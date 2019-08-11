Прогноз и ставки Норрчепинг — Эльфсборг (11.08.19)

Норрчепинг — Эльфсборг 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предстоящем поединке встретятся команды из середины турнирной таблицы. Фаворитом встречи букмекеры считают «Норрчепинг», поставить на победу которого можно почти за 1,7. Коэффициент на успех «Эльфсборга» значительно выше: триумф гостей оценен котировками в районе 4,8.

Результаты при подобных коэффициентах

Похожие котировки на домашнюю победу «Норрчепинга» были в матче против «Эстерсунда», в котором хозяева оказались сильнее со счётом 3:0. Наиболее близкий коэффициент на выездной триумф «Эльфсборга» был в матче против АИКа. Ту встречу выиграла столичная команда (3:0).

Статистика для ставок

«Эльфсборг» пропустил во всех своих выездных матчах в текущем сезоне. Вероятно, предстоящая встреча не станет исключением. Поставить на минимум 1 забитый мяч «Норрчепинга» в этой встрече можно за коэффициент около 1,2.

Нельзя не отметить, что в 10 последних очных противостояниях в Аллсвенскан сыграла плюсовая фора (+1,5) на «Эльфсборг». Котировки на то, что гости не проиграют в 2 мяча и более, расположись в районе 1,5.

«Норрчепинг» забил 62% всех своих голов в 1-х таймах. Высока вероятность, что хозяева смогут отличиться уже в первой 45-минутке и предстоящего матча. Сделать ставку на это событие можно почти за 1,7.

Норрчепинг

Ничьих у Норрчепинга многовато, семь за 18 матчей. В итоге, данный коллектив располагается на 7 позиции. От топ-3 большое отставание, но и до 30 тура пока тоже далеко. В родных стенах за пять предыдущих матчей добыл 9 очков, забивает немного, в среднем за игру дома пропускает 1 гол. К данному противостоянию Норрчепинг подойдет в оптимальной форме, замечу, что с учетом всех соревнований этот клуб не уступает на протяжении 6 матчей кряду.

Эльфсборг

В плохой физической форме пребывает Эльфсборг, за пять предыдущих матчей набрал только четыре очка. Сейчас занимает 9 место, до зоны понижения 7 очков. Дома в защите играет хорошо, на выезде иной расклад, Эльфсборг в гостях пропускает немало. За девять матчей в гостях потерпел 6 поражений. С учетом всех соревнований семь из 10 матчей не превысили трёх голов.

Прогноз

Небольшое преимущество у Норрчепинга есть, но почему такой низкий кэф дают «буки» на победу этого клуб не понятно. Ведь на данном этапе Норрчепинг играет на три фронта, после Аллсвенскан, играть в Лиге Европы а там и Кубок Швеции не за горами. Ну и главное, лучший бомбардир Швеции, Йордан Ларссон забивший 11 голов за Норрчепинг, перешел в Спартак М. С учетом всех соревнование 9 из 10 домашних матчей с участием Норрчепинга не превысили 3 гола. С учетом всех соревнований 3 из 5 крайних очных встреч были низовыми. Считаю, что в этом матче будет забито не более трёх голов.