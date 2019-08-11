«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч.

Прогноз и ставки Манчестер Юнайтед — Челси (11.08.19)

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Челси. Георгий Черданцев: «не сомневаюсь в победе хозяев»

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед – Челси.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Уле Гуннара Сульшера и Фрэнка Лэмпарда назначено на 11 августа в 18:30 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Уле Гуннара Сульшера. Ставки на победу Манчестера принимаются с коэффициентом 2,19. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.35, а ставки на победу Челси принимают с коэффициентом 3.62.

Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз Георгия Черданцева:

От Челси и молодого тренера Лэмпарда не ждут подвигов с первого матча, тем более на таком выезде. А вот Юнайтед по составу это команда для борьбы за чемпионство. Минус балласт Лукаку, плюс очень хороший защитник Макгуайер. Возвращаясь к тезису о том, что переоценивать результаты товарищеских матчей не нужно, нельзя тем не менее не обратить внимание на то, что Юнайтед не проиграл ни одного матча в межсезонье. Не вижу никаких причин, чтобы сомневаться в победе хозяев. Тем более за такой бешеный коэффициент!

Ставка от эксперта БК «Олимп» Георгия Черданцева на матч Манчестер Юнайтед – Челси:

Победа Манчестера (коэффициент 2,19); Манчестер забьет первый гол в первом тайме (коэффициент 1,93).

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Манчестер Юнайтед – Челси. Прогнозы статистики (11.08.2019)

Манчестер Юнайтед – Челси. Прогнозы статистики (11.08.2019)



В воскресенье 11.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Челси. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз в пользу ничьей:

Только Манчестер Юнайтед начинал чемпионат Премьер-лиги с победы больше раз (18), чем Челси (17).

Челси никогда не начинал чемпионат Премьер-лиги с поражения, если матч проходил в воскресенье (+8=3).

Манчестер Юнайтед проиграл всего 1 из 26 предыдущих домашних матчей, сыгранных в рамках первого тура чемпионата (+19=6) — в 2014 году он уступил Суонси.

Манчестер Юнайтед – Челси. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится вничью.

3.40ничья в матче

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Манчестер Юнайтед – Челси. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Только в двух из восьми последних матчей между Манчестер Юнайтед и Челси во всех турнирах забивалось больше двух голов.

В 7 из 12 последних матчей между Манчестер Юнайтед и Челси команда, игравшая на выезде, не забивала.

Манчестер Юнайтед – Челси. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что результативность игры не превысит двух голов.

1.89ТМ 2.5

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Манчестер Юнайтед – Челси. Прогнозы по остальным линиям:

Манчестер Юнайтед и Челси сыграют друг с другом в первом туре чемпионата впервые с 2004 года, когда «Аристократы» в первом поединке Жозе Моуринью в Премьер-лиге победили со счетом 1:0. В том сезоне Челси стал чемпионом Англии.

В последний раз Манчестер Юнайтед принимал Челси на своем поле в рамках первого тура чемпионата Англии в 1958 году, когда разгромил столичный клуб со счетом 5:2. В той игре хет-трик оформил Бобби Чарльтон.

Шесть последних побед на Олд Траффорд в Премьер-лиге Челси одержал под руководством шести разных наставников (Гленн Ходдл, Рууд Гуллит, Клаудио Раньери, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес). Интересно, что пять из шести специалистов обыгрывали МЮ на Олд Траффорд в первом же матче на этой арене во главе Челси — исключение составил Раньери.

Впервые Манчестер Юнайтед и Челси сыграют друг с другом в официальном матче под руководством специалистов, которые ранее играли за эти клубы как футболисты.

Манчестер Юнайтед – Челси. Ставка с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу Челси с форой (+0.5).

1.75П2 (+0.5)

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«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч.

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Манчестер. Стадион: «Олд Траффорд». 11.08.2019. 18:30 (МСК)

Судья: Энтони Тэйлор

Центральный матч предстоящего уикенда пройдет в Манчестере, где «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле лондонский «Челси». Этот матч станет первым официальным для Фрэнка Лэмпарда у руля «Челси». Сумеет ли легенда «Челси» начать сезон с победы на «Олд Траффорде» или обещания «МЮ» забыть прошлый сезон и начать все с чистого листа воплотятся в жизнь? Напомним, что в прошлом году Лэмпард с «Дерби Каунти» переиграл «МЮ» Жозе Моуринью на «Олд Траффорде» в кубке Лиги по серии пенальти.

Будет ли обещанный Сульшером позиционный футбол у «Юнайтед»?

«МЮ» провел предсезонку без поражений, одержав победы во всех матчах. Помимо посредственных «Перт Глори» и «Лидс Юнайтед», «МЮ» сумел одолеть «Тоттенхэм», «Интер» и «Милан». С «Миланом», который был последним соперником «красных дьяволов» на международном кубке чемпионов, матч завершился вничью 2:2 и был переведен в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказались «манкунианцы». С остальными соперниками «МЮ» разобрался в основное время, даже с разошедшимся «Тоттенхэмом». Но качественная предсезонка не означает успех в сезоне. Если не верите, вспомните предсезонку 2014 года с Луи ван Гаалом у руля команды, когда были сметены с пути мадридский «Реал» и «Ливерпуль», но провалили сезон и умудрились проиграть дома в 1-м туре «Суонси».

«МЮ» провел продуктивное лето на трансферном окне. Были подписаны вингер Дэниел Джеймс из «Суонси», который начал тренироваться еще до начала предсезонки и выходил в старте во всех контрольных матчах, правый защитник Аарон Уан-Биссака, пришедший на смену Антонио Валенсии, и главная надежда обороны в новом сезоне – центральный защитник Харри Магуайр, который стал самым дорогим защитником в мире стоимостью 80 миллионов фунтов, который должен закрыть самую проблемную позицию со времен ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

А стан «красных» дьяволов покинул Андер Эррера свободным агентом, Ромелу Лукаку в «Интер», который обиделся на Сульшера, что тот не видит его в основе и в ответ устроил демарш, хотя это выглядело унизительно и возможно покинет Маркос Рохо, который, несмотря на продленный контракт в прошлом сезоне, сыграл всего лишь в 5 играх ввиду травм. Им интересуется «Эвертон».

«МЮ» укомплектовался качественными футболистами, но не усилился полузащитником, хотя разговоры велись очень активные. Из успехов еще можно отметить, что руководству удалось удержать Поля Погба, на которого Сульшер делает ставку.

«Челси» начинает новую жизнь в очередной раз

«Челси» предстоит очень непростой сезон из-за трансферного бана на 1 год. Но «Челси» к этому подготовился, подписав заранее Кристиана Пулишича, который должен восполнить потерю многолетнего лидера команды Эдена Азара, и Матео Ковачича, который провел неоднозначный сезон, но новый тренер команды Фрэнк Лэмпард верит в него. Основной вопрос заключается в следующем: «А сумеет ли Фрэнк Лэмпард преуспеть в родном клубе только теперь на тренерском поприще?». Один сезон в «Дерби Каунти» – это очень мало, хотя «бараны» были близки к выходу в АПЛ, дойдя до финала плей-офф. Но, как известно, «Дерби» аномально много везло по ходу сезона, а именно было забито больше ожидаемого. Тут заслуги Лэмпарда не так много. Поэтому его назначение вызывает много вопросов.

«Челси» нужно адаптироваться к новой жизни без своей 10-ки Азара, который принял участие в половине голов в прошлом сезоне. Хотя это не помешало лондонцам провести пресезонку без поражений, попутно переиграв «Барселону». Но помимо «Барселоны», «Челси» сыграл против «Ред Булл Зальцбург», «Рединг» и менхенгладбахскую «Боруссию». И несмотря на факт побед и ничьи с «Боруссией», «Челси» пропускал аномально много за матч – по 2-3 гола. Поэтому матч может стать результативным.

Важные факты о матче

«МЮ» не проигрывал «Челси» в последних 6 очных встречах на «Олд Траффорд». 4 из них завершились вничью

«МЮ» и «Челси» одержали больше всего побед в матчах 1-го первого тура в истории Английской премьер-лиги – 18 и 17, соответственно

«МЮ» проиграл всего лишь 1 домашний матч на старте сезона из 26. Единственное поражение «красные дяьволы» потерпели в 2014 году от «Суонси». Это был первый официальный матч Луи ван Гаала в «МЮ».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

К обеим командам вопросов больше, чем ответов. Матч будет непредсказуемым, но результативным, так как в стартовом составе «МЮ» выйдет Харри Магуайр с Виктором Линделефом, которые имели 5 дней на то, чтобы сыгрались, а в составе «Челси» в центре обороны сыграют Курт Зума и Андреас Кристиансен, которых с большим натягом можно назвать хорошими защитниками. Именно этот дуэт пропустил 2 мяча от «Боруссии М» и 3 мяча от «РБ Зальцбурга». Поэтому мы ожидаем результативной игры. БК





Удастся ли Сульшеру обыграть Лэмпарда?

«Манчестер Юнайтед»

В воскресенье, 11 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Челси» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на



«Манчестер Юнайтед» провалил минувший сезон, по итогам которого не завоевал ни одного трофея, а в Премьер-лиге финишировал лишь на шестой позиции.





Несмотря на это, руководство клуба оставило на посту главного тренера Уле Гуннара Сульшера, с которым команда провела полноценную летнюю подготовку.









В межсезонье «красные дьяволы» одержали победы во всех контрольных встречах: против «Перт Глори» (2:0), «Лидса» (4:0), «Интера» (1:0), «Тоттенхэма» (2:1), «Кристиансунна» (1:0) и «Милана» (2:2, 5:4 — по пенальти).





Календарь и таблица АПЛ





Летом «МЮ» усилил состав Гарри Магуайром, Эроном Уаном-Биссакой и Дэниелом Джеймсом. При этом клуб попрощался с Ромелу Лукаку, Андером Эррерой и Антонио Валенсией.







«Челси»



Лондонский «Челси» в прошлом сезоне выступил успешнее. Он не только занял третье место в английской Премьер-лиге, но и стал победителем Лиги Европы.





И все же по окончании сезона из клуба ушел главный тренер Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард.









С новым наставником «синие» ездили в азиатское турне, где победили «Барселону» (2:1), но проиграли «Кавасаки Фронтале» (0:1). Уже после этого лондонцы переиграли «Рединг» (4:3) и «Ред Булл Зальцбург» (5:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).





Новичков в составе «Челси» нет из-за запрета на осуществление трансферов. При этом клуб продал Эдена Азара и Давида Луиса.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.17, победа «Челси» — 3.50, ничья — 3.60.





Все прогнозы на АПЛ





Встреча на «Олд Траффорд» станет центральной в первом туре АПЛ. Возможно, «МЮ» и «Челси» пока не готовы к борьбе за чемпионство, но они точно будут сражаться за топ-4, так что нас ждет ожесточенное противостояние.





Кто же к нему лучше готов? Мы бы отдали предпочтение «красным дьяволам», атака которых хоть и ослабла с уходом Лукаку, но и не является уж слишком большой проблемой. Куда важнее то, что манкунианцы усилили оборону, что должно помочь им в достижении целей на сезон.









А вот «синих», скорее всего, ждет переходной сезон с большим кредитом доверия для Лэмпарда. Молодой наставник принял команду без Азара и без возможности осуществления покупок, так что вынужден работать с тем, что оставил ему Сарри.









Наш прогноз — «победа хозяев». Также можно присмотреться к ставке «манкунианцы не проиграют и тотал голов меньше 3,5» за 1.83.





«В центре внимания» матч Манчестер Юнайтед – Челси. Как завершится битва двух самых титулованных клубов?

Сегодня в стартовом туре АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

13 чемпионств из 27

Образованная перед стартом чемпионата-1992/93 английская Премьер-Лига была словно создана для «Манчестер Юнайтед». Шутка ли, из 27 прошедших сезонов «Красные дьяволы» выиграли почти половину – 13! Столь успешное выступление позволило «МЮ» стать самым титулованным клубом чемпионата Англии. В 2011 году он завоевал своё 19-е чемпионство (сейчас – 20) и опередил «Ливерпуль» (18 титулов), который в последний раз побеждал слишком давно – в сезоне-1989/90.

Впрочем, эра «Манчестер Юнайтед» завершилась слишком резко. После юбилейного титула, взятого в сезоне-2012/13, он в 6 последних чемпионатах лишь однажды попал в число призёров. С одной стороны, произошло это совсем недавно – «МЮ» финишировал вторым в АПЛ-2017/18. С другой, отставание от ставшего чемпионом «Манчестер Сити» оказалось гигантским – 19 очков (81 против 100).

Любопытно, что по количеству титулов именно «Челси» является вторым в истории АПЛ. «Аристократы», которые до этого были чемпионами Англии лишь однажды в далёком первенстве-1954/55, за последние 15 чемпионатов стали первыми 5 раз (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 и 2016/17). И, к слову, в отличие от «МЮ», показали более высокий результат в прошлом сезоне, финишировав вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Впрочем, «Манчестер Юнайтед», хоть и стал только шестым, отстал от «Челси» всего на 6 очков.

Примечательно, что, помимо двух соперников по 1-му туру чемпионата-2019/20, стать чемпионом Премьер-Лиги удалось ещё лишь 4 клубам. Четырежды за 8 последних лет титул брал «Манчестер Сити», три победы в активе «Арсенала», по одной – у «Блэкберна» (1994/95) и «Лестера» (2015/16).

«Челси» не проигрывает стартовый матч в гостях с XX века

Несмотря на не самое успешное выступление в АПЛ в последние годы, «Манчестер Юнайтед» начинал с побед 4 предыдущих сезона. В последний раз ему не удалось выиграть в стартовом туре в чемпионате-2014/15, когда «Красные дьяволы» умудрились на своём полеуступить «Суонси» (1:2). Зато потом сплошь 3 очка – с «Тоттенхэмом» (1:0 дома), «Борнмутом» (3:1 в гостях), «Вест Хэм Юнайтед» (4:0 дома) и «Лестером» (2:1 дома).

«Челси» за этот период начинал не столь удачно. В 1-м туре чемпионата-2015/16 не смог одолеть на выезде тот же «Суонси (2:2), а два года назад и вовсе стартовал с домашнего поражения от «Барнли» (2:3). Однако, если «Аристократы» начинают чемпионат на чужом поле, завидовать их соперникам не стоит. В последний раз они уступили в гостях в стартовом матче ещё в прошлом веке – в сезоне-1998/99 «Ковентри» со счётом 1:2. С тех пор начинали на полях соперников 8 раз – 6 побед и 2 ничьи. В XXI веке «Челси» проводил на выезде встречи 1-го тура в сезонах-2002/03 (3:2 с «Чарльтоном»), 2003/04 (2:1 с «Ливерпулем»), 2005/06 (1:0 с «Уиганом»), 2011/12 (0:0 со «Сток Сити»), 2012/13 (2:0 с «Уиганом»), 2014/15 (3:1 с «Барнсли»), 2015/16 (2:2 с «Суонси») и 2018/19 (3:0 с «Хаддерсфилд Таун»).

6 выигрышей из 6

В рамках подготовки к новому сезону «МЮ» провёл 6 товарищеских матчей. И во всех добился побед! Правда, в последнем с «Миланом» в Международном кубке чемпионов – только по пенальти (5:4 после 2:2 по итогам 90 минут). Но зато в 5 первых «Красные дьяволы» пропустили всего один гол. Произошло это в игре с «Тоттенхэмом» (2:1). Остальные 4 встречи «МЮ» выиграл с общим счётом 8:0.

«Челси» был не столь убедителен, хотя в целом тоже сыграл неплохо. Из 9 встреч выиграл 6, уступив лишь однажды – в Иокогаме японскому «Кавасаки Фронтале» со счётом 0:1. Зато в следующем матче оказался сильнее «Барселоны» (2:1). А в трёх последних забил 11 голов – с «Редингом» (4:3), «Зальцбургом» (5:3) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2).

3 домашние осечки за сезон

«Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате уступил на своём поле трижды. С учётом того, как выступали дома три лучших клуба, это многовато: «Ливерпуль» вообще не проигрывал, «Манчестер Сити» и «Челси» потерпели по одному поражению. Первая осечка была ещё в 3-м туре – 0:3 с «Тоттенхэмом». Затем последовала 14-матчевая домашняя беспроигрышная серия (9 побед и 5 ничьих) и провальная концовка. На финише сезона «Красные дьяволы» набрали в домашних играх всего 1 очко из 9 возможных – как раз с «Челси» (1:1). А «Манчестер Сити» и «Кардифф Сити» проиграли с одинаковым счётом 0:2.

Интересно, что в гостях оба соперника в сезоне-2018/19 показали одинаковый результат — по 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 7 поражений). Но «Аристократы» ни разу не проиграли в четырёх заключительных турах. Правда, трижды сыграли вничью (дома – 2:2 с «Барнсли», в гостях – 1:1 с «МЮ» и 0:0 с «Лестером»), а обыграли только «Уотфорд» на своём поле (3:0).

6 лет без гостевых побед

Соперничество этих двух клубов в чемпионатах Англии насчитывает 150 встреч. По победам солидный перевес на стороне «МЮ» — 60 против 45. При этом «Красным дьяволам» нет никакой разницы, где играть: и дома, и в гостях они выиграли по 30 раз. Правда, уступали на выезде всё-таки чаще (в 26 матчах против 19 на своём поле).

Но затовот уже 12 раз подряд в этом противостоянии не могут выиграть гости. Их последняя победа была зафиксирована более 6 лет назад: 5 мая 2013 года её добились «Аристократы» (1:0). Однако успех им тогда принёс автогол Фила Джонса на 87-й минуте.

С тех пор хозяева доминируют целиком и полностью – 6 побед и 6 ничьих. «Челси» проиграл в Манчестере в чемпионатах 2016/17 (0:2) и 2017/18 (1:2). И не может обыграть «МЮ» уже в четырёх встречах кряду. После последней гостевой неудачи в минувшем сезоне состоялись три поединка.

Сначала «Аристократы» не смогли взять верх на своём поле в АПЛ (2:2). Более того, вышедший на замену Росс Баркли спас их от поражения только на 96-й (!) минуте. 18 февраля этого года последовал домашний проигрыш в 1/8 финала КубкаАнглии (0:2). А последний уже упомянутый выше матч в Манчестере под занавес чемпионата завершился вничью 1:1.

На победу «Манчестер Юнайтед» БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,15. Если же вы считаете, что «Челси» не проиграет, коэффициент составит 1,75.