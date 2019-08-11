Прогноз ПСЖ — Ним (11.08.19), ставки и коэффициенты

ПСЖ стартует с уверенной победы

ПСЖ

11 августа в 22:00 по московскому времени в Париже состоится матч между ПСЖ и «Нимом». Это будет поединок первого тура французской Лиги 1, который состоится на стадионе «Парк-де-Пренс». Арбитром встречи назначен Клеман Тюрпен. Прогноз на



В этом году Тухелю придется что-то сделать, чтобы исправить недочеты, которые проявились в том сезоне. «Парижане» начали с победы в Суперкубке Франции со счетом 2:1, отомстив тому самому «Ренну», которому они проиграли в финале Кубка Франции.





Предсезонная подготовка ПСЖ выдалась не очень насыщенной. Клуб отыграл всего 4 поединка. Хозяева выиграли у «Динамо» Дрезден 1:6, обыграли «Сидней» 0:3, однако неожиданно расписали мировую с «Нюрнбергом» (2:2) и уступили «Интеру» (5:6 по пенальти).









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Отметим, что из команды ушли Буффон, Алвес, Мусса Диаби и Ло Селсо. Непонятна ситуация с Неймаром. Скорее всего, футболист покинет клуб. В то же время «столичные» неплохо усилились, купив Сарабию, Эрерру, Диалло и Гуйе. К слову, второй пришел на правах свободного агента.





Новичок Эррера вряд ли сыграет из-за травмы. Есть также проблемы у Кимпембе.







«Ним»



«Ним» финишировал в середине турнирной таблицы, что позволило команде закрепиться в элите французского футбола.









Летом гости готовились к новому сезону, встречаясь с несложными соперниками. К примеру, в начале июля коллектив сыграл в нулевую ничью с «Безье». Неделей позже «крокодилы» выиграли у «Родеза» 3:2. После этого была ничья с «Аяччо» (2:2) и победа над «Тулузой» со счетом 2:1.





На прошлой неделе подопечные Бернара Бланкара уступили «Дижону» 0:2.









Примечательно, что «Ним» еще ни разу не выигрывал у ПСЖ. Более того, «красно-белым» не удавалось сыграть даже вничью. Ну и стоит отметить, что на данный момент в Лиге 1 у гостевой команды 2-матчевая безвыигрышная серия.







Прогноз



1.11 и 24.0 — вот так были распределены коэффициенты. Так что в успех «Нима» никто не верит. Да и в ничью верится слабо. Коэфф здесь составляет 11.0.





ПСЖ выиграл 3 из 3 очных встреч, забивая не менее трех мячей. Есть большая вероятность, что «парижане» стартуют с разгромной победы.









Тут долго думать не приходится. Хозяева должны выиграть и они это сделают очень уверенно. Прогноз — фора 1 (-2.5) с коэффициентом 1.85.





Прогноз на

матч

«ПСЖ» — «Ним» 11 августа

11 августа в 22:00 (мск) в Париже состоится матч первого тура французской Лиги 1.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ним»

История с Неймаром в самом разгаре, бразилец точно пропустит старт сезона, но и без него состав «ПСЖ» впечатляет. Кавани и Мбаппе зарешали в Суперкубке, за 15 минут закопав «Ренн», и оба полны желания стать лидерами клуба и главными звёздами, выйдя из тени капризного скандалиста. Также важно, что состав парижан почти не изменился по сравнению с прошлым сезоном: основа сыгранная и стабильная, а каждый футболист чётко знает свои задачи.

«Ним» никак не усилился, поэтому вновь будет болтаться в середине таблицы и считать очки от зоны вылета. У Блакарта обученная и стабильная команда, которая умеет терпеть, но ростер слишком мёртвый, чтобы бороться с «ПСЖ», а тем более на выезде. В прошлом году аутсайдер улетел на выезде 0:3 и нанёс только три удара в сторону ворот за 90 минут. Поэтому не мудрим, раз всё понятно, и ставим на парижан.

Прогноз: победа «ПСЖ» с форой -2 гола за коэффициент 1,53 в БК «1хСтавка»

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ПСЖ — Ним. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

ПСЖ — Ним. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

ПСЖ — Ним. Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции ПСЖ — Ним, который состоится на стадионе Парк де Пренс (Parc des Princes) в воскресенье 11 августа, начало в 22:00 (МСК).

ПСЖ — Ним. Кто фаворит матча?

Действующий чемпион Франции ПСЖ начнет защиту титула с домашнего поединка против Нима в ближайшее воскресенье. Букмекеры ставят на легкую победу столичного клуба с крупным счетом. В прошлом сезоне парижане опередили своего ближайшего преследователя — Лилль, на 16 очков, очень близко подобравшись к отметке в 100 баллов за чемпионат. В конце турнира они выиграли всего три из девяти последних матчей, проиграв четыре раза. Столько же поражений ПСЖ потерпел за 70 матчей перед этим. В то же время продолжается его домашняя беспроигрышная серия, насчитывающая 19 матчей — 17 побед и две ничьи. В 13 встречах на данном отрезке ему удавалось забить больше двух голов.

Ним в прошлом сезоне занял девятое место, набрав 53 очка. В конце чемпионата он одержал пять побед за девять последних встреч, проиграв только три раза. В то же время на выезде Ним проиграл семь из десяти предыдущих поединков. Причем в девяти из них он пропускал минимум два гола, тогда как сам в четырех случаях не забивал ни одного мяча.

ПСЖ — Ним. Ставки на матч:

ПСЖ — Ним. Как играли между собой?

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл у Нима оба матча в чемпионате Франции — 4:2 на выезде и 3:0 дома. До этого они не играли с 2007 года — тогда в Кубке страны ПСЖ также уверенно победил, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

>Забивает за игру

0

ПСЖ — Ним. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу ПСЖ и ставят на то, что в матче будет забито больше трех голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСЖ со счетом 3:0 или 2:0 (коэффициенты 5.80 и 6.00 соответственно). Ставки на тотал больше 3,5 голов принимаются с коэффициентом 1.95.

ПСЖ — Ним 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

ПСЖ второй сезон подряд становится чемпионом Лиги 1 с отрывом от второго места турнирной таблицы более чем в 10 очков. Все идет к тому, что и в предстоящем сезоне у подопечных Томаса Тухеля не найдется достойных конкурентов в борьбе за очередной чемпионский титул. Вполне ожидаемо букмекеры считают ПСЖ явным фаворитом предстоящего противостояния. «Ним» закончил прошлый сезон на 9-м месте турнирной таблиц Лиги 1. Победу гостей в этой встрече можно взять за примерные 31.

Статистика для ставок

Чемпион Франции пропускал минимум 1 мяч в 7 из 8 последних играх в Лиге 1. Учитывая, что «Ним» в 4 предыдущих встречах во французском первенстве забивал такое же количество голов, стоит присмотреться к ставке на гол гостей в ближайшем поединке за коэффициент около 2,1.

Также можно отметить, что в 4 из 5 последних играх ПСЖ на «Парк де Пренс» обе команды покидали стадион с забитыми голами в активе. Пари «Обе забьют — да» в предстоящей игре можно взять за примерные 2,3.

Ставки на игроков

В составе ПСЖ стоит отметить нападающего Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в прошлом сезоне (33 гола в 22 матчах). Кроме того, форвард забивал по 2 мяча в каждой из последних двух личных встреч команд в чемпионате Франции. Стоит присмотреться к ставке на такую результативность Килиана Мбаппе и в ближайшем поединке.

Важные новости

Опытнейший голкипер Джанлуиджи Буффон покинул ПСЖ этим летом и вернулся в «Ювентус». Кроме того, парижан покинул бразильский защитник Дани Алвес.

ПСЖ

Парижане прошлый сезон провели достаточно ровно. Конечно, столичная команда вновь выиграла Лигу 1, привезя ближайшему преследователю кучу очков, однако, при всех вложениях шейхов, ПСЖ не может добиться главной цели — успехов в Лиге Чемпионов, причем команде не то что не удается выиграть, ей не удается даже попасть в полуфинал-финал. Да и постепенно у парижан начинают возникать проблемы с мотивацией. При желании ПСЖ мог бы в каждом матче Лиги 1 (за исключением 1-2 поединков в сезоне) выигрывать с разницей в 3-4 мяча, однако показательным получился финал Кубка, в котором Париж проиграл Ренну. Да и в поединке за Суперкубок у столичного коллектива все было не так просто — Ренн оказался очень неустойчив и к перерыву ПСЖ проигрывал 0-1, но затем взял себя в руки и с натяжкой победил 2-1. В целом, у команды сейчас есть некоторые проблемы, да и матчи с Нимом для Парижа легкими не получились никогда — все три личных поединка ПСЖ выиграл, но в 4 мяча не побеждал ни разу, не победит и в этот раз, можете в этом не сомневаться…

Ним

Ним провел достаточно неплохой прошлый сезон — коллектива закончил первенство на 9-ой строчке в турнирной таблице Лиги 1, и речи о борьбе за выживание не могло быть, напротив, — Ним частенько доставлял сложности топ-командам своей страны. Не припомню, чтобы Ним «выносили ногами вперед», команда достаточно боевитая, что, кстати, она показала в 4-ом туре прошло сезона, как раз-таки в матче против ПСЖ — тогда Ним к перерыву горел 0-2, но затем собралась и сравняла счет и парижанам было совсем непросто. Учитывая тот факт, что сейчас только старт сезона, ПСЖ не в идеальной форме, у Нима есть реальные шансы создать своему сопернику сложности…

Прогноз

Ну понятное дело, противостоять Парижу Ниму будет очень непросто, почти невозможно, однако создать именитому гранду проблемы гости вполне могут. Ним играет с большой самоотдачей, а вот ПСЖ найти мотивацию громить соперника будет тяжело. Победа гостей с форой +3.5 за весьма играбельный коэффициент!