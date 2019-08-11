Прогноз, ставки и коэффициенты Атланта — Нью-Йорк Сити (11.08.19)

Атланта Юнайтед

Если в гостевых матчах Атланта Юнайтед играет хуже просто некуда, то дома абсолютно иной расклад. По добытым очкам в родных стенах Атланта лучшая, ведь в 12 из 13 домашних матчей добывала очки. Сейчас занимает вторую позицию в Восточной конференции, так как от лидера отстает на 3 очка, надо здесь играть на победу. Замечу, что выигранная борьба в воздухе у команды Атланта 53.7%. Учитывая, что Атланта 9 из 10 крайних домашних матчей выиграла, велика вероятность того, что здесь добудет 3 очка, но вряд ли это будет сухая победа.

Нью-Йорк Сити

Нью-Йорк Сити хорошо играет в атаке за 22 матча забил 40 голов. Многовато ничьих, но среди всех команд МЛС, после Лос-Анджелес ФК, меньше всех поражений у Нью-Йорк Сити. Сейчас данный коллектив занимает 3 месте, до первого места 4 очка. Замечу, что на данный момент Нью-Йорк Сити сыграл на три матча меньше, таким образом, есть хороший шанс выйти на 1 позицию, главное добывать очки.

Прогноз

В Западной конференции Атланта наряду с Торонто в домашних матчах забивает больше всех голов. С учетом всех соревнований Атланта забивала в каждом из 15 крайних домашних матчей. Конечно и в данной игре Атланта забьет. Нью-Йорк Сити тоже силен атакой, с учетом всех соревнований забивал в каждом из 10 крайних матчей на выезде, кстати в большинстве из этих матчей Нью-Йорк Сити не менее 2 голов. Между собой играли 6 раз, в 5 обменивались голами. Думаю, здесь обе команды забьют.

Прогноз редакции на матч Атланта — Нью-Йорк Сити

Что может быть прекрасней в МЛС, чем встреча таких клубов как “Атланта” и “Нью-Йорк Сити”? Команды являются одними из лучших в своей лиге, поэтому мы обязаны ожидать интересного матча. Сколько общего между ними! За последние пять матчей оба клуба проиграли по два раза, причем в одних и тех же турах. Это позволило находиться им друг с другом в турнирной таблице Запада и участвовать в гонке за второе место. Пока что шансы примерно равны, но все решится в очном противостоянии.

Ориентировочные составы на матч Атланта — Нью-Йорк Сити:

“Атланта” (3-5-2): Гьюзан — Гонсалез, Робинсон, Эскобар — Мерам, Ремеди, Нагбе, Грессель, Хиндман — Мартинез, Барко

Не сыграют: —

“Нью-Йорк Сити” (3-4-3): Джонсон — Свит, Сандс, Чанот — Матаррита, Офори, Ринг, Тиннерхольм — Эбер, Митрита, Кастелланос

Не сыграют: Скалли, Тажури

Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк Сити:

Перечислять сходства команд можно до бесконечности. Пропустили они по 29 мячей за сезон, но у “Нью-Йорк Сити” есть еще две игры в запасе. Именно этот фактор может скрасить поражение от “Атланты”, ведь у них еще будет возможность набрать очки и обогнать своего прямого конкурента по турнирной таблице. Однако, если думать такой логикой, то ни о каком прогрессе не может идти и речи, ведь клуб-победитель должен всегда выходить и играть на победу. Надеемся, что ген триумфаторов есть и у гостей. Мы рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 4,0