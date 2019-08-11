Прогноз, ставки и коэффициенты Ахмат — Спартак Москва (11.08.19)

ФК Ахмат — Спартак 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В текущем сезоне грозненцы провели 4 встречи. Оба домашних матча клуб выиграл, а выездные проиграл. «Спартак» подходит к игре после нулевой ничьей в дерби с «Динамо». Букмекеры считают шансы команд примерно равными. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом в районе 2,6, а гостей 2,8.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах в РПЛ команды в сумме забивали не менее 3 голов. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что в матче будет забито 3 мяча или больше. Котировки на такое событие составляют порядка 2,2.

В 11 подряд матчах между собой в чемпионате, команды забивали в 1-м тайме хотя бы 1 гол. При такой длительной серии можно поставить на гол в стартовые 45 минут с кэфом около 1,5.

Уже в 3 личных встречах кряду «Ахмат» забивает в 1-м тайме. Шансы на гол хозяев в первой сорокапятиминутке оцениваются коэффициентом в районе 2,1.

Ставки на игроков

Полузащитник Денис Глушаков играя за «Спартак» в прошлом чемпионате забивал в ворота своей нынешней команды. Почему бы не заиграть ставку на гол Дениса в ворота москвичей?

Ахмат — Спартак Москва 11.08.2019

Ахмат — Спартак Москва 11.08.2019

10.08.2019 34 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Грозненский Ахмат и Московский Спартак. Встреча состоится в это воскресенье в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 21:30 по московскому времени. Сможет ли Ахмат подтвердить статус фаворита? Сколько забитых мячей ожидать в этой встрече? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.33) Х (3.28) П2 (3.19) Ахмат Спартак Москва Российская Премьер-лига. 5-ый тур «Ахмат-Арена». Грозный 11.08.2019 21:30



Ориентировочные составы на матч Ахмат — Спартак Москва

Ахмат : Ахмат: Городов; Харин, Нижич, Вилькёр, Семёнов, Уциев; Бериша, Швец, Иванов, Силва Лима; Мбенге. Спартак Москва : Спартак Москва: Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Ещенко; Гулиев, Бакаев, Ташаев, Зобнин, Ананидзе; Шюрле.

Нападающий Раванелли продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена. В ближайшее время этот футболист точно не поможет Ахмату. Но остальные игроки Грозненской команды находятся в полном здравии и готовы бороться на футбольном поле.

В составе Спартака ближайший матч точно пропустит нападающий Понсе, заработавший прямую красную карточку в прошлой игре против Московского Динамо. Также красно-белым в ближайшее время не поможет недавно купленный нападающий Джордан Ларссон, приехавший в расположение Спартака с травмой.

История личных встреч

В Российской истории Ахмат и Спартак Москва 25 раз встречались друг с другом. Вряд ли кого-то удивит тот факт, что Спартак выиграл больше, чем в половине матчей — в 13. Ахмат, в свою очередь, смог добиться восьми побед. И всего 4 встречи между данными соперниками завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

По первым четырем турам можно смело констатировать, что в этом сезоне Ахмат является домашней командой. На своем поле подопечные Рахимова обыграли Краснодар 1:0 и Оренбург 2:1, в то время, как в выездных встречах Ахмат уступил 0:3 Уралу и 0:1 Рубину. Ахмат сейчас не лучшим образом смотрится в атакующих действиях, но в предстоящем матче него есть шанс это исправить. В Грозный приезжает команда, которая не отличается дисциплиной в обороне и даёт своему сопернику немало шансов по ходу встречи.

Спартак Москва начал новый чемпионат с тяжелейшей домашней победы над Сочи. Но в трёх других встречах красно-белым так и не удалось победить. Ничейные исходы в поединках против Динамо и Ростова, а также поражение от Тамбова сильно подорвало репутацию Олега Кононова. К тому же, не стоит забывать, что в минувший четверг Спартак провёл выездной поединок квалификации Лиги Европы против Швейцарского Туна. Вряд ли красно-белые успели восстановиться перед игрой против неуступчивого Ахмата.

Прогноз: Мы ждём равную встречу. Она станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Ахмат победил в четырех последних домашних поединках кряду. Тотал больше 2.5 голов проходил в пяти последних поединках между этими клубами.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Ахмат — Спартак Москва, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Ахмат — Спартак Москва Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.94 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Ахмат — Спартак Москва Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.68 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на

матч

«Ахмат» – «Спартак» 11 августа

В матче пятого тура РПЛ сыграют «Ахмат» и «Спартак».

«Ахмат»

Пока что «Ахмат» одержал две победы дома и дважды уступил в гостях. Это идеально описывает команду последние 5-6 лет: грозненцы на выезде выступают в разы хуже, чем на родной арене. В этом сезоне «нефтяники» уже вынесли «Краснодар» (1:0), создав уйму моментов, и вырвали три очка у «Оренбурга» (2:1) в равной борьбе.

При этом в проигрышных встречах «Ахмат» не был откровенно плох: против «Урала» горцев подвела реализация, а два гола команда пропустила после угловых; «Рубин» провёл лишь одну классную атаку за матч, в которой и забил. «Спартак» утопает в собственных проблемах, так что хозяева могут вполне зацепиться за ничью, а то и выиграть.

Не так давно футболисты грозненской команды «Ахмат» побывали на турнире в селе Валерик, организованном Арби Хасиевым. Мы пригласили Арби на футбольный матч «Ахмат»-«Оренбург», он также смог присутствовать на пресс-конференции с участием главных тренеров. pic.twitter.com/uTesnkIHCV — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 7, 2019

«Спартак»

Гости испытывают игровой кризис. 11-е место в чемпионате; последний результат по xPTS с большим отставанием от «Рубина», который идёт 15-м; 11-я строчка по xG и 14-я – по ожидаемым пропущенным голам. Цифры чётко иллюстрируют проблемы «Спартака»: отсутствие креатива в нападении, постоянные ошибки в обороне. Единственная победа в сезоне была добыта с горем пополам – мяч Жиго засчитали после ошибки арбитра, в то время как «Сочи» должен был забивать минимум три гола.

При этом в Грозный красно-белые поедут после выезда в Швейцарию к «Туну», и на отдых у футболистов будет всего три дня. Новички ещё не адаптировались к России, толковой скамейки у клуба в принципе нет, так что вполне вероятна ещё одна потеря очков.

Прогноз

БК выставили прекрасные коэффициенты на нулевую фору хозяев. Надо брать: «Спартак» слишком слаб.

Фора 1 (0) – 1,70 (БК «Лига Ставок»).

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Прервется ли серия выездных побед «Спартака» в Грозном?

«Ахмат»

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 11 августа пройдет встреча «Ахмата» и «Спартака». Команды сыграют на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на



При подготовке к новому сезону «волки» обыграли венгерский «Фехервар» (2:1) и клуб второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» (1:0), расписав мировую с хорватским «Интером» (0:0).





В летнее трансферное окно «Ахмат» подписал экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, а защитник Родолфу завершил карьеру. Ушли нападающие Заур Садаев и Беким Балай, и защитник Милад Мохаммади.









Прогнозы на чемпионат России по футболу





Грозненцы стартовали с домашней победы над «Краснодаром», обыграв его со счетом 1:0 благодаря голу Бернарда Бериша.





Следующие два выездных матча «Ахмат» проиграл, сначала крупно уступив «Уралу» (0:3), а затем пропустив один мяч в концовке от «Рубина» (0:1).









В последнем матче «Ахмат», вернувшись домой, обыграл «Оренбург» (2:1), забив во втором тайме, позволив сопернику сравнять и тут же забив снова.





С 6 очками «Ахмат» расположился на 9-м месте. Разница мячей 3-5.







«Спартак»



В стартовом матче чемпионата России «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.









Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Красно-белые пропустили в первом тайме, быстро отыгрались, после перерыва повели в счете, но упустили победу в компенсированное время.





В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.









Столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей. В результате, с 5 очками «Спартак» занял 11-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 3-4.





В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.









Незадолго перед стартом еврокубковой кампании спартаковцы продали пару ключевых игроков — нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо. Чуть ранее команду покинул нападающий Зе Луиш.





Состав команды пополнили именитый немец Андре Шюррле, шведский нападающий Джордана Ларссона и голландский хавбек Гус Тиль.





Календарь и таблица РПЛ





В прошлом сезоне «Спартак» уступил «Ахмату» дома (1:2), но победил в Грозном (3:1), сезоном ранее красно-белые дома проиграли 1:3, победив на выезде 2:1.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.40, победа «Спартака» — 3.20, ничья в основное время — 3.25.









Три последних выезда «Спартака» в Грозный закончились победами. И хотя красно-белые в этом сезоне выглядят пока не лучшим образом, прогнозируем, что они не проиграют в гостях.









Обе команды в РПЛ забивают пока немного, но в Лиге Европы красно-белые показали свой атакующий потенциал. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,20 и «Забьют обе» за 1,95.





Прогноз редакции на матч Ахмат — Спартак

Денис Глушаков против «Спартака» — какой жирный штрих к и без того яркой афише! В Грозном будет жарко во всех смыслах. Олег Кононов наконец-то получил новых игроков, теперь их нужно интегрировать в игру команды. Времени на это совсем немного. Фанаты уже на взводе. «Ахмат» же славится своей организованностью, а болельщики создадут необходимый уровень шума.

Ориентировочные составы на матч «Ахмат» — «Спартак»

«Ахмат» (4-5-1): Городов – Уциев, Нижич, Семенов, Вилькер — Харин, Швец, Глушаков, Иванов, Бериша — Мбенг

Не сыграют: Анхель

«Спартак» (4-5-1): Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон – Гулиев, Зобнин, Тиль, Бакаев, Шюррле — Ларсон

Не сыграют: Понсе

Прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»

Олег Кононов находится под диким прессом. Поражение в Грозном может запустить необратимый процесс. Игру против «Динамо» «красно-белые» могут занести в актив лишь с огромной натяжкой – 0:0 пусть и в меньшинстве — это не повод для гордости. «Спартаку» жизненно необходимы три очка.

«Ахмат» вырвал победу в последнем матче и находится в хорошем психологическом состоянии. На «Спартак» в Грозном всегда настраиваются с особым остервенением. Соберется полный стадион, игрокам будет обещана огромная премия, в микрофон будет в руках у главы республики. При такой поддержке хозяева просто не могут уступить. Наш прогноз победа «Ахмата» с форой (0) за 1,9.