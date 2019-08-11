«Ахмат» – «Спартак». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч.

Прогноз и ставки Ахмат — Спартак Москва (11.08.19)

Прервется ли серия выездных побед «Спартака» в Грозном?

«Ахмат»

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 11 августа пройдет встреча «Ахмата» и «Спартака». Команды сыграют на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на



При подготовке к новому сезону «волки» обыграли венгерский «Фехервар» (2:1) и клуб второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» (1:0), расписав мировую с хорватским «Интером» (0:0).





В летнее трансферное окно «Ахмат» подписал экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, а защитник Родолфу завершил карьеру. Ушли нападающие Заур Садаев и Беким Балай, и защитник Милад Мохаммади.









Прогнозы на чемпионат России по футболу





Грозненцы стартовали с домашней победы над «Краснодаром», обыграв его со счетом 1:0 благодаря голу Бернарда Бериша.





Следующие два выездных матча «Ахмат» проиграл, сначала крупно уступив «Уралу» (0:3), а затем пропустив один мяч в концовке от «Рубина» (0:1).









В последнем матче «Ахмат», вернувшись домой, обыграл «Оренбург» (2:1), забив во втором тайме, позволив сопернику сравнять и тут же забив снова.





С 6 очками «Ахмат» расположился на 9-м месте. Разница мячей 3-5.







«Спартак»



В стартовом матче чемпионата России «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.









Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Красно-белые пропустили в первом тайме, быстро отыгрались, после перерыва повели в счете, но упустили победу в компенсированное время.





В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.









Столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей. В результате, с 5 очками «Спартак» занял 11-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 3-4.





В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.









Незадолго перед стартом еврокубковой кампании спартаковцы продали пару ключевых игроков — нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо. Чуть ранее команду покинул нападающий Зе Луиш.





Состав команды пополнили именитый немец Андре Шюррле, шведский нападающий Джордана Ларссона и голландский хавбек Гус Тиль.





Календарь и таблица РПЛ





В прошлом сезоне «Спартак» уступил «Ахмату» дома (1:2), но победил в Грозном (3:1), сезоном ранее красно-белые дома проиграли 1:3, победив на выезде 2:1.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.40, победа «Спартака» — 3.20, ничья в основное время — 3.25.









Три последних выезда «Спартака» в Грозный закончились победами. И хотя красно-белые в этом сезоне выглядят пока не лучшим образом, прогнозируем, что они не проиграют в гостях.









Обе команды в РПЛ забивают пока немного, но в Лиге Европы красно-белые показали свой атакующий потенциал. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,20 и «Забьют обе» за 1,95.





Футбол вечером. Ахмат – Спартак. Прогнозы на матч от Георгия Черданцева

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч российской Премьер-лиги Ахмат – Спартак.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Рашида Рахимова и Олега Кононова назначено на 11 августа в 21:30 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Рашида Рахимова. Ставки на победу Ахмата принимаются с коэффициентом 2,31. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.24, а ставки на победу Спартака принимают с коэффициентом 3.35.

Ахмат – Спартак. Прогноз Георгия Черданцева:

Победа Ахмата. Там один Глушаков будет бегать за свою новую команду так, как наверное давно не бегал. Полагаю, он специально под Спартак и готовился, дебютировав только в прошлом туре. Для Рахимова Спартак всегда принципиальный соперник, Спартак в четверг был на выезде, сейчас опять выезд. Ну и по игре, несмотря на победу над достаточно посредственной швейцарской командой к Спартаку много вопросов. Ахмат такой проходной двор в защите не устроит.

Ставка от эксперта БК «Олимп» Георгия Черданцева на матч Ахмат – Спартак:

Победа Ахмата (коэффициент 1,42); обе команды забьют гол (коэффициент 1,93).

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«Ахмат» – «Спартак». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч.

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

«Ахмат» – «Спартак»

Грозный. Стадион: «Ахмат-Арена». 11.08.2019. 21:30 (МСК)

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

Олег Кононов сыграет против одной из своих бывших команд. Сумеет ли Олег Георгиевич одолеть «Ахмат» вопреки сложному календарю или все-таки Кононов побережет ключевых игроков перед ответным матчем против «Туна»?

Форма «Ахмата»

«Ахмат» проводит очередной сезон на посредственном уровне. После 4 туров подопечные Рашида Рахимова одержали 2 победы и потерпели 2 поражения, как результат 9-е место в турнирной таблице. Причем обе победы были одержаны дома – над «Краснодаром» (1:0) и «Оренбургом» (2:1). А поражения случились от «Урала» (0:3) и «Рубина» (0:1). Как вы могли заметить поражения сухие. А также у «Ахмата» невысокая результативность – 1 гол в среднем за матч. Как известно, «Ахмат» славится надежной обороной – 0,9 пропущенных мячей в среднем. Но в этом сезоне «Ахмат» растерял этот навык, на что жаловался Рашид Рахимов, ибо 5 пропущенных мячей за 3 матча – это непорядок. Мы полагаем, что это временное явление и Рахимов обязательно искоренит этот недостаток в ближайшем будущем.

Форма «Спартака»

«Спартак» проводит ужасный сезон, как по содержанию игры, так и по результатам. За 4 матча «красно-белые» набрали 5 очков, которое на данный момент позволяет «Спартаку» располагаться на 11-м месте. Учитывая оппозицию «Спартака» за эти 4 тура («Сочи», «Тамбов», «Динамо», «Ростов») стоит дивой даваться, почему «Спартак» так низко располагается. Причем даже победа над «Сочи» выглядит спорной. Отчего позиции Олега Кононова шатаются все сильнее и сильнее. Даже победа над «Туном» не утихомирила разговоры о его отставке, так как «Тун» играл в стиле «Спартака», то есть дарил голевые моменты на ровном месте и преуспел в этом больше. Результативность «Спартака» ужасает, учитывая стиль, который пытается привить Кононов, 1,1 гол в среднем за матч. Это чуть лучше, чем у незабивного «Ахмата». Это не может не приводить в ужас и недоумение болельщиков «красно-белых».

Травмированные и дисквалифицированные

«Ахмат»: Феррейра

«Спартак»: Понсе

История встреч

26 раз встречались эти команды, 13 раз побеждал «Спартак», 9 раз – «Ахмат», 4 раза команды расходились миром. Последние 4 очные встречи заканчивались исключительно гостевыми победами. В прошлом сезоне «Ахмат» победил «Спартак» на «Открытие Арене» со счетом 2:1, а в ответной игре «Спартак» сумел добиться победы со счетом 3:1.

Важные факты о матче

В 8 из 9 последних очных встреч тотал забитых мячей составил более 2,5 мячей

«Ахмат» победил в последних 4 домашних матчах

«Спартак» победил «Ахмат» в последних 3 очных встречах на выезде

Последние 4 домашних матча «Ахмата» завершились победой хозяев разницей в 1 мяч

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Обе команды не блещут результативностью в этом сезоне. Причем «Спартак» и «Ахмат» имеют невысокое количество голевых моментов за матч – 4,9 и 4,8 голевых моментов за матч. Тот же «Локомотив» имеет по 7 в среднем за матч. Поэтому мы полагаем, что предстоящий матч будет не самым результативным из-за отсутствия креативности в передней линии. Для этого мы готовы предложить вам ставку тотал меньше 2,5 голов. БК





Ахмат Грозный

Грозненцы начали сезон с неожиданной победа над ФК «Краснодар», однако за этим последовали два поражения с общим счётом 0:4, и совершенно неуверенная победа над Оренбургом. Таким образом, Ахмат в целом неплохо стартовал с точки зрения турнирного расположения, но с игровой стороны всё намного хуже.

Спартак Москва

Московский коллектив также не может похвастаться хорошим стартом. В первом туре была одержана весьма сомнительная победа над «Сочи» (1:0). Дебютант сезона смотрелся даже лучше столичного клуба и только защитник Жиго спас от позора свою команду. В дальнейшем, для Спартака ничего не изменилось. Ничья с Ростовом, поражение от ещё одного дебютанта Тамбова, и последняя ничья с Динамо. Как вы видите, старт сезона не предвещал проблем, но к сожалению «Спартак» сам себе их нашёл.

Прогноз

Невзрачный старт сезона от обоих коллективов только подтверждает важность данного матча. Гости наверняка тяжелее воспринимают такое положение и вполне логично, что от этой игры может зависеть будущее главного тренера. Думаю гостям вполне по силам хотя бы не проиграть, несмотря на плохое состояние.

Прогноз редакции на матч Ахмат — Спартак

Денис Глушаков против «Спартака» — какой жирный штрих к и без того яркой афише! В Грозном будет жарко во всех смыслах. Олег Кононов наконец-то получил новых игроков, теперь их нужно интегрировать в игру команды. Времени на это совсем немного. Фанаты уже на взводе. «Ахмат» же славится своей организованностью, а болельщики создадут необходимый уровень шума.

Ориентировочные составы на матч «Ахмат» — «Спартак»

«Ахмат» (4-5-1): Городов – Уциев, Нижич, Семенов, Вилькер — Харин, Швец, Глушаков, Иванов, Бериша — Мбенг

Не сыграют: Анхель

«Спартак» (4-5-1): Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон – Гулиев, Зобнин, Тиль, Бакаев, Шюррле — Ларсон

Не сыграют: Понсе

Прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»

Олег Кононов находится под диким прессом. Поражение в Грозном может запустить необратимый процесс. Игру против «Динамо» «красно-белые» могут занести в актив лишь с огромной натяжкой – 0:0 пусть и в меньшинстве — это не повод для гордости. «Спартаку» жизненно необходимы три очка.

«Ахмат» вырвал победу в последнем матче и находится в хорошем психологическом состоянии. На «Спартак» в Грозном всегда настраиваются с особым остервенением. Соберется полный стадион, игрокам будет обещана огромная премия, в микрофон будет в руках у главы республики. При такой поддержке хозяева просто не могут уступить. Наш прогноз победа «Ахмата» с форой (0) за 1,9.