Прогноз редакции на матч Локомотив — Урал

Прогноз Локомотив Москва — Урал (11.08.19), ставки и коэффициенты

Локомотив Москва

Локомотив в своем стили… Какие-то невзрачные, еле-еле добытые победы, но так сказать, победы не пахнут ) Что с Тамбовом, что с Крыльями, подопечные Семина, еле-еле обыгрывали соперников с счетом 2-1. Но, я лично на это не поведусь, и не стану рассуждать о возможной потере очков Локомотива в данном матче. Так как эта нормальное состояние для Локо. и в чемпионский сезон, и в прошлом сезоне, они вечно абы как НО ПОБЕДЫ ДОБЫВАЛИ ! Поэтому в предстоящем матче с Уралом, наверняка так же три балла в копилку Локомотива упадет ! Тем более все ближе и ближе лига чемпионов ! А в месте с ней, и ведрами вылитый негатив на команду за ужасные результаты там . А результаты будут ужасные, в этом можно не сомневаться ! Если в чемпионате страны, такая игра прокатывает, и можно даже в топ-3 с ней финишировать, то в лиги чемпионов, любой невзрачный соперник, прихлопнет Локо. с такой игрой ! Да и параллельно начнет скорей всего, все из рук валится и в чемпионате страны …. Так что, последние спокойные деньги живет локомотив, перед тремя месяцами ада который их ждет…. Нужно сейчас набирать очки с командами уровня Урала, и хоть как-то готовить себе подушку безопасности перед скорым паление в таблицы….

Урал

Ну у Урала та же проблема сейчас, что и в прошлом сезоне. Совершенно дырявая оборона… Из 4-х матчей сезона, в 3-х подопечные Парфенова, пропускали по два мяча за игру, эта очень много для такой команды, да и собственно эта много для любой команды ! Совершенно глупо в прошлом туре упустили победу в матче с ростовчанами, сделав счет 2-1 на 81 минуте, в итоги на 85 минуте,с чет был уже 2-2… А туром ранее , совершенно безобразно сыграли в гостях против Динамо, уступив 0-2. Так что, Урал похоже в лучшем случае, в текущем сезоне будет просто спокойно гнить в середине таблицы в районе 10-го места и все на этом, ни на что большее такая команда претендовать не может, в первую очередь, из-за свой игры в обороне !

Прогноз

В плане ставки ничего выдумывать тут не стану, и возьму просто победу Локомотива ! Вряд ли матч получится зрелищным , очередная мучительная, но все же победа Локомотива ! Как вариант, можно попробовать взять сухую победу Локо. но эта риск !

Локомотив Москва — Урал 11.08.2019

Локомотив Москва — Урал 11.08.2019

10.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московский Локомотив и Екатеринбургский Урал. Встреча состоится в это воскресенье в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Сможет ли Локомотив выиграть второй матч кряду? Забьёт ли Урал впервые в гостях в этом сезоне? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.61) Х (4.00) П2 (5.70) Локомотив Москва Урал Российская Премьер-лига. 5-ый тур «РЖД Арена». Москва 11.08.2019 16:30



Ориентировочные составы на матч Локомотив Москва — Урал

Локомотив Москва : Локомотив Москва: Гилерме; Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбусь; Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Миранчук; Смолов. Урал : Урал: Годзюр; Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков; Августиняк, Бумаль, Ель Кабир, Биквалфи, Фидлер; Ильин.

На данный момент в заявке Локомотива отсутствуют два футболиста. Однако, если потеря Бориса Ротенберга не является для «железнодорожников» ключевой, то отсутствие из-за тяжелой травмы колена Джефферсона Фарфана несомненно ослабляет атакующую линию Московского клуба.

В составе Урала нет абсолютно никаких проблем. Все действующие футболисты команды, находящиеся в заявке на этот сезон, полностью готовы помогать своему клубу в предстоящих встречах.

История личных встреч

В Российской истории Московский Локомотив и Урал 15 раз встречались друг с другом. Не удивительно, что Московский клуб победил в большем количестве поединков, а именно в девяти матчах. Урал, в свою очередь, смог оформить только две победы. Остальные же 4 игры между данными оппонентами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Московский Локомотив смог быстро оправиться от обиднейшего поражения в дерби против ЦСКА и уже в прошлом туре «железнодорожники» обыграли на выезде Крылья Советов со счетом 2:1. На данный момент Локомотив имеет семь очков в своем активе, но его отставание от первой строчки уже составляет три очка. Команда, которая нацелена побороться за чемпионство в этом сезоне, больше не имеет права оступаться. К тому же, в домашнем поединке против далеко не самого сильного соперника.

Урал, в свою очередь, сейчас также имеет семь набранных очков. Вот только, топовых соперников на своем пути к этой встрече Уральцы не встречали и Локомотив станет для них первой серьезной проверкой. Тем не менее, за четыре сыгранных тура Уралу удалось забить 8 мячей и он на данный момент является одной из самых результативных команд нового первенства. Свой гол Урал вполне может организовать и в ворота далеко не самых дисциплинированных «железнодорожников». Однако, для победы этого будет явно недостаточно.

Прогноз: Мы ждем результативный поединок. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

В 4 из 6 последних поединков между этими клубами был пробит тотал больше 2.5 голов. Последний раз Локомотив проигрывал на своем поле еще в ноябре прошлого года. Соперников Москвичей в той встрече был именно Урал.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Локомотив Москва — Урал, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Локомотив Москва — Урал Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.15 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Локомотив Москва — Урал Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Локомотив Москва — Урал 11.08.2019

Локомотив Москва — Урал 11.08.2019

10.08.2019 23 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московский Локомотив и Екатеринбургский Урал. Встреча состоится в это воскресенье в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Сможет ли Локомотив выиграть второй матч кряду? Забьёт ли Урал впервые в гостях в этом сезоне? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.61) Х (4.00) П2 (5.70) Локомотив Москва Урал Российская Премьер-лига. 5-ый тур «РЖД Арена». Москва 11.08.2019 16:30



Ориентировочные составы на матч Локомотив Москва — Урал

Локомотив Москва : Локомотив Москва: Гилерме; Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбусь; Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Миранчук; Смолов. Урал : Урал: Годзюр; Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков; Августиняк, Бумаль, Ель Кабир, Биквалфи, Фидлер; Ильин.

На данный момент в заявке Локомотива отсутствуют два футболиста. Однако, если потеря Бориса Ротенберга не является для «железнодорожников» ключевой, то отсутствие из-за тяжелой травмы колена Джефферсона Фарфана несомненно ослабляет атакующую линию Московского клуба.

В составе Урала нет абсолютно никаких проблем. Все действующие футболисты команды, находящиеся в заявке на этот сезон, полностью готовы помогать своему клубу в предстоящих встречах.

История личных встреч

В Российской истории Московский Локомотив и Урал 15 раз встречались друг с другом. Не удивительно, что Московский клуб победил в большем количестве поединков, а именно в девяти матчах. Урал, в свою очередь, смог оформить только две победы. Остальные же 4 игры между данными оппонентами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Московский Локомотив смог быстро оправиться от обиднейшего поражения в дерби против ЦСКА и уже в прошлом туре «железнодорожники» обыграли на выезде Крылья Советов со счетом 2:1. На данный момент Локомотив имеет семь очков в своем активе, но его отставание от первой строчки уже составляет три очка. Команда, которая нацелена побороться за чемпионство в этом сезоне, больше не имеет права оступаться. К тому же, в домашнем поединке против далеко не самого сильного соперника.

Урал, в свою очередь, сейчас также имеет семь набранных очков. Вот только, топовых соперников на своем пути к этой встрече Уральцы не встречали и Локомотив станет для них первой серьезной проверкой. Тем не менее, за четыре сыгранных тура Уралу удалось забить 8 мячей и он на данный момент является одной из самых результативных команд нового первенства. Свой гол Урал вполне может организовать и в ворота далеко не самых дисциплинированных «железнодорожников». Однако, для победы этого будет явно недостаточно.

Прогноз: Мы ждем результативный поединок. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

В 4 из 6 последних поединков между этими клубами был пробит тотал больше 2.5 голов. Последний раз Локомотив проигрывал на своем поле еще в ноябре прошлого года. Соперников Москвичей в той встрече был именно Урал.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Локомотив Москва — Урал, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Локомотив Москва — Урал Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.15 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Локомотив Москва — Урал Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Локомотив — Урал

Матч команд, которые два раза за последние три года встречались в финале Кубка России, а это говорит о сильном духе и тех и других. «Локомотив» никак не может одержать серию побед, чередуя сильные матчи с провальными. У «Урала» своя история – команда Дмитрия Парфенова все свои очки взяла на домашнем стадионе и в гостях играет заметно хуже. Прервется ли традиция?

Ориентировочные составы на матч «Локомотив» — «Урал»

«Локомотив» (4-2-3-1): Гилерме –Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь – Баринов, Крыховяк – Ан.Миранчук, Жемалетдинов, Ал.Миранчук — Эдер

Не сыграют: Ротенберг, Фарфан

«Урал» (4-5-1): Годзюр — Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов — Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Бавин — Панюков

Не сыграют: Эль Кабир

Прогноз на матч «Локомотив» — «Урал»

В игре «Локомотива» сейчас абсолютно все повязано на состоянии братьев Миранчуков. Когда Антон и Алексей в порядке, то команда играет. Полузащитники отлично чувствуют друг друга, находят партнеров в удобных позициях и ведут всю игру команды. В Самаре оба были хороши и «Локо» взял три очка.

«Урал» всегда играет дерзко и смело. Наверняка гости не отступят от своих принципов и в Москве. «Ростов» показал, как можно вскрывать оборону команды Парфенова. На своем стадионе «Локомотив» создаст еще больше моментов. Наш прогноз – победа хозяев за 1,55.

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«Локомотив» – «Урал». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

«Локомотив» – «Урал»

Москва. Стадион: «РЖД-Арена». 11.08.2019. 16:30 (МСК)

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

«Локомотиву» предстоит непростой домашний матч против заявившего в очередной раз о своих амбициях «Урал». Сумеет ли «Локо» отстоять свои позиции или «Урал» предпримет попытку отомстить за поражение в финале Кубка России?

Форма «Локомотива»

«Локомотив» и «Урал» имеют по 7 очков после 4 игр. Но из-за разницы мячей «Локо» идет 4-м, а «Урал» – 7-ым. Несмотря на турнирное положение «Локо» добывает очки с большим трудом, вытаскивая победы против не самых сильных команд, как это было с «Крыльями Советов», которым «Локо» запихнул победный гол на 94-й минуте. Или с «Тамбовом», когда пришлось отыгрываться уже на 6-й минуте. Из потерь очков стоит упомянуть домашнюю ничью с казанским «Рубином», состав которого соответствует уровню ФНЛ, хотя была при этом равная. А также «Локо» проиграл в столичном дерби ЦСКА (0:1). Несмотря на победу в Суперкубке России над «Зенитом» Юрию Семину предстоит много работы, чтобы повторить прошлогодние результаты.

Форма «Урала»

«Урал» снова громко заявил о себе, начав сезон с 2 побед над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (2:0). Однако после этого последовало выездное поражение от нефартового в атаке «Динамо» (0:2). И в прошлом туре «Урал» на последних минутах домашнего матча против «Ростова» упустил победу (2:2). Причем «Урал» старается играть в открытый и комбинационный футбол, хотя качество состава не очень способствует этому. Поэтому не стоит удивляться удачному старту «Урала». Но из-за того, что в составе нет игроков уровня Миранчуков, которые способны разрывать оборону через центр, «Урал» чаще прибегает к навесам с фланга, чем тот же «Локо». Но в то же время «Урал» больше владеет мячом, чем их оппонент (50% против 47%). Поэтому уверяем вас, что «Урал» не сдастся без боя.

Травмированные и дисквалифицированные

«Локомотив»: Фарфан, Эдер, Ротенберг

«Урал»: Эль-Кабир

История встреч

26 раз встречались между собой «Урал» и «Локомотив». Счет по личным встречам – 15:7 в пользу «железнодорожников». В прошлом сезоне «Локомотив» потерпел сенсационное поражение дома от «Урала» со счетом 1:2. Ответная игра завершилась боевой ничьей 2:2. Кульминацией сезона стал финальный матч за Кубок России, где во второй раз за последние три года сошлись эти команды и победу снова, как и в 2017 году, одержал «Локомотив» со счетом 1:0.

Важные факты о матче

«Локомотив» непобедим в последних 10 домашних матчах

«Урал» забивал не менее 2 голов в 6 из последних 7 матчей

«Локомотив» оставался непобедимым в 9 из 10 последних очных встреч с «Уралом»

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Локомотив» пропускал мячи во всех 4 турах. «Урал» является забивной командой, которая далеко не всегда блещет игрой в обороне. Подтверждением этому служит тот факт, что «Урал» в среднем допускает в свои ворота больше ударов (15), чем сам наносит (13). Плюс обе команды создают немало голевых моментов – «Локомотив» создает по 7 моментов за матч и реализует в среднем по 1,6 за матч, а «Урал» создает по 5 моментов и реализует 1,8 из них за матч. Поэтому мы полагаем, что в этой игре обе команды забьют. БК