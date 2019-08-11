Прогноз и ставки Страсбур — Мец (11.08.19)

Страсбур – Мец. Прогнозы статистики (11.08.2019)

Страсбур – Мец. Прогнозы статистики (11.08.2019)



В воскресенье 11.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Страсбуром и Мецем. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Страсбур – Мец. Прогноз в пользу ничьей:

Страсбур выиграл только 3 из 17 предыдущих матчей против Меца в Лиге 1 (=5-9).

Страсбур выиграл два из трех предыдущих домашних матчей против новичков Лиги 1, проиграв только один раз. Перед этим он уступал в пяти кряду поединках на своем поле против новых команд дивизиона.

Страсбур выиграл всего 2 из 16 предыдущих матчей в Лиге 1 (=8-6) — у Реймса в апреле со счетом 4:0 и у Нанта в мае со счетом 1:0.

Страсбур – Мец. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что Страсбур не сможет оправдать статус фаворита в этой игре и потеряет очки, сыграв вничью.

3.24ничья в матче

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Страсбур – Мец. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Страсбур забивал не менее двух голов в каждом из четырех предыдущих домашних матчей против Меца в Лиге 1 (всего 9 мячей). Перед этим он лишь в 1 из 12 поединков с Мецем на своем поле смог забить больше одного мяча.

Мец пропускал в каждом из 17 последних матчей в Лиге 1.

В прошлом сезоне Кенни Лала набрал 14 очков по системе Гол+Пас (5 голов и 9 передач) в матчах Лиги 1 — больше всех игроков Страсбура.

Хабиб Диалло в прошлом сезоне забил 26 голов в матчах Лиги 2. Годом ранее все игроки Меца вместе взятые забили только на восемь мячей больше в Лиге 1.

Страсбур – Мец. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что забивать в этой игре будут обе команды.

2.06обе забьют — да

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Страсбур – Мец. Прогнозы по остальным линиям:

Мец проиграл четыре предыдущих матча в Лиге 1, сыгранных в августе. А в трех последних таких поединках он еще и не забивал ни одного мяча. Последнюю победу в августе в Лиге 1 он одержал в 2016 году над Анже со счетом 2:0.

За восемь последних сезонов в Лиге 1 Страсбур лишь раз начал чемпионат с победы (=4-3) — в прошлом году со счетом 2:0 он обыграл в первом туре Бордо.

Мец не выиграл ни одного из десяти предыдущих гостевых матчей Лиги 1, сыгранных в августе (=2-8). Причем за эти десять встреч он не забил ни одного гола.

Страсбур – Мец. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу гостей с положительной форой (+0.5).

1.84П2 (+0.5)

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Страсбур — Мец. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Страсбур — Мец. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Страсбур — Мец. Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Страсбур — Мец, который состоится на стадионе Стад де ла Мено (Stade de la Meinau) в воскресенье 11 августа, начало в 18:00 (МСК).

Страсбур — Мец. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Страсбур, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне он занял 11-е место в итоговой турнирной таблице Лиги 1, набрав 49 очков. За 16 последних матчей в чемпионате ему удалось одержать только две победы при восьми ничейных результатах и шести поражениях. На своем поле ему удалось выиграть всего один из восьми предыдущих поединков при четырех ничейных результатах и трех поражениях. В целом за весь прошлый сезон у себя дома Страсбур набрал 26 очков — это только на три больше, чем он набрал в гостях.

Мец — это победитель чемпионата Лиги 2 прошлого сезона. В высшем дивизионе он не играл всего один год — по итогам сезона 2017/18 Мец занял последнее место, набрав 26 очков, и отправился во второй дивизион. Тот чемпионат он завершил серией из четырех поражений с общим счетом 2:11. В прошлом сезоне Мец проиграл всего 1 из 18 последних матчей в чемпионате Франции, одержав десять побед и семь раз сыграв вничью. В гостях же он уступил лишь раз за 18 предыдущих официальных матчей, девять раз победив в основное время и еще в восьми случаях сыграв вничью.

Страсбур — Мец. Ставки на матч:

Страсбур — Мец. Как играли между собой?

В сезоне 2017/18 Мец в двух матчах против Страсбура взял четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. В целом он не проигрывает этому сопернику уже восемь поединков кряду, выиграв пять из них. Стоит отметить высокую результативность противостояния: в 9 из 12 предыдущих матчей между Страсбуром и Мецем во всех турнирах забивалось больше двух голов. А в восьми встречах на данном отрезке забивали обе команды.

>Забивает за игру

0

Страсбур — Мец. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что шансы Меца в этой игре недооценены и он вполне может начать чемпионат с победы. В данном случае выгодной окажется ставка на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Страсбура 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Меца с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.775.

Страсбур — Мец 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Страсбур» закончил прошлый розыгрыш Лиги 1 на 11-м месте турнирной таблицы. Несмотря на такой результат в чемпионате, команда стала обладателем Кубка французской лиги и примет участие в квалификационном этапе Лиги Европы. Шансы на успех «Страсбура» в первой игре сезона в Лиге 1, оцениваются букмекерами коэффициентом около 2,1. «Мец» вернулся в высший французский дивизион, заняв первое место в Лиге 2. Вероятнее всего в предстоящем сезоне команда будет бороться за сохранение прописки в чемпионате Франции. Котировки на успех «Меца» в ближайшем матче, находятся в районе 3,8.

Статистика для ставок

Стоит ожидать, что в предстоящей игре «Страсбур» разочарует своих болельщиков низкой результативностью. В 4 из 5 предыдущих очных поединках Лиге 1 и Лиге 2 команда не забивала больше 1 гола. Пари на такой результат можно взять за примерные 1,6.

«Мец» становился автором первого гола в мачте в 7 из 8 последних играх в Лиге 2. Можно ожидать, что и в предстоящей игре подопечные Фредерика Антонетти откроют счет, а котировки на такое событие в районе 2,6.

Ставки на игроков

В составе «Меца» стоит отметить нападающего Хабиба Диалло, который стал вторым в списке бомбардиров Лиги 2 по итогам прошлого сезона (26 голов в 37 матчах). Стоит ожидать, что и в высшем французском дивизионе сенегальский бомбардир продолжит свою голевую активность.