая встреча не станет исключением. Поставить на минимум 1 забитый мяч «Норрчепинга» в этой встрече можно за коэффициент около 1,2.

Нельзя не отметить, что в 10 последних очных противостояниях в Аллсвенскан сыграла плюсовая фора (+1,5) на «Эльфсборг». Котировки на то, что гости не проиграют в 2 мяча и более, расположись в районе 1,5.

«Норрчепинг» забил 62% всех своих голов в 1-х таймах. Высока вероятность, что хозяева смогут отличиться уже в первой 45-минутке и предстоящего матча. Сделать ставку на это событие можно почти за 1,7.


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Прогноз, ставки и коэффициенты Норрчепинг — Эльфсборг (11.08.19)

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