«АФК Эскильстуна» — «АИК». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

АФК Эскильстуна

Набрав 8 очков в последних 6 турах новичок лиги АФК сумел уйти с последнего места . И имея 14 баллов предпоследнюю строчку с 14й делит с Кальмаром. У которого столько же пунктов. но лучше разница мячей. А вообще АФК оказался не готовым к борьбе в высшей лиге. Всего 3 победы в 18 турах. Полное отсутствие обороны, 33 мяча уже пропущено. Никакой осмысленной игры на поле. А стабильность заключается только в регулярной потере очков. Всё это наводит на мысли, что по итогам чемпионата вряд ли новичок удержится в элитном дивизионе. А подтолкнёт его ближе к выходу в этом матче чемпион.

АИК

Чемпион этот и сейчас делит 2-3 места в таблице с Мальме. От лидирующего Юргордена всего на 1 балл отстаёт. 4 последних матча подряд выигрывает в чемпионате. Имеет лучшую оборону в лиге. Всего 11 мячей пропустил. И в последних 5 играх турнира остаётся «сухим». А вот из лиги чемпионов АИК вылетел. Да как же обидно вылетел. Проиграл в Словении Марибору 2-1. Дома вёл с не обходимым для прохода счётом 1-0. Но основное время снова 2-1.В дополнительном 1м тайме забили шведы гол. И казалось всё, дуэль они выиграли. Марибор был против и за 3 минуты до конца забил необходимый уже ему для прохода мяч. Вот такая трагедия постигла шведов.

Прогноз

И эта трагедия затронет АФК. Чемпион наверняка выместить всю злобу на аутсайдере. Который просто не может сопротивляться не то, что во встречах с лидерами чемпионата. А проигрывает и 10й команде в таблице и 11й. А с 13й и последней играет только вничью. О разнице в классе исполнителей и говорить нечего. Чемпион и новичок лиги. Добавлю, что в 5 последних свиданиях АИК выиграл 3 матча. Дважды отпустив соперника с миром. Вряд ли сейчас АФК сможет отобрать хотя бы 1 очко у набравшего прекрасный ход чемпиона. К тому же разгневанного после обидного вылета из л.ч.

Прогноз редакции на матч АФК Юнайтед — АИК

10 августа на стадионе “Тунаваллен” в Эскильстуне одноименный клуб сыграет против АИКа в рамках 19-го тура чемпионата Швеции по футболу. В прошлом матче хозяева поля выиграли у команды “Эстерсунд” со счетом 2:1. Гости без особого напряжения обыграли “Сириус” 2:0. У АФК “Эскильстуна” за последние пять встреч два поражения, две ничьи и одна победа. В данный момент это предпоследнее 15-е место. У АИКа за аналогичный период одна ничья, один проигрыш и три победы. В турнирной таблице это третья строчка.

Ориентировочные составы на матч АФК Эскильстуна — АИК:

АФК “Эскильстуна” (3-4-3): Содерберг — Мичел, Бьоркман, Дрезевич — Койич, Важич, Раскай, Ходжич — Ярл, Ннамани, Али

Не сыграют: Милянович

АИК (3-5-2): Линнер — Димитриадис, Карлссон, Лундстрем — Димитриадис, С. Ларссон, Аду, Хуссейн, Салетрос — Эльюнусси, Гойтом

Не сыграют: Нюхольм

Прогноз на матч АФК Эскильстуна — АИК:

У команд стоят разные задачи. Если АФК “Эскильстуна” ведет борьбу за выживание, АИК нацелен на самые высокие места. Проще говоря, как тем так и другим очень нужны очки. Но одного желания тут недостаточно. Хозяева могут воспользоваться разве что усталостью противника, который ведет борьбу на несколько фронтов, представляя Швецию в квалификации Лиги чемпионов. Такой себе список преимуществ. Не будем питать особых иллюзий и без особого риска поставим на ТБ2,5. Коэффициент на такое у “Париматч” составляет неплохие 2,35.

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Прогноз на

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«АФК Эскильстуна» ‒ АИК 11 августа

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