Прогноз ЦСКА — Сочи (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч ЦСКА — Сочи

Забьет ли «Сочи» первый гол в РПЛ? Неужели историческое событие произойдет в тот момент, когда в воротах окажется Игорь Акинфеев? Ростер южан прилично набит опытными игроками, но команда пока не может одержать свою первую победу. ЦСКА же после неудачного старта набрал отличный ход и выдал серию из трех побед.

Ориентировочные составы на матч ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА (4-5-1): Акинфеев – Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин – Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон — Чалов

Не сыграют: –

«Сочи» (4-5-1): Джанаев – Кудряшов, Маргасов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин – Песегов, Цаллагов, Казаев, Мостовой — Полоз

Не сыграют: —

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи»

Армейцы набрали очень приличный ход. Тройка Фернандес-Влашич-Чалов показывает игру европейского уровня. Остановить их сочинцам будет очень сложно. У команды Александра Точилина опытная оборона во главе с Соланом Джанаевым, но в атаке полный мрак – Полоз просто не способен забить.

Скорее всего этот матч пойдет до гола. Если гостям удастся втянуть ЦСКА в вязкий, медленный футбол, то шансы на очки у них есть. Если же хозяева рано поведут в счете, то у «Сочи» не останется никаких шансов. Почему-то больше верится в первый вариант. К тому же «Сочи» никогда не пропускает много. Наш прогноз – тотал меньше 2,5 голов за 1,95.

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ЦСКА — Сочи 11.08.2019

ЦСКА — Сочи 11.08.2019

10.08.2019 37 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московский ЦСКА и Сочи. Встреча состоится в это воскресенье в Москве на стадионе «Арена ЦСКА». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Сможет ли ЦСКА продлить свою серию побед до четырех матчей кряду? Забьёт ли Сочи первый гол в Премьер-лиге? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (1.38) Х (4.64) П2 (9.60) ЦСКА Сочи Российская Премьер-лига. 5-ый тур «Арена ЦСКА». Москва 11.08.2019 19:00



Ориентировочные составы на матч ЦСКА — Сочи

ЦСКА : ЦСКА: Акинфеев; Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон; Влашич, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Бистрович; Чалов. Сочи : Сочи: Заболотный; Маргасов, Миладинович, Новосельцев, Кудряшов; Бурмистров, Казаев, Цаллагов, Песегов, Набиуллин; Полоз.

В составе ЦСКА есть определённые потери. Из-за тяжелых травм старт сезона пропускают Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которые должны восстановиться к началу осени. Однако, к началу чемпионата успел восстановиться лидер полузащиты Никола Влашич, что несомненно усилило Московскую команду.

В составе Сочи травмированным числится центральный нападающий Максим Барсов, порвавший крестообразную связку в конце прошлого сезона. Его появление на футбольном поле ожидается не ранее ноября месяца. Однако, потеря лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона может серьезно сказаться на атакующей игре Сочинцев. Также команде в ближайшее время не поможет новичок Александр Бухаров, долечивающий давнюю травму колена.

История личных встреч

В Российской истории Московский ЦСКА и Сочи еще ни разу не встречались друг с другом. Предстоящий поединок станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЦСКА начал новое первенство с сенсационного поражения в гостях от Крыльев Советов со счетом 0:2. Сразу же многие аналитики заговорили, что «армейцы» банально не готовы к сезону и их дальше снова ждут неудачи. Однако, команда Виктора Гончаренко смогла доказать, что поражение в Самаре было чистой случайностью. В трёх последующих поединках ЦСКА очень уверенно обыграл Оренбург 2:1, Локомотив 1:0 и Рубин 1:0. Благодаря таким результатами москвичи смогли выйти на вторую строчку турнирной таблице и теперь их отставание от лидирующего Зенита составляет всего одно очко. Но вряд ли ЦСКА собирается останавливаться на достигнутом.

Что касается Сочи, то дебютант Премьер-лиги все четыре сыгранных тура демонстрировал очень самоотверженный и интересный футбол. Вот только, невооруженным взглядом видно, что команде явно не хватает сыгранности. Сочинцы до сих пор имеют твердый ноль в графе забитые мячи, но нулевая ничья с Уфой в прошлом туре позволила им подняться с последнего места на предпоследнее. Тем не менее, Сочи пока выглядит одним из аутсайдеров и в ближайших матчах вряд ли эта команда покажет высокий класс.

Прогноз: ЦСКА спокойно обыграет своего соперника. Сочи вряд ли удастся даже отличиться.

Интересные факты перед матчем

ЦСКА победил в четырех последних домашних поединках кряду. Сочи не знает побед на выезде уже 4 игры кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ЦСКА — Сочи, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить ЦСКА — Сочи Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ЦСКА — Сочи Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» (11.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

ЦСКА – «Сочи»

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)

11.08.2019. 19:00 МСК.

Футболисты «Сочи» за четыре игры в элитном дивизионе не смогли забить ещё ни одного мяча. Получится ли у подопечных Александра Точилина отметиться дебютным голом по итогам встречи с ЦСКА? Мы считаем, что нет!

Форма команды ЦСКА

Для армейского клуба нынешний чемпионат начался с неудачи в Самаре, где подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение от «Крыльев Советов» – 0:2. Удивлять этот результат не должен: футболисты ЦСКА уже приучили, что после долгой паузы они тяжело входят в игровой ритм, а потом ситуация налаживается. Так получилось и на этот раз: в трёх последующих турах «красно-синие» поочерёдно переиграли «Оренбург» – 2:1, «Локомотив» – 1:0, а также «Рубин» – 1:0. Уже сейчас москвичи поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера лишь на один балл. Кроме того, на неделе ЦСКА удалось сохранить Фёдора Чалова в своих рядах, интерес к которому проявлял «Кристал Пэлас», что говорит о серьёзных амбициях москвичей.

Форма команды Сочи»

Для сочинцев дебютный отрезок чемпионата оказался очень тяжёлым: в трёх стартовых турах им пришлось сыграть против «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Да, подопечные Александра Точилина бились, старались, в поединке с москвичами даже претендовали до последних секунд на очки, однако в итоге проиграли все три встречи с общим счётом – 0:6. Казалось, что после этих оппонентов домашний поединок против «Уфы» должен принести южанам первые забитые мячи и дебютную победу, однако противостояние получилось не самым ярким и завершилось ничейным результатом – 0:0. Понимая всю безысходность ситуации, руководство ФК «Сочи» пошло на решительные меры, подписав Антона Заболотного, который призван решить все проблемы «леопардов» в атаке.

История личных встреч между ЦСКА и «Сочи»

«Сочи» – дебютант элитного отечественного дивизиона. Предстоящий поединок для команд станет первым в их истории противостояния.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Медленно, но верно футболисты ЦСКА приближаются к своей оптимальной форме. Уже в поединке второго тура они напоминали ту команду, которая должна решать серьёзные задачи, а два непростых поединка против «Локомотива» и «Рубина», в которых удалось одержать победы, продемонстрировали характер игроков и умение играть на результат. Сочинцы, при всём старании футболистов команды, пока что не могут противостоять более мастеровитым противникам, а с набравшими ход армейцами рассчитывать на успех будет невероятно сложно. Как итог, напрашивается ставка на





Прогноз на

матч

ЦСКА – «Сочи» 11 августа

В матче пятого тура встретятся ЦСКА и «Сочи».

ЦСКА

После поражения от «Крыльев» (0:2) хозяева одержали три победы подряд, но ни одна из них не была уверенной. «Оренбург» сам создал несколько моментов, но уральцев подвела только реализация. С «Локомотивом» была равная игра, и «армейцы» забили единственный мяч с пенальти, ничего не придумав без стандартов. «Рубин» тоже потрепал москвичам нервы, но не отметился голами.

Статистика свидетельствует, что у ЦСКА есть проблемы с креативом: восьмое место по xG и девятое – по забитым мячам. «Сочи» умеет глубоко обороняться весь матч, ловя соперников на контратаках, и по такому футболу «армейцы» вряд ли крупно победят, если вообще наберут три очка.