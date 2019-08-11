Прогноз, ставки и коэффициенты Филадельфия Юнион — Хьюстон Динамо (12.08.19)

Прогноз редакции на матч Филадельфия — Хьюстон Динамо

“Филадельфия Юнион” — это странный клуб. Он вроде и лидер Востока, но при этом за последние четыре матча умудрился дважды проиграть со счетом 0:4. А в предыдущей игре был разорван “Ди Си”, который является для них одним из главных преследователей в турнирной таблице. В этот раз хозяева поля сразятся со скромным “Хьюстоном”, который не попадает в зону плей-офф и проигрывает уже три матча подряд. Кажется, в этой паре все очевидно. Даже несмотря на ужасную нестабильность от “Филадельфии”.

Ориентировочные составы на матч Филадельфия — Хьюстон Динамо:

“Филадельфия” (4-4-2): Блэйк — Вагнер, Коллин, Эллиотт, Гаддис — Креаваль, Медуньянин, Бедойя, Фабиан — Вутен, Пржыбылко

Не сыграют: Сантос, Нгалина, Мигель, Фрис

“Хьюстон” (4-5-1): Дерик — Бисли, Фигероа, Струна, ДеЛаГарза — Гарсия, Вера, Родригез, Мартинес, Элис — Манотас

Не сыграют: —

Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Хьюстон Динамо:

У” Хьюстона” могут быть шансы, ведь “Филадельфия” пропускает так много мячей, что по этому показателю они походят больше на аутсайдера, нежели на лидера таблицы. Гости забивают в среднем больше одного мяча за игру, так что все может срастись и в этот раз. Однако, их последние результаты не дают повода сомневаться в победе хозяев. Учитывая два эти факта, мы рекомендуем выбрать в этом матче исход “обе забьют”. На этот результат букмекеры дают коэффициент в 1,61.