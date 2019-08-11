Прогноз Обернойланд — Дармштадт 98 (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Обернойланд — Дармштадт

В Паре “Обернойланд” — “Дармштадт” всё ясно ещё до начала матча, слишком уж разный класс играющих соперников. “Обернойланд” достаточно успешно выступает, но в одном из низших дивизионов Германии. Для местных болельщиков будет небывалой радостью приезд команды Второй немецкой Бундеслиги.

“Дармштадт” выступает во Втором по силе немецком дивизионе. В первых двух турах стартовавшей Второй Бундеслиги гости сегодняшнего матча набрали 4 очка.

Ориентировочные составы на матч Обернойланд — Дармштадт

"Обернойланд" —

Не сыграют: —

“Дармштадт” (4-3-3): Шуэн — Херрманн, Хон, Думич, Холланд — Пальссон, Штарк, Мелем — Дурсун, Хеллер, Скарке

Не сыграют: Фон Хааке, Хонсак, Ману, Берко, Платте

Прогноз на матч Обернойланд — Дармштадт 98

В прошлом матче “Обернойланд” на своем поле выиграл в своем дивизионе со счетом 3:0. “Дармштадт” во 2 туре Второй Немецкой Бундеслиги дома победил “Хольштейн Киель” — 2:0.

В победе гостей в этом матче не сомневается абсолютно никто. Весь вопрос в том сколько гости в этом матче захотят забить? Календарь у представителя Второй немецкой Бундеслиги сейчас очень насыщенный, поэтому вряд ли наставник гостей в этой игре выпустит полностью основной состав. Шанс проявить себя, наверняка, получит молодежь. Скорее всего “Дармштадт” выиграет свой матч с разницей в два — три гола, “Обернойланд” тоже захочет хотя бы один гол в этой игре забить, порадовав местных фанатов. Ставим, что гости не выиграют эту игру с разницей в 5 мячей. Наш прогноз: Ф1 (+4) за 1.6.