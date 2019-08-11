Прогноз, ставки и коэффициенты Карпаты — Мариуполь (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Карпаты — Мариуполь

Пока что “Мариуполь” разрывается на два фронта, ведь гостям еще приходиться выступать в Лиге Европы. В квалификационном раунде им достался крепкий “АЗ Алкмар”, который считается фаворитом их пары. Несмотря на это, голландцы не смогли увезти больше одного очка и все решится в ответном матче. Очевидно, что все мысли подопечных Александра Бабича будут относительно еврокубка, но не нужно забывать и про чемпионат. Тем более, что дела в Украинской Премьер-лиге идут с переменным успехом.

Ориентировочные составы на матч Карпаты — Мариуполь:

“Карпаты” (4-5-1): Пидкивка — Дубинчак, Вакуленко, Ковтун, Мартинс — Ди Франко, Вербный, Толочко, Клоц, Гуцуляк — Карпенко

Не сыграют: —

“Мариуполь” (4-5-1): Худжамов — Горбунов, Быков, Чоботенко, Полегенько — Федрчук, Чех, Вакула, Мишнев, Чурко — Тищенко

Не сыграют: —

Прогноз на матч Карпаты — Мариуполь:

В первом туре “Мариуполь” неожиданно проиграл новичку “Колосу”. Затем гостям все-таки удалось добиться победы в противостоянии с “Александрией”. Но этим результатом не стоит обольщаться, ведь клуб из одноименного города начал сезон крайне ужасно и вряд ли в этом году будет составлять конкуренцию “Шахтеру” и “Динамо” в первой тройке. Но на фоне “Карпат”, такая статистика еще очень хороша, ведь хозяев проиграли два матча, пропустив пять мячей и ни разу не забив. Ставим на П2 с коэффициентом 3,04

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Карпаты

Карпаты не знают вкуса побед уже 5 последних матчей подряд. 4 крайних из них проигрывают. В 2х сыгранных турах чемпионата даже просто гол забить не сумели. Справедливости ради надо отметить, что стартовать в турнире пришлось играми против Динамо и Шахтёра. И тем не менее. В стане «львов» достаточно много новичков. Дубинчак, Вакуленко, Мартис, Карпиенко, Лайос, Диого. Вернули в ворота Пидкивку. Впрочем для Карпат это обычная ситуация. И новички эти пока ещё толком друг к другу не притёрлись.

Мариуполь

Мариуполь выиграл стартовый матч чемпионата у бронзового призёра прошлого первенства Александрии. На неделе достойно смотрелся в 1м матче квалификации к лиге Европы. В Одессе против АЗа. Не пропустил, но к сожалению и не забил. Вот от результата той игры, а можно не сомневаться, что выступления в еврокубках для Мариуполя есть приоритетными, можно отталкиваться на тактику гостей в игре во Львове.

Прогноз

А тактика эта будет проста. Не проиграть. В Голландии теперь для «приазовцев» 1й задачей будет не пропустить. Ну и в идеале забить. Забить получится только на контратаке. Вот такую стратегию Бабич скорее всего изберёт на предстоящий матч. Отдаст инициативу Карпатам. Пусть те атакуют. А его подопечные закаляются в оборонительных действиях. И шлифуют вылазки в контратаки. То есть такая себе отработка модели выездной игры в Голландию. И скорее всего эта стратегия принесёт гостям как минимум не проигрыш. Карпаты сейчас «сырые». Сколько там новичков я уже сказал. И это не все. Пока, что должного взаимопонимания у них на поле нет. К тому же Мариуполь в последние 4 года достаточно уверенно играет против «львов». За это время соперники встречались 5 раз и «приазовцы» не проиграл ни разу. А в 3х случаях одержал победы.