Прогноз ПСЖ — Ним (11.08.19), ставки и коэффициенты

ПСЖ – Ним. Прогнозы статистики (11.08.2019)

ПСЖ – Ним. Прогнозы статистики (11.08.2019)



В воскресенье 11.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между ПСЖ и Нимом. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

ПСЖ – Ним. Прогноз в пользу победы ПСЖ:

ПСЖ выиграл оба матча против Нима в прошлом сезоне — 4:2 на выезде и 3:0 дома.

ПСЖ проиграл четыре из восьми последних матчей в Лиге 1 (+3=1) — столько же поражений он потерпел за 71 матч перед этим (+57=10).

ПСЖ проиграл только 1 из 61 предыдущего домашнего матча в Лиге 1 (+51=9) — в мае 2018 года он уступил со счетом 0:2 Ренну. После этого столичный клуб провел в родных стенах 19 кряду поединков без поражений (+17=2).

Ним проиграл семь из десяти предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 (+2=1).

ПСЖ – Ним. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этом матче одержит ПСЖ.

1.104П1

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ПСЖ – Ним. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Ним забил в прошлом сезоне 57 голов — среди всех новичков Лиги 1 в 21-м веке больше забивал только Монако (63 гола в сезоне 2013/14).

ПСЖ забивал в каждом из 38 предыдущих матчей в Лиге 1. Кстати, в прошлом сезоне он стал первой в истории чемпионата Франции командой, забивавшей во всех поединках турнира (для сезонов с 20 участниками). Рекорд по длительности результативной серии принадлежит Расингу, который в 1962-64 годах забивал в 40 матчах Лиги 1 кряду.

Килиан Мбаппе принял участие в четырех из пяти последних голов ПСЖ в ворота Нима в Лиге 1 (3 гола и 1 передача).

В прошлом сезоне Мбаппе забил в Лиге 1 33 гола. В последний раз французский футболист забивал в Лиге 1 больше голов в сезоне 1965/66 (Филипп Гонде отличился 36 раз).

Рено Рипар забил в Лиге 1 в общей сложности восемь голов — больше, чем любой другой игрок в нынешнем составе Нима.

ПСЖ – Ним. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в составе ПСЖ отличится Килиан Мбаппе.

1.30Килиан Мбаппе забьет

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ПСЖ – Ним. Прогнозы по остальным линиям:

ПСЖ в 46-й раз подряд начинает чемпионат Лиги 1 в высшем дивизионе — это рекорд турнира. В последний раз столичный клуб не играл в Лиге 1 в сезоне 1973/74.

ПСЖ выиграл 14 из 15 предыдущих матчей Лиги 1, сыгранных в августе. Исключение составило поражение от Монако в 2016 году со счетом 1:3.

ПСЖ – Ним. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что ПСЖ победит с разницей более, чем в два мяча.

1.92П1 (-2.5)

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Прогноз на

матч

«ПСЖ» — «Ним» 11 августа

11 августа в 22:00 (мск) в Париже состоится матч первого тура французской Лиги 1.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ним»

История с Неймаром в самом разгаре, бразилец точно пропустит старт сезона, но и без него состав «ПСЖ» впечатляет. Кавани и Мбаппе зарешали в Суперкубке, за 15 минут закопав «Ренн», и оба полны желания стать лидерами клуба и главными звёздами, выйдя из тени капризного скандалиста. Также важно, что состав парижан почти не изменился по сравнению с прошлым сезоном: основа сыгранная и стабильная, а каждый футболист чётко знает свои задачи.

«Ним» никак не усилился, поэтому вновь будет болтаться в середине таблицы и считать очки от зоны вылета. У Блакарта обученная и стабильная команда, которая умеет терпеть, но ростер слишком мёртвый, чтобы бороться с «ПСЖ», а тем более на выезде. В прошлом году аутсайдер улетел на выезде 0:3 и нанёс только три удара в сторону ворот за 90 минут. Поэтому не мудрим, раз всё понятно, и ставим на парижан.

Прогноз: победа «ПСЖ» с форой -2 гола за коэффициент 1,53 в БК «1хСтавка»

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ПСЖ

Парижане прошлый сезон провели достаточно ровно. Конечно, столичная команда вновь выиграла Лигу 1, привезя ближайшему преследователю кучу очков, однако, при всех вложениях шейхов, ПСЖ не может добиться главной цели — успехов в Лиге Чемпионов, причем команде не то что не удается выиграть, ей не удается даже попасть в полуфинал-финал. Да и постепенно у парижан начинают возникать проблемы с мотивацией. При желании ПСЖ мог бы в каждом матче Лиги 1 (за исключением 1-2 поединков в сезоне) выигрывать с разницей в 3-4 мяча, однако показательным получился финал Кубка, в котором Париж проиграл Ренну. Да и в поединке за Суперкубок у столичного коллектива все было не так просто — Ренн оказался очень неустойчив и к перерыву ПСЖ проигрывал 0-1, но затем взял себя в руки и с натяжкой победил 2-1. В целом, у команды сейчас есть некоторые проблемы, да и матчи с Нимом для Парижа легкими не получились никогда — все три личных поединка ПСЖ выиграл, но в 4 мяча не побеждал ни разу, не победит и в этот раз, можете в этом не сомневаться…

Ним

Ним провел достаточно неплохой прошлый сезон — коллектива закончил первенство на 9-ой строчке в турнирной таблице Лиги 1, и речи о борьбе за выживание не могло быть, напротив, — Ним частенько доставлял сложности топ-командам своей страны. Не припомню, чтобы Ним «выносили ногами вперед», команда достаточно боевитая, что, кстати, она показала в 4-ом туре прошло сезона, как раз-таки в матче против ПСЖ — тогда Ним к перерыву горел 0-2, но затем собралась и сравняла счет и парижанам было совсем непросто. Учитывая тот факт, что сейчас только старт сезона, ПСЖ не в идеальной форме, у Нима есть реальные шансы создать своему сопернику сложности…

Прогноз

Ну понятное дело, противостоять Парижу Ниму будет очень непросто, почти невозможно, однако создать именитому гранду проблемы гости вполне могут. Ним играет с большой самоотдачей, а вот ПСЖ найти мотивацию громить соперника будет тяжело. Победа гостей с форой +3.5 за весьма играбельный коэффициент!

ПСЖ — Ним. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

ПСЖ — Ним. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

ПСЖ — Ним. Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции ПСЖ — Ним, который состоится на стадионе Парк де Пренс (Parc des Princes) в воскресенье 11 августа, начало в 22:00 (МСК).

ПСЖ — Ним. Кто фаворит матча?

Действующий чемпион Франции ПСЖ начнет защиту титула с домашнего поединка против Нима в ближайшее воскресенье. Букмекеры ставят на легкую победу столичного клуба с крупным счетом. В прошлом сезоне парижане опередили своего ближайшего преследователя — Лилль, на 16 очков, очень близко подобравшись к отметке в 100 баллов за чемпионат. В конце турнира они выиграли всего три из девяти последних матчей, проиграв четыре раза. Столько же поражений ПСЖ потерпел за 70 матчей перед этим. В то же время продолжается его домашняя беспроигрышная серия, насчитывающая 19 матчей — 17 побед и две ничьи. В 13 встречах на данном отрезке ему удавалось забить больше двух голов.

Ним в прошлом сезоне занял девятое место, набрав 53 очка. В конце чемпионата он одержал пять побед за девять последних встреч, проиграв только три раза. В то же время на выезде Ним проиграл семь из десяти предыдущих поединков. Причем в девяти из них он пропускал минимум два гола, тогда как сам в четырех случаях не забивал ни одного мяча.

ПСЖ — Ним. Ставки на матч:

ПСЖ — Ним. Как играли между собой?

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл у Нима оба матча в чемпионате Франции — 4:2 на выезде и 3:0 дома. До этого они не играли с 2007 года — тогда в Кубке страны ПСЖ также уверенно победил, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

>Забивает за игру

0

ПСЖ — Ним. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу ПСЖ и ставят на то, что в матче будет забито больше трех голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСЖ со счетом 3:0 или 2:0 (коэффициенты 5.80 и 6.00 соответственно). Ставки на тотал больше 3,5 голов принимаются с коэффициентом 1.95.

ПСЖ — Ним 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

ПСЖ второй сезон подряд становится чемпионом Лиги 1 с отрывом от второго места турнирной таблицы более чем в 10 очков. Все идет к тому, что и в предстоящем сезоне у подопечных Томаса Тухеля не найдется достойных конкурентов в борьбе за очередной чемпионский титул. Вполне ожидаемо букмекеры считают ПСЖ явным фаворитом предстоящего противостояния. «Ним» закончил прошлый сезон на 9-м месте турнирной таблиц Лиги 1. Победу гостей в этой встрече можно взять за примерные 31.

Статистика для ставок

Чемпион Франции пропускал минимум 1 мяч в 7 из 8 последних играх в Лиге 1. Учитывая, что «Ним» в 4 предыдущих встречах во французском первенстве забивал такое же количество голов, стоит присмотреться к ставке на гол гостей в ближайшем поединке за коэффициент около 2,1.

Также можно отметить, что в 4 из 5 последних играх ПСЖ на «Парк де Пренс» обе команды покидали стадион с забитыми голами в активе. Пари «Обе забьют — да» в предстоящей игре можно взять за примерные 2,3.

Ставки на игроков

В составе ПСЖ стоит отметить нападающего Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в прошлом сезоне (33 гола в 22 матчах). Кроме того, форвард забивал по 2 мяча в каждой из последних двух личных встреч команд в чемпионате Франции. Стоит присмотреться к ставке на такую результативность Килиана Мбаппе и в ближайшем поединке.

Важные новости

Опытнейший голкипер Джанлуиджи Буффон покинул ПСЖ этим летом и вернулся в «Ювентус». Кроме того, парижан покинул бразильский защитник Дани Алвес.