Прогноз, ставки и коэффициенты Лилль — Нант (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Лилль — Нант

Этим летом “Лилль” совершил самый громкий трансфер в своей истории. По крайней мере, в финансовом плане. Хозяева подписали турецкого футболиста Язиджи из “Трабзонспора” за 16,5 миллионов евро. Также туркам будет выплачен еще один миллион евро после того, как полузащитник проведет 25 игр за свой новый клуб. Понятно, что это вряд ли говорит о большом таланте хавбека. Скорее, наоборот. Цены на трансферном рынке взлетели настолько, что сейчас и за среднего футболиста нужно выложить огромную сумму. Хотя, не будем забегать вперед и посмотрим за ним внимательней. Может, мы ошибаемся.

Ориентировочные составы на матч Лилль — Нант:

“Лилль” (4-5-1): Маньян — Мандава, Сумаро, Фонте, Пье — Тьяго Мая, Мендес, Бамба, Иконе, Пепе — Реми

Не сыграют: Шека

“Нант” (4-3-3): Ольеро — Лима, Паллуа, Валонгва, Кватенг — Луза, Туре, Ронжье — Мажеед, Кулибали, Мотусамми

Не сыграют: —

Прогноз на матч Лилль — Нант:

Перед стартом очередного сезона во Франции “Нант” объявил о назначении на пост главного тренера Кристиана Гуркюффа. Второго августа поста менеджера покинул Вахид Халилходжич, но руководство уже вело переговоры с новым наставником. До того, как французский специалист стал управленцем гостей, в его карьере были такие клубы как “Аль-Гарафа”, “Лорьян” и “Ренн”. Не сказать, что он справлялся в них на высоком уровне, но есть и другие поводы сомневаться в удачном старте “Нанта”. Команда просто не прошла предсезонную подготовку с новым коучем и поэтому возможны скачки результата. Ставим на П1 за 2,01

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Начнет ли с победы новый сезон «Лилль»?

«Лилль»

11 августа в 16:00 по московскому времени в Лилле состоится матч между «Лиллем» и «Нантом». Это будет поединок первого тура французской Лиги 1, который состоится на стадионе «Пьер-Моруа». Прогноз на



По итогам минувшего сезона «Лилль» неожиданно стал второй командой страны. Грамотная работа клубного менеджмента позволила опередить более богатых «Лион» и «Марсель».





Закономерно, что такой успех повлек за собой потерю ключевых исполнителей этим летом. Команда лишилась четверых ведущих исполнителей — Николя Пепе, Тиаго Мендеса, Юссуфа Коне и Рафаэла Леао.









В межсезонье «Доги» провели семь контрольных поединков, три из которых были победными. Тем не менее, два матча перед стартом сезона в Лиге 1 против «Сельты» (0:1) и «Ромы» (2:3) обернулись поражениями.











«Нант»



В прошлой кампании французского первенства «Нант» занял 12-е место. Команда показала себя классическим середняком, не сражаясь за еврокубки и избежав необходимости бороться за выживание.





Летом коллектив провел шесть контрольных поединков, в четырех из которых победил. Единственное поражение с минимальным счетом клубу нанес «Брест».





Новый сезон «Канарейки» встречают в не лучшей ситуации: Вахид Халилходжич ушел с поста рулевого в начале этой недели из-за конфликта с президентом Вальдемаром Китой по поводу ухода ряда игроков этим летом.





Новым наставником стал Кристиан Гуркюфф.







Прогноз



Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,2.









Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,5.





Лилль — Нант. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Лилль — Нант. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Лилль — Нант. Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Лилль — Нант, который состоится на стадионе Пьер Моруа (Stade Pierre-Mauroy) в воскресенье 11 августа, начало в 16:00 (МСК).

Лилль — Нант. Кто фаворит матча?

Вице-чемпион Франции Лилль новый розыгрыш турнира начнет с домашнего матча против Нанта. Букмекеры считают, что Лилль победит, и оценивают вероятность такого исхода чуть выше 50%. В конце прошлого чемпионата «Доги» проиграли всего один матч из девяти последних, одержав пять побед. А на своем поле они выиграли четыре встречи кряду с общим счетом 16:1 и забивали ровно по пять голов в трех поединках. За 21 последний матч на своем поле в чемпионате Франции Лилль одержал 15 побед и проиграл только два раза. В 13 встречах на данном отрезке он забивал не менее двух голов.

Нант в прошлом сезоне занял 12-е место, набрав 48 очков. В конце чемпионата он выиграл пять из восьми последних поединков, проиграв лишь раз. В каждой победной встрече ему удавалось забить больше одного мяча. В гостях Нант не проиграл ни одного из трех последних матчей, но и победил он лишь раз за семь предыдущих встреч на чужом поле, по три раза проиграв и сыграв вничью. В 8 из 12 последних матчей вдали от дома Нант не забивал ни одного гола. В то же время стоит отметить, что за 11 предыдущих встреч на чужом поле он ни разу не пропускал больше одного мяча.

Лилль — Нант. Ставки на матч:

Лилль — Нант. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Лилль выиграл у Нанта оба матча в чемпионате Франции — 2:1 дома и 3:2 на выезде. «Доги» не проигрывают в этом противостоянии уже восемь встреч кряду — шесть побед и две ничьи. В том числе они выиграли у «Канареек» четыре предыдущие домашние встречи с общим счетом 9:1. Стоит добавить, что в пяти последних матчах между Лиллем и Нантом забивалось больше двух голов. При этом Лилль забивал в каждом из этих поединков больше одного мяча.

>Забивает за игру

0

Лилль — Нант. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Лилля и ставят на высокий тотал этого матча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Лилля со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Поставить на тотал больше 2,5 голов предлагается с коэффициентом 2.46.



Лилль – Нант. Прогнозы статистики (11.08.2019)

Лилль – Нант. Прогнозы статистики (11.08.2019)



В воскресенье 11.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Лиллем и Нантом. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Лилль – Нант. Прогноз в пользу победы Лилля:

Лилль проиграл только 1 из 20 предыдущих матчей против Нанта в Лиге 1 (+12=7) — в сентябре 2015 года со счетом 0:1.

Лилль выиграл 8 из 11 предыдущих домашних матчей против Нанта в Лиге 1 (=2-1).

Лилль проиграл только один из девяти последних матчей в Лиге 1 (+5=3) — Ренну в мае этого года со счетом 1:3.

Нант проиграл только один из восьми предыдущих поединков в Лиге 1 (+5=2) — в мае Страсбуру со счетом 0:1.

Лилль выиграл четыре предыдущих домашних матча в Лиге 1.

Лилль – Нант. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат хозяева поля.

2.008П1

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Лилль – Нант. Прогнозы статистики на голы (тотал):

В 8 из 11 предыдущих домашних матчей против Нанта в Лиге 1 Лилль не пропускал ни одного гола и в целом пропустил лишь три мяча.

Новичок Лилля Виктор Осимхен в прошлом сезоне играл за бельгийский Шарлеруа и забил 12 голов в 25 матчах чемпионата. Среди игроков, родившихся не ранее 1998 года, никто не забил в Бельгии больше.

Калифа Кулибали забил два из трех последних голов Нанта в ворота Лилля в Лиге 1.

Лилль – Нант. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Лилль не пропустит в этом матче.

2.23Лилль не пропустит

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Лилль – Нант. Прогнозы по остальным линиям:

Это будет 60-й сезон Лилля в Лиге 1 и 20-й кряду.

Нант выиграл всего один из девяти последних матчей Лиги 1, сыгранных в августе (=2-6) — в 2017 году со счетом 1:0 он обыграл Труа.

В 2019 году Лилль набирает в среднем по 2,16 очка за игру — больше всех в Лиге 1 (41 очко в 19 матчах).

Лилль – Нант. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш Лилля с форой (-1).

3.104П1 (-1)

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Лилль — Нант 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Для «Лилля» прошлый сезон прошел весьма успешно. По итогам чемпионата Франции команда заняла 2-е место турнирной таблицы и заработала право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. После таких результатов, к первой игре сезона «Лилль» подходит в статусе фаворита – коэффициент на победу хозяев около 1,8. «Нант» же не может похвастаться такими результатами. Команда в прошлом сезоне заняла скромное 11-е место турнирной таблицы Лиги 1. В предстоящем поединке вероятность победы гостей оценивается котировкой в районе 5.

Результаты при подобных коэффициентах

При похожих котировках «Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в личной встрече команд в прошлом сезоне Лиги 1 со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Очень вероятно, что для «Лилля» этот матч станет достаточно результативным. В 5 предыдущих личных встречах в Лиге 1 команда забивала минимум 2 гола в ворота соперника. Пари на такой результат в предстоящем поединке оценивается коэффициентом около 2,1.

Стоит отметить, что в 3 последних личных встречах на поле «Лилля» хозяева становились авторами первого гола. Котировки на то, что и предстоящей встрече команда откроет счет, находятся в районе 1,7.

«Лилль» в 7 из 8 предыдущих встречах в Лиге 1 не подавал более 4 угловых ударов за игру. Вероятно, что и в ближайшей игре подопечные Кристофа Галтье разыграют такое же количество стандартов с угла поля.

Важные новости

За неделю до старта чемпионата «Нант» объявил, что главный тренер Вахид Халилходжич покидает свой пост. Его место занял французский специалист Кристиан Гуркюфф.