«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Футбол сегодня. Ньюкасл – Арсенал. Прогноз на матч от Александра Шмурнова

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на матч английской Премьер-лиги Ньюкасл – Арсенал.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Стива Брюса и Унаи Эмери назначено на 11 августа в 16:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Унаи Эмери. Ставки на победу Арсенала принимаются с коэффициентом 1,94. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.71, а ставки на победу Ньюкасла принимают с коэффициентом 4.09.

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз Александра Шмурнова:

Гости фавориты, но Ньюкасл дома очень опасен, особенно для команд без явной игровой модели. Арсенал интересен, но непредсказуем и нестабилен. В этом матче тоже поставлю на андердога, причём вместо голевого факта как такового возьму хозяев с плюсовой и с нулевой форой. Победы Ньюкасла тоже исключать не стоит.

Ставка на матч Ньюкасл – Арсенал от эксперта БК «Олимп» Александра Шмурнова:

Ньюкасл не проиграет (коэффициент 2,09); победа Ньюкасл с форой 0 (коэффициент 3,28).

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Ньюкасл – Арсенал. Прогнозы статистики (11.08.2019)

Ньюкасл – Арсенал. Прогнозы статистики (11.08.2019)



В воскресенье 11.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Ньюкаслом и Арсеналом. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз в пользу победы Арсенала:

Арсенал выиграл 12 из 13 предыдущих официальных матчей против Ньюкасла, проиграв лишь раз — в апреле прошлого года на выезде со счетом 1:2.

Ньюкасл не начинал чемпионат с победы с 2012 года, когда обыграл на своем поле Тоттенхэм со счетом 2:1. С тех пор он пять раз проигрывал в первом туре и один раз играл вничью.

Всего 1 из 25 предыдущих матчей Ньюкасла в Премьер-лиге завершился вничью (+13-11) — в декабре прошлого года он сыграл 0:0 с Фулхэмом.

Ньюкасл выиграл шесть из восьми предыдущих домашних матчей в Премьер-лиге, проиграв только два раза. Правда, оба поражения пришлись на три предыдущих матча на своем поле.

Ньюкасл – Арсенал. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат гости.

1.84П2

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Ньюкасл – Арсенал. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 19 гостевых матчей прошлого сезона Арсенал лишь раз сыграл на ноль — с Уотфордом, когда победил со счетом 1:0.

В прошлом сезоне только Бернли (36 голов), Борнмут (45 голов), Фулхэм (45 голов) и Хаддерсфилд (45 голов) пропустили на чужом поле больше голов, чем Арсенал (35 голов).

13 из 17 последних голов Арсенала в официальных матчах были забиты или Пьером-Эмериком Обамеянгом (9 голов), или Александром Ляказеттом (4 гола).

Ньюкасл – Арсенал. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что забивать в матче будут обе команды.

1.73обе забьют — да

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Ньюкасл – Арсенал. Прогнозы по остальным линиям:

В последний раз Ньюкасл и Арсенал играли друг с другом в первом туре чемпионата Англии в 2011 году, когда их встреча завершилась нулевой ничьей.

Арсенал впервые с 2011 года начнет чемпионат гостевым матчем и тогда его соперником, как и сейчас, был Ньюкасл.

Новый наставник Ньюкасла Стив Брюс стал вторым специалистом после Сэма Эллардайса, который работал в Премьер-лиге и с «Сороками», и с их принципиальным соперником Сандерлендом.

Стив Брюс проиграл Арсеналу 19 официальных матчей — больше, чем любой другой команде. При этом он выиграл лишь 2 из 27 предыдущих поединков против этого соперника — в мае 2005 года во главе Бирмингема и в ноябре 2009 года во главе Сандерленда.

Ньюкасл – Арсенал. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что выгодной будет ставка на выигрыш Арсенала с форой (-1).

2.60П2 (-1)

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Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал. Дмитрий Мостовой ставит на победу «Канониров»

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Дмитрия Мостового на матч английской Премьер-лиги Ньюкасл – Арсенал.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Стива Брюса и Унаи Эмери назначено на 11 августа в 16:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Унаи Эмери. Ставки на победу Арсенала принимаются с коэффициентом 1,94. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.71, а ставки на победу Ньюкасла принимают с коэффициентом 4.09.

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз Дмитрия Мостового:

Унаи Эмери повезло практически так же, как Маурисио Почеттино. И даже больше, если брать в расчёт только количество трансферов. Всё-таки качественно настоящее усиление исчисляется теми же тремя единицами – Пепе, Себальос и Салиба. Давида Луиза оставлю вне этого списка. И Тирни пока. «Ньюкаслу» же, почти не сомневаюсь, предстоит очень сложный сезон. И снова в борьбе за выживание. Можно по-разному относиться к Рафе Бенитесу, но многое в «Ньюкасле» держалось на нём. Стив Брюс, при всём уважении, неравноценная замена, Майк Эшли продолжает думать, как выгодно избавиться от клуба, а приобретения не выглядят мощно. Впрочем, безоговорочно верить в победу «Арсенала» рискованно – в прошлом сезоне у «канониров» были огромные проблемы в гостевых матчах. И тем не менее, «П2» кажется довольно выгодным вариантом.

Ставка на матч Ньюкасл – Арсенал от эксперта БК «Олимп» Дмитрия Мостового:

В матче будет забито 2-3 гола (коэффициент 2,00), победа Арсенала (коэффициент 1,94).

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Ньюкасл — Арсенал 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Фаворитом этой встречи являются «канониры», которые в предыдущих 13 встречах с «Ньюкаслом» сумели 12 раз одержать победу. На то, что команда из столицы Англии снова выиграет можно поставить с кэфом около 2. В минувшем розыгрыше АПЛ «Арсеналу» не хватило всего 2 очков, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов и это уже 3-й подряд сезон, в котором команда финиширует вне топ-4. «Ньюкасл», хоть и набрал на 1 очко больше, чем в сезоне 2017/18, тем не менее занял всего лишь 13-е место в Премьер-лиге и снова остался без еврокубков. В 1-м туре команда хоть и играет дома, имеет статус аутсайдера матча, и её победа оценивается кэфом примерно равным 4.

Результаты при подобных коэффициентах

В прошлом чемпионате Ньюкасл на своем поле в противостояниях с представителями топ-6 смог одержать 1 победу — над «Манчестер Сити» и еще 5 раз проиграл. «Арсенал» в сезоне 2018/19 на выезде по идентичной линии на победу смог обыграть не только «Ньюкасл», но и «Уотфорд» с «Борнмутом».

Важные новости

По окончании прошлого сезона Рафаэль Бенитес принял решение расторгнуть контракт с клубом. Испанский наставник руководил командой на протяжении 3 лет. Вместо него назначен Стив Брюс, известный по работе с рядом середняков и аутсайдеров Премьер-лиги, а также с командами из Чемпионшипа.

Долгосрочные ставки

По мнению букмекеров, топ-6 клубов АПЛ будут бороться за те же позиции, что заняли по итогам прошлого сезона. От «Арсенала» ждут, что команда сможет занять лишь место в зоне Лиги Европы. На победу в чемпионате лондонцев предлагаются высокий кэф около 34.

Также есть предложение на неофициальный титул лучшей команды Лондона. Среди лидеров этой номинации – «Челси» и «Тоттенхэм», а вот у «Арсенала» шансов на победу в столице Англии, по линии букмекеров, меньше и кэф на это событие находится в районе 3,5.

Статистика для ставок

В предыдущих 11 очных противостояниях в АПЛ 8 раз команды смогли забить максимум 1 гол в 1-м тайме. На это пари можно поставить с кэфом около 1,5.

Также обращает на себя внимание низкая результативность команд в личных встречах в играх на «Сент-Джеймс Парк». В последних 7 поединках на этом стадионе «Ньюкасл» 6 раз не смог забить более 1-го гола за игру и на продолжение этой тенденции можно поставить с кэфом в районе 1,4.

Также в этой серии из 7 игр «Арсенал» ни разу не забил 3 и более голов в ворота хозяев поединка. Ставка «ИТМ 2» на лондонцев котируется на уровне 1,4 (5 побед и 2 возврата).

Ньюкасл — Арсенал. Прогноз, ставки на матч АПЛ (11.08.2019)

Ньюкасл — Арсенал. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (11.08.2019)

Ньюкасл — Арсенал. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Ньюкасл — Арсенал, который состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк (St. James» Park) в воскресенье 11 августа, начало в 16:00 (МСК).

Ньюкасл — Арсенал. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Арсенал, шансы которого победить букмекеры оценили выше 50%. В прошлом сезоне столичный клуб занял пятое место, на одно очко отстав от Тоттенхэма, и не попал в Лигу чемпионов. Он неудачно провел концовку чемпионата и выиграл лишь два из семи последних матчей, проиграв четыре раза. На выезде «Канониры» и вовсе выиграли лишь 4 из 15 предыдущих матчей, проиграв семь раз. В целом за весь прошлый сезон на чужом поле им удалось набрать только 25 очков — на 20 меньше, чем дома.

Ньюкасл по итогам прошлого сезона занял 13-е место. В конце чемпионата он выиграл три из пяти последних матчей, проиграв только Ливерпулю. А у себя дома «Сороки» выиграли шесть из восьми предыдущих встреч. Кстати, ни один из девяти последних матчей Ньюкасла на своем поле не завершился вничью — шесть побед и три поражения. В семи из девяти этих поединков он забивал больше одного мяча, а в двух других поединках Ньюкасл не забивал вовсе. Из 25 последних домашних матчей «Сорок» всего один завершился вничью, хотя перед этим он три раза подряд делил с соперниками очки на своем поле.

Ньюкасл — Арсенал. Ставки на матч:

Ньюкасл — Арсенал. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Арсенал выиграл у Ньюкасла оба матча в чемпионате Англии — 2:1 на выезде и 2:0 дома. С 2006 года «Канониры» проиграли лишь 2 из 25 официальных матчей против этого соперника, одержав 18 побед и пять раз сыграв вничью. В 14 встречах на данном отрезке они не пропускали ни одного гола. Стоит добавить, что в четырех из шести последних матчей между Ньюкаслом и Арсеналом забивалось не более двух голов.

>Забивает за игру

0

Ньюкасл — Арсенал. Ставки на матч:

Аналитики сайта считают, что Арсенал потеряет в этой игре очки, а лучшей станет ставка на победу Ньюкасла с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа Арсенала 2:1 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Ньюкасла с форой (+0.5) принимаются с котировкой 2.15.