Прогноз и ставки Лестер — Вулверхэмптон (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Лестер — Вулверхэмптон

Матч команд, которые в новом сезоне АПЛ грезят большими надеждами. В обеих командах подобрался очень приличный состав и все ментально готовы к следующему шагу. Хотя «Лестер» не так давно выигрывал АПЛ, но доказывать свой класс надо постоянно. Борьба в середине таблицы – задача не для этого состава.

«Волки» стали настоящим открытием прошлого сезона, финишировав на шестом месте. Удастся ли закрепить этот успех. Не будем забывать и про матчи в Лиге Европы.

Ориентировочные составы на матч «Лестер» — «Вулверхэмптон»:

«Лестер» (4-4-2): Шмейхель — Чилуэлл, Союнджу, Эванс, Перейра — Чоудхери, Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон — Перес, Варди

Не сыграют: —

«Вулверхэмптон» (4-4-2): Патрисиу — Траоре, Беннет, Коуди, Боли, Джони — Дендокер, Невеш, Моутиньо — Жота, Хименес

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Лестер» — «Вулверхэмптон»

«Лестер» сумел перестроиться буквально за один месяц. В концовке прошлого сезона Джейми Варди был таким же убийственным наконечником атак, как в чемпионский год. «Лестер» прилично отдышался после самого успешного сезона в истории и готов к новым подвигам. «Вулверхэмптон» все тот же крепкий клуб, в раздевалке которого звучит преимущественно португальская речь. Команда умеет играть на результат и четко знает, какие матчи отпускать не имеет права.

Эта игра очень серьезный экзамен для тех и других. Глядя на результат первых туров, все будут отталкиваться от притязаний на сезон. Обе команды умеют ярко атаковать и жестко защищаться. Кажется, что пока время для первого еще не пришло. Наш прогноз на этот матч – тотал меньше 2,5 голов за 1,85.

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Лестер — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч АПЛ (11.08.2019)

Лестер — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (11.08.2019)

Лестер — Вулверхэмптон. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Лестер — Вулверхэмптон, который состоится на стадионе Кинг Пауэр (King Power Stadium) в воскресенье 11 августа, начало в 16:00 (МСК).

Лестер — Вулверхэмптон. Кто фаворит матча?

В этом матче букмекеры считают фаворитом Лестер, хотя и оценивают вероятность его победы ниже 50%. То есть, по мнению букмекеров, «Лисы» скорее потеряют очки, чем обыграют Вулверхэмптон. В прошлом сезоне Лестер занял девятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка. В конце сезона он проиграл всего два из девяти последних матчей, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. А на своем поле Лестер выиграл четыре из шести предыдущих поединков, уступив лишь раз. Для сравнения, перед этим он проиграл в родных стенах в четырех матчах кряду с общим счетом 2:8.

Вулверхэмптон прошлый чемпионат Англии завершил на седьмом месте, что позволило ему пробиться в Лигу Европы. При этом всего пять очков отделили «Волков» от зоны Лиги чемпионов. В конце чемпионата они выиграли три из пяти матчей, проиграв только Ливерпулю. Правда, на выезде Вулверхэмптон одержал лишь одну победу за семь последних матчей при двух ничейных результатах и четырех поражениях.

Лестер — Вулверхэмптон. Ставки на матч:

Лестер — Вулверхэмптон. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в чемпионате Англии Лестер и Вулверхэмптон обменялись домашними победами. В частности, «Лисы» выиграли на своем поле со счетом 2:0. Также они провели один матч в Кубке лиги и Лестер выиграл его на выезде по пенальти. В целом в этом противостоянии в последние годы было равенство. Так, из 16 предыдущих матчей между Лестером и Вулверхэмптоном во всех турнирах половина поединков в основное время завершалась вничью и по четыре раза выигрывала каждая из команд.

>Забивает за игру

0

Лестер — Вулверхэмптон. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Лестера в этой игре и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Лестера 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Лестера с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.605.

Лестер — Вулверхэмптон 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В сезоне 2018/19 в Премьер-лигу заявилось согласно регламента 3 новичка и только один из них сумел закрепиться в элите английского футбола. Да еще как! «Вулверхэмптону» с наскока удалось попасть в квалификацию Лиги Европы, заняв по итогу высокое 7-е место в чемпионате. Помимо этого, самый португальский клуб Англии стал грозой авторитетов, неоднократно обыгрывая представителей топ-6 в прошлом сезоне. Но вот с середняками, и особенно с аутсайдерами, подопечные Нуну Санту частенько очки теряли. В 1-м туре на выезде с еще одним середняком лиги «Вулверхэмптон» идет в роли аутсайдера и то, что команда сможет выиграть на «Кинг Пауэр», котируется с кэфом около 3,2. «Лестер» идет фаворитом поединка. Победа команды на своем поле оценивается показателем на уровне 2,4.

Результаты при подобных коэффициентах

По идентичной линии в прошлом сезоне «Лестер» на своем поле провел 3 поединка, в которых: сыграл вничью с «Челси» и обыграл «Уотфорд», а также проиграл «Эвертону». Также по приблизительно таким же показателям на победу провел 3 матча на выезде «Вулверхэмптон». Команде удалось обыграть «Вест Хэм» и «Эвертон», а также она проиграла «Саутгемптону».

Долгосрочные ставки

Оба соперника прошлый сезон закончили в первой десятке и букмекеры уверены, что и в этом розыгрыше команды также будут бороться за примерно те же позиции. Поставить на то, что команды снова будут в первой половине турнирной таблицы можно с приблизительными коэффициентами: «Вулверхэмтон» – 1,4, «Лестер» – 1,7.

Есть интересное предложение, что одна из команд станет лучшей в Мидлендсе. Прогноз на выигрыш территориального спора «Вулверхэмптоном» можно поставить с кэфом около 1,8, а «Лестером» – около 2,3. Третьим представителем этого региона является – «Астон Вилла» (кэф на её победу — приблизительно 9).

Статистика для ставок

Команды проповедуют результативный футбол и в предыдущих 5 очных противостояниях в рамках АПЛ и Чемпионшипа 4 раза сыграло пари на то, что обе команды забьют. Прогноз на эту ставку можно сделать с кэфом в районе 1,9.

Также в этой серии из 5 игр 5 раз сыграла ставка, что в 1-м тайме будет забит гол. Коэффициент на это событие – приблизительно 1,5.

Лестер – Вулверхэмптон. Прогнозы статистики (11.08.2019)

Лестер – Вулверхэмптон. Прогнозы статистики (11.08.2019)



В воскресенье 11.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Лестером и Вулверхэмптоном. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Лестер – Вулверхэмптон. Прогноз в пользу ничьей:

Последний матч между Лестером и Вулверхэмптоном состоялся в январе этого года и закончился победой «Волков» со счетом 4:3 с голом Диогу Жоты в самом конце встречи.

Лестер начинал с поражения каждый из трех последних сезонов в Премьер-лиге. В то же время на своем поле он не проигрывает в рамках первого тура с 2007 года, когда уступил в Чемпионшипе Блэкберну. С тех пор «Лисы» выиграли четыре из пяти домашних матчей в рамках первого тура чемпионата Англии и еще один раз сыграли вничью.

Вулверхэмптон выиграл всего один из семи предыдущих гостевых матчей в Премьер-лиге (=2-4) — у Уотфорда в апреле.

Лестер – Вулверхэмптон. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится вничью.

3.32ничья в матче

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Лестер – Вулверхэмптон. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Лестер не пропустил ни одного гола в двух предыдущих домашних матчах в Премьер-лиге. Сейчас впервые с мая 2017 года его домашняя «сухая» серия может достичь трех поединков.

В январском матче против Лестера Диогу Жота стал первым с октября 1977 года игроком Вулверхэмптона, который оформил хет-трик в высшем дивизионе. До него последним таким футболистом был Джон Ричардс. Интересно, что и он сделал это в матче против Лестера. Также надо отметить, что Жота стал вторым португальцем после Криштиану Роналду, оформлявшим хет-трик в Премьер-лиге.

Джейми Варди забил четыре гола за четыре последних матча в рамках первого тура чемпионата Англии.

53% всех голов Лестера при Брендане Роджерсе (9 из 17) были забиты Варди.

Лестер – Вулверхэмптон. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито менее трех голов.

1.712ТМ 2.5

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Лестер – Вулверхэмптон. Прогнозы по остальным линиям:

В прошлом сезоне первый домашний матч в Премьер-лиге Лестер проводил во втором туре и в соперниках был Вулверхэмптон, для которого в свою очередь тот матч был первым гостевым. Поединок завершился со счетом 2:0 в польщу «Лис».

В последний раз Лестер и Вулверхэмптон играли друг с другом в первом туре чемпионата в 1934 году и тогда их матч завершился вничью 1:1. В том сезоне Лестер финишировал в зоне вылета из высшего дивизиона.

Вулверхэмптон впервые начнет чемпионат высшего дивизиона Англии матчем в воскресенье. А Лестер в последний раз стартовал в высшем дивизионе с воскресного матча в 1994 году, когда проиграл со счетом 1:3 Ньюкаслу.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс в обоих своих матчах против Вулверхэмптона в Премьер-лиге играл вничью. Кстати, это один из трех соперников, которых Роджерс еще не обыгрывал в Премьер-лиге, проведя хотя бы один матч (два других — Челси и Уотфорд).

Лестер – Вулверхэмптон. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш Вулверхэмптона с форой (+0.5).

1.75П2 (+0.5)

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Лестер Сити

«Лестер» провел хорошую подготовку к новому сезону. Команда сыграла 6 товарищеских поединков, в которых одержала 5 побед и однажды сыграла вничью. Победы были одержаны над такими клубами, как «Сканторп Юнайтед» (1:0), «Челтенхэм» (2:1), «Кембридж Юнайтед» (3:0), «Сток Сити» (2:1), а также «Аталанта» (2:1), тогда как мирный исход «лисы» расписали с «Ротерхэмом» (2:2). Коллектив Брендана Роджерса перед началом сезона входит в расширенный список команд, готовых бороться за зону еврокубков, потому как клубу, в большинстве своем, удалось сохранить своих лидеров, с которыми команда попытается сотворить ту волшебную сказку, и тот прекрасный сезон, который руководство команды и все болельщики клуба запомнят на всю оставшуюся жизнь.

Вулверхэмптон Уондерерс

«Вулверхэмптон» был более скромен в межсезонье, и провел только два поединка. Команда участвовала в турнире «Азия Трофи», и смогла его выиграть, одолев в финале сам «Манчестер Сити» Пепе Гвардиолы, пусть и в серии послематчевых пенальти. Кроме этого, команда сыграла два матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором по сумме двух поединков (6:1) одолела скромный коллектив «Крусейдерс». Своим настроем «волки» показывают, что настроены на новый сезон весьма неплохо, и с ними придется считаться даже самым непримиримым соперникам, одним из которых, безусловно, является «Лестер».

Прогноз

Статистика и цифры:

— На своем поле «Лестер» побеждал «волков» в 2-х предыдущих поединках;

— «Тотал меньше 2,5 голов» в матчах «Лестера» и «Вулверхэмптона» играл в 3-х предыдущих случаях из 4-х;

— «Вулверхэмптон» имеет 4-матчевую беспроигрышную серию во всех матчах, а «Лестер» — 7-матчевую.

Вряд ли стартовая встреча сезона для участвующих в этом поединке команд станет результативной. Что-то мне подсказывает, что исход игры вообще решит один-единственный гол, который забьют по ходу встречи хозяев. Попробую рискнуть и сделать свою ставку в пользу «лисов», тем более, что два предыдущих поединка на «Кинг Пауэр Стэдиум» закончились в их пользу.