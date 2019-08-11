«Интернасьонал» — «Коринтианс». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Интернасьонал — Коринтианс

Год. Именно столько “Интернасионал” не побеждает в гостевых встречах в чемпионате Бразилии. Вот и неделю назад “красно-белые” проиграли скромному “Флуминенсе” — 1:2. Но именно этому поражению можно найти объяснение — “Интер” возлагает большие надежды на Кубок Бразилии, а полуфинальный матч с “Крузейро” как раз на неделе, силы нужно экономить. В 14-м туре Бразилейрао “Интер” на своем поле, что очень важно, сыграет против “Коринтианса”.

Ориентировочные составы на матч “Интернасионал — “Коринтианс”

"Интернасионал" (4-2-3-1): Ломба — Фухс, Клаус, Зека, Габриэль — Рители, Густаво — Пимьента, Треллес, Собис — да Силва

Не сыграют: —

"Коринтианс" (4-4-2): Кассио — Жиль, Авелар, Фагнер, Маноэл — Педриньо, Габриэль, Урсо, Сорноса — Вагнер Лав, Клейсон

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Интернасионал” — “Коринтианс”

И те, и другие провели посреди недели матч. У обоих команд ярко выраженные проблемы с созиданием. А еще очные матчи “Интернасионала” и “Коринтианса” уже восемь лет не выделяются голами. Только представьте, максимальное количество голов за последние 17 очных встреч — три. Болельщиков ждет возня в середине поля, а футболисты ограничатся максимум двумя голами. И это в самом оптимальном случае. Наш прогноз на противостояние — тотал меньше 2 с коэффициентом 1,78.

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Интернасьонал-РС

Интернасьонал на данный момент располагается на 5-ой строчке в турнирной таблице Чемпионата Бразилии, в последнее время коллектив демонстрирует весьма неплохие результаты — 3 победы в 5-ти крайних турах, а матчи, в которых победить не удалось, закончились ничьими, назвать которые провальными язык не поворачивается — Интернасьонал расписал мировые в поединках с Фламенго (3-е место) и Палмейрасом (2-ое место). Но, стоит отметить и факт того, что РС пропустил в 3 матчах из 5-ти последних, забить в ворота сегодняшних хозяев не смогли уж слишком слабенькие Гояс и ЦСА, так что сегодня хозяевам будет тяжеловато чисто отработать в обороне. Однако на свой гол Интер наиграть вполне может, с атакой у команды полный порядок — в среднем за матч хозяева забивают больше одного гола…

Коринтианс-СП

Коринтианс в плане турнирных успехов от своего соперника отстал не сильно — сейчас гости идут на 7-ой строчке в турнирной таблице, отставая от своего сегодняшнего оппонента всего лишь на 3 балла. Стоит отметить тот факт, что сейчас СП пребывает в весьма неплохой форме — в пяти последних матчах, с учетом Южноамериканского Кубка, коллектив смог победить 4 раза. Особенно хорошо в последнее время дела обстоят с атакой — вот уже 9 поединков кряду Коринтианс не уходят с поля без забитого мяча, правда и отыграть на ноль за это время удалось лишь трижды. Думаю, что в этом матче гости вполне могут рассчитывать на забитый гол, все-таки оборона Интера не безгрешна, но вот отыграть на ноль будет непросто, ведь не пропустить на «Хосе Пиньейро Борд» Коринтианс смог лишь раз в последних 6-ти поединках…

Прогноз

Между собой команды в последние годы играют достаточно результативно — в 8-ми из 10-ти последних личных противоборств отличиться смогли оба коллектива. Думается мне, что и в этом поединке, учитывая общую тенденцию повышения результативности в бразильском футболе, отличиться смогут обе стороны. Обе команды забьют — да за шикарный коэффициент!

«Интернасьонал» — «Коринтианс». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 14-й тур.

«Интернасьонал» — «Коринтианс».

Порту-Алегре. Стадион «Бейра-Рио». 11.08.2019. 17:00 МСК.

В 14-м туре бразильской Серии А сразу несколько топовых матчей, одним из которых будет поединок между «Интернасьоналем» и «Коринтиансом». Оба коллектива ставят перед собой высокие цели, играют в нескольких турнирах. По два равноценных состава нет ни у «красных», ни у «Тимао», поэтому тренерам этих клубов приходится достаточно часто прибегать к ротации.

«Интернасьональ»: необходимо вернуться в топ-6

Последние недели были сложными для «Интера». «Колорадос» пробились в четвертьфинал Кубка Либертадорес, обыграли «Крузейро» в прошедший мид-уик в первом полуфинальном матче Кубка Бразилии. При этом, вылетели из первой шестёрки в турнирной таблице Серии А. Впереди у «красных» два подряд матча Бразилейрао против «Коринтианса» и «Форталезы», в которых было бы очень хорошо взять шесть очков, а после, снова, в большей степени, сконцентрироваться на другом турнире — Кубке Либертадорес, ведь 22 августа, «Интер» в Рио-де-Жанейро проведёт первый четвертьфинал против «Фламенго».

В прошлом туре Бразилейрао-2019, «Интернасьонал» играл на «Маракане» против «Флуминенсе», выступал вторым составом, и, конечно же, проиграл «триколор» со счётом 1:2. Это поражение стоило «красным» позиции в топ-6, а перед 14-м туром «колорадос» расположены на седьмой позиции, с 20-ю очками в активе. В случае победы в предстоящей игре, «Интер» по баллам догонит «Коринтианс», а в зависимости от счёта, возможно, и перегонит. Отдельно отметим домашнюю статистику «Интера». Команда из Порту-Алегре в семи играх на своём поле добилась шести побед при одном ничейном исходе, 14:4 разница мячей. Лучше статистики в лиге нет, только «Фламенго» может улучшить эти цифры, если в 14-и туре обыграет на «Маракане» «Гремио».

«Коринтианс»: наконец-то в топ-6

А выбил «Интер» из топ-6 именно «Коринтианс». В тот же день, когда «красные» обыгрывали «Крузейро» в Кубке Бразилии, «Тимао» на своём поле расправлялся с «Гоясом». Этот матч был перенесённым поединком 7-го тура, «Коринтианс» выиграл у соперника со счётом 2:0, набрал 23 очка и переместился на пятое место, опередив не только «Интер», но и «Сан-Паулу».

«Коринтианс», также, как и большинство команд Серии А, можно назвать домашним коллективом. Из 23-х набранных очков, 15 баллов — домашние, а это около 65%. На выезде «Тимао» провели шесть встреч, дважды победили при двух ничьих и двух поражениях, 8:6 разница мячей. Проиграли «Байе» и «Сантосу», вничью сыграли с «Крузейро» и «Васко да Гама», обыграли «Атлетико Паранаэнсе» и «Форталезу». В целом, такую гостевую статистику плохой назвать нельзя.

История личных встреч

«Интернасьональ» и «Коринтианс» между собой провели 39 матчей с сезона 1998 года. 12 побед на стороне «красных», 12 матчей завершились вничью при 15-ти выигрышах «Коринтианса», 40:46 разница мячей, небольшое преимущество на стороне «Тимао». На поле «Интера» команды встречались 20 раз, +9=6-5, 26:20, превосходство за хозяевами поля.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Интернасьонал» предстоящий поединок отыграет сильнейшим составом, впереди целая неделя на отдых и восстановление, а после, ещё одна игра Серии А против «Форталезы». Как было сказано в основном обзоре к матчу, «красные» постараются в двух следующих матчах набрать шесть очков, чтобы вернуться в топ-6, а возможно, подняться в топ-4. Если этого не сделать сейчас, то потом будет только сложнее, ведь опять вернутся кубковые матчи и тренеру придётся заниматься ротацией. В данной паре предлагаем оттолкнуться от хозяев поля, их умения добиваться поставленных целей, выступая на «Бейра-Рио».