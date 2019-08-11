«Лос-Анджелес ФК» — «Нью-Йорк Ред Буллс». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Лос-Анджелес — Нью-Йорк Ред Буллс

“Лос-Анджелес” возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и не подпускает к себе никого на пушечный выстрел. У хозяев поля 52 очка, тогда как у ближайшего конкурента всего лишь 38. Кажется, что с победителем Запада уже все ясно. Тем не менее, подопечные Боба Брэдли не потеряли мотивацию, ведь до сих пор продолжают выигрывать практически каждый матч. В противостоянии с “Нью-Йорк Ред Буллс” будет не так просто, как в прошлом туре с “Нью-Ингленд”, но все-таки фаворит этой пары очевиден.

Ориентировочные составы на матч Лос-Анджелес — Нью-Йорк Ред Буллс:

“Лос-Анджелес” (4-3-3): Миллер — Харви, Сегура, Зиммерман, Бейташур — Атуеста, Кайе, Блессинг — Росси, Диоманде, Вела

Не сыграют: —

“Нью-Йорк Ред Буллс” (4-5-1): Роблес — Лоуренс, Лонг, Паркер, Бакмастер — Рзатковски, Дэвис, Ройер, Ромеро, Этьенн — Уайт

Не сыграют: Валот

Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Йорк Ред Буллс:

Гости еще имеют теоретические шансы возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, но для этого нужно выигрывать все оставшиеся матчи в чемпионате. Кроме того, вышестоящие команды должны провалиться и потерять очки. Учитывая, что “Нью-Йорк Ред Буллс” уже долгое время чередует победы с поражениями, на них невозможно рассчитывать и в этот раз. Тем более, они будут играть в гостях, что не может быть плюсом. Мы рекомендуем поставить в этом матче на победу хозяев с форой (-1,5) за 1,89