Прогноз и ставки Палмейрас — Баия (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Палмейрас — Баия

Луис Фелипе Сколари и его “Палмейрас” угодили в турбулентность. Серая полоса “Вердао” началась сразу после Кубка Америки. В чемпионате “зеленые” трижды сыграли вничью и еще раз проиграли, также они закончили выступление в Кубке Бразилии, уступив в серии пенальти “Интернасионалу”. Позитив только в Кубке Либертадорес, там “Палмейрас” не оставил шансов аргентинскому “Годой Крус — 4:0. Выйти на путь исправления Сколари и команда попытаются в 14-м туре Бразилейрао в матче против “Байи Сальвадор”.

Ориентировочные составы на матч “Палмейрас — “Баия Салвадор”

"Палмейрас" (4-2-3-1): Вевертон — Роша, Луан, Барбоса, Гомес — Вейга, Б.Энрике — Мело, Дуду, Виллиан — Дейверсон

Не сыграют: —

"Баия" (4-3-3): Фридрих — Фонсека, Параиба, Мойзес, Джиованни — Жуниньо, Флавио, Грегоре — Гимараэс, Лукка, Жилберто

Не сыграют: Фернандал

Прогноз на матч “Палмейрас — “Баия Салвадор”

Получается, что в национальном первенстве “Палмейрас” не выигрывает четыре матча. Такая серия повторилась впервые с 2017 года.И соперник то у “зеленых” не самый удобный — “Байя” вспомнила как забивать и в предыдущем туре отправила три безответных мяча в ворота “Фламенго. Кроме того, “Байя” знает подход к команде Сколари. Три из последних пяти очных матчей завершились вничью, еще один — минимальной победой команды из Сан-Паулу. Задача “трехцветных” на сезон — место в топ-6, но пока они ограничиваются 10-й позицией. Вряд ли “Байя” может рассчитывать на победу, а вот на одно очко в матче с раненым “Палмейрасом”- вполне. Наш прогноз — ничья с коэффициентом 4,06.

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Палмейрас

Небольшой спад есть у Палмейраса не побеждает на протяжении четырёх матчей кряду, в итоге был подвинут с первой позиции, ныне этот клуб занимает второе место. Так как Сантос сыграл уже в 14 туре и потерпел поражение, Палмейрас при победе сократит отставание до одного очка, очевидно, что будет очень мотивирован. Данный коллектив хорошо обустроил игру в родных стенах, в пяти предыдущих домашних матчах набрал 13 очков. Ни один и пяти крайних домашних матчей не превысил 4 голов.

Баия

Разгромив Фламенго в крайнем матче, Баия прервала свою безвыигрышную серию, и сейчас занимает 11 место. До зоны Кубка Либертадорес отстает на 4 очка. В гостях Баия создает голевых моментов немало, но реализация подводит. Однако, сильной стороной команды Баия является контратаки, на данный момент в Серии А именно Баия забила больше всех голов с помощью контратак. Отмечу, что меньше всех нарушает именно Баия, у которой на данный момент 18 «горчичников»

Прогноз

У Палмейраса в домашних матчах отлично действует защита, судите сами, за 6 игр пропустил лишь 1 гол. При борьбе на втором этаже среди всех команд лучший Палмейрас. Замечу, что именно в Серии А, Палмейрас из крайних 36 матчей в 35 не уступал. У команды Баия 11 из 12 крайних гостевых матчей не превысили 4 гола. Замечу, что на выезде Баия забивает очень мало, в среднем за игру 0.5 гола. Баия в основном на выезде играет от обороны, в итоге из 5 крайних гостевых матчей в трёх не пропускала. Считаю, что здесь не будет более 4 голов, и Палмейрас не уступит.