Прогноз и ставки Хемнитцер — Гамбург (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Хемнитцер — Гамбург

Как ни крути, а “Гамбург” все равно не может выйти в Бундеслигу, что, наверное, является большим разочарованием, но новый сезон, а цели старые: только выход в высший свет. Но иногда надо отвлекаться от задач и играть в Кубке Германии. Вот здесь и сейчас “Хемнитцер” — соперник из дивизиона рангом ниже, где является на данный момент одним из аутсайдеров с одним набранным баллом.

Ориентировочные составы на матч Хемнитцер — Гамбург:

“Хемнитцер” (4-2-3-1): Якубов — Милде, Реддеманн, Хохенедер, Блумберг — Сармов, Лангер — Фрейташ, Бонга, Мюллер — Божич.

Не сыграют: —

“Гамбург” (4-1-4-1): Фернандес — Лайбольд, Ван Дронгелен, Юнг, Гьямерах — Файн — Киттель, Дудзяк, Хунт, Ятта — Хинтерзеер.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Хемнитцер — Гамбург:

Здесь логика проста: ”Гамбургу” в этом матче может помешать только собственный недонастрой, чем, кстати, они иногда и грешат, а это стоит пролета мимо Бундеслиги. В последнем матче, правда, “Гамбург” разгромил на выезде “Нюрнберг” (4:0), что достойно отдельного уважения, а вот “Хемнитцер” проиграл “Халлешеру” (1:3). Чувствуете разницу, да? Мы тоже, поэтому не видим ничего предосудительного, если хозяева познают горечь крупного поражения. Лучше здесь поставить на количество голов, причем одной команды — ИТ2Б 2.5 с коэффициентом — 2.08.