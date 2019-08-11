«ЦСКА» — «Сочи». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч ЦСКА — Сочи

Забьет ли «Сочи» первый гол в РПЛ? Неужели историческое событие произойдет в тот момент, когда в воротах окажется Игорь Акинфеев? Ростер южан прилично набит опытными игроками, но команда пока не может одержать свою первую победу. ЦСКА же после неудачного старта набрал отличный ход и выдал серию из трех побед.

Ориентировочные составы на матч ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА (4-5-1): Акинфеев – Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин – Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон — Чалов

Не сыграют: –

«Сочи» (4-5-1): Джанаев – Кудряшов, Маргасов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин – Песегов, Цаллагов, Казаев, Мостовой — Полоз

Не сыграют: —

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи»

Армейцы набрали очень приличный ход. Тройка Фернандес-Влашич-Чалов показывает игру европейского уровня. Остановить их сочинцам будет очень сложно. У команды Александра Точилина опытная оборона во главе с Соланом Джанаевым, но в атаке полный мрак – Полоз просто не способен забить.

Скорее всего этот матч пойдет до гола. Если гостям удастся втянуть ЦСКА в вязкий, медленный футбол, то шансы на очки у них есть. Если же хозяева рано поведут в счете, то у «Сочи» не останется никаких шансов. Почему-то больше верится в первый вариант. К тому же «Сочи» никогда не пропускает много. Наш прогноз – тотал меньше 2,5 голов за 1,95.

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Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» (11.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

ЦСКА – «Сочи»

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)

11.08.2019. 19:00 МСК.

Футболисты «Сочи» за четыре игры в элитном дивизионе не смогли забить ещё ни одного мяча. Получится ли у подопечных Александра Точилина отметиться дебютным голом по итогам встречи с ЦСКА? Мы считаем, что нет!

Форма команды ЦСКА

Для армейского клуба нынешний чемпионат начался с неудачи в Самаре, где подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение от «Крыльев Советов» – 0:2. Удивлять этот результат не должен: футболисты ЦСКА уже приучили, что после долгой паузы они тяжело входят в игровой ритм, а потом ситуация налаживается. Так получилось и на этот раз: в трёх последующих турах «красно-синие» поочерёдно переиграли «Оренбург» – 2:1, «Локомотив» – 1:0, а также «Рубин» – 1:0. Уже сейчас москвичи поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера лишь на один балл. Кроме того, на неделе ЦСКА удалось сохранить Фёдора Чалова в своих рядах, интерес к которому проявлял «Кристал Пэлас», что говорит о серьёзных амбициях москвичей.

Форма команды Сочи»

Для сочинцев дебютный отрезок чемпионата оказался очень тяжёлым: в трёх стартовых турах им пришлось сыграть против «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Да, подопечные Александра Точилина бились, старались, в поединке с москвичами даже претендовали до последних секунд на очки, однако в итоге проиграли все три встречи с общим счётом – 0:6. Казалось, что после этих оппонентов домашний поединок против «Уфы» должен принести южанам первые забитые мячи и дебютную победу, однако противостояние получилось не самым ярким и завершилось ничейным результатом – 0:0. Понимая всю безысходность ситуации, руководство ФК «Сочи» пошло на решительные меры, подписав Антона Заболотного, который призван решить все проблемы «леопардов» в атаке.

История личных встреч между ЦСКА и «Сочи»

«Сочи» – дебютант элитного отечественного дивизиона. Предстоящий поединок для команд станет первым в их истории противостояния.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Медленно, но верно футболисты ЦСКА приближаются к своей оптимальной форме. Уже в поединке второго тура они напоминали ту команду, которая должна решать серьёзные задачи, а два непростых поединка против «Локомотива» и «Рубина», в которых удалось одержать победы, продемонстрировали характер игроков и умение играть на результат. Сочинцы, при всём старании футболистов команды, пока что не могут противостоять более мастеровитым противникам, а с набравшими ход армейцами рассчитывать на успех будет невероятно сложно. Как итог, напрашивается ставка на





ЦСКА – Сочи. Прогноз и статистика на матч РПЛ от БК Лига Ставок

Сегодня в рамках 5-го тура чемпионата российской Премьер-лиги нас ждет матч ЦСКА и «Сочи». Букмекеры.РФ напоминают, что начало встречи подопечных Виктора Гончаренко и Александра Точилина назначено на 11 августа в 19:00 МСК.

В букмекерской конторе «Лига Ставок» считают фаворитами подопечных Виктора Гончаренко. Ставки на победу ЦСКА принимаются с коэффициентом 1,40. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 4.80, а ставки на победу «Сочи» принимают с коэффициентом 8.50.

Статистика от БК «Лига Ставок»

8 домашних матчей подряд с новичками Премьер-Лиги ЦСКА выигрывает. Забивая при этом как минимум два мяча.

Обе серии стартовали после того, как 3 апреля 2011 года армейцы на своём поле сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). С тех пор они обыграли «Волгу» (3:1), «Мордовию» (2:1), «Арсенал» (2:1), «Уфу» (5:0), «Оренбург» (2:0), «СКАХабаровск» (2:0), «Тосно» (6:0) и «Енисей» (2:1).

31 гол забил ЦСКА в прошлом сезоне на своём поле.

Это в два с лишним раза больше, чем в гостях (лишь 15). Дома же чаще армейцев отличался только чемпион страны «Зенит» (39 раз).

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» от БК «Лига Ставок»:

Тотал голов в матче больше 2,5 с коэффициентом 1.90.

Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.

Матч ЦСКА – Сочи. Александр Шмурнов ставит на гол гостей

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на матч российской Премьер-лиги ЦСКА – Сочи.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Виктора Гончаренко и Александра Точилина назначено на 11 августа в 19:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Виктора Гончаренко. Ставки на победу ЦСКА принимаются с коэффициентом 1,40. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 4.81, а ставки на победу Рубина принимают с коэффициентом 8.50.

ЦСКА – Сочи. Прогноз Александра Шмурнова:

Что-то все вокруг заговорили про возвращение победных традиций ЦСКА. Три победы — это заметный результат, конечно, но как-то по игре пока армейцы не впечатляют. И именно с Сочи — командой, которой вообще нечего терять, вполне вероятны игровые проблемы. Прежде всего, в обороне. Даже как-то странно, что в двух матчах кряду армейцы не пропустили. Да, и не забудем, что Сочи продолжает укреплять состав… В общем, ставлю на гол сочинцев. Сухая серия должна прерваться.

Ставка на матч ЦСКА – Сочи от эксперта БК «Олимп» Александра Шмурнова:

Сочи забьет гол (коэффициент 1,98); обе команды забьют гол (коэффициент 2,23).

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ЦСКА Москва

ЦСКА превращается в какой-то Рубин Бердыева, прям…. Скучная игра, и победы 1-0, вот такой вот сейчас у ЦСКА ход. Но плоды такая игра дает очень даже неплохие ! Видь у ЦСКА сейчас второе место в таблицы ! На домашнем стадионе у ЦСКА пока что сто процентный результат в сезоне ! 2 матча, 2 победы ! Учитывая , какой соперник пожалует к «армейцам» в гости в отчетном матче, есть все шансы, что данная серия продолжится ! Тем более свою глупость «армейцы» уже сделали на старте сезона, проиграв 0-2 Крыльям, ну и вплоть до зимней паузы, ошибаться с лузерами чемпионата конечное ЦСКА не имеет больше право, если реально собирается бороться за чемпионство, ну или хотя бы зону лиги чемпионов !

ФК Сочи

Дела у Сочи похоже очень плохи… 1 балл в таблицы после 4 туров, ну ладно, эта еще куда не шло, но 0 забитых мячей, эта уже какая-та катастрофа… И данный факт, все сильнее, и сильнее будет давить на команду ! И самое плохое для Сочи то, что, в прошлом туре, они играли против Уфы дома. Уфа самая дырявая команда на старте сезона, и сочинцы не смогли забить даже им… Уже начинают подыматься слухи об отставки Точилина, и срок у него, скорей всего два матча. Данный матч с ЦСКА, ну и матч жизни с Оренбургом ! Ну с ЦСКА ловить особо нечего, то получается что, поединок с Оренбургом станет для тренера матчем ИКС ! Вопросы к нему действительно есть ! Так как состав у Сочи, ну совершенно не на зону вылета ! Есть целая группа опытнейших игроков, и эта команда, явно на строчке 12 должна находится как минимум !

Прогноз

Крайне не высокая вероятность того, что, Сочи сможет в данном матче взять очки. Остается только разобраться, смогут ли «армейцы» уверенно, на классе обыграть аутсайдера ! Я считаю что, ЦСКА способен 2-0 на классе выиграть этот матч. Но. и победу с счетом 1-0 исключать не буду. В таком случае, самой верной ставкой тут выглядит ставка : фора (-1) на ЦСКА ! Такой вариант пожалуй будет выглядит без проигрышным !