«Гояс» — «Васко да Гама». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Гояс — Васко Да Гама

Один из главных вопросов чемпионата Бразилии прямо сейчас. Чем занимался “Гояс” во время Кубка Америки? После главного турнира континента “попугаи” разгромно уступили “Сантосу” и “Фламенго” с одинаковым счетом 1:6, проиграли “Коринтиансу 0:2 и скатали две нулевых ничьи. Как итог -12-е место в турнирной таблице и ужасающая разница забитых и пропущенных — “-9”. В 14-м туре Бразилейрао “Гоясу” предоставляется идеальный шанс, чтобы одержать победу. В Гоянию приезжает “Васко да Гама”с 15-й строчки.

Ориентировочные составы на матч “Гояс” — “Васко да Гама”

"Гояс" (4-3-3): Тадеу — Вас, Жеоване, Кевин, Ф.Яго — Джефферсон, Сена, Марлоне — Барсия, Кайке, Майкл

Не сыграют: —

"Васко да Гама" (4-3-3): Мигел — Энрикес, Энрике, Л.Кастан,Сезар — Вальдивия, Ришард, Маньо — Маррони, Пикачу, Маркиньо

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Гояс” — “Васко да Гама”

Но не все так просто, как кажется. ”Васко да Гама” находится в отличной форме, недавняя ничья с “Палмейрасом” и победа над “Флуминенсе” тому доказательство. Последнюю победу над “Гоясом” вне родных стен “адмиралы” одержали в далеком 2008 году. Однако беспомощность и отсутствие мысли в игре“попугаев” в последних матчах наводит на мысль о продолжении ужасной серии. Наш прогноз — победа “Васко да Гама” с форой (0) с коэффициентом 2,42.

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«Гояс» — «Васко да Гама». 12.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 14-й тур.

«Гояс» — «Васко да Гама».

Гояния. Стадион «Айле Пиньейро». 12.08.2019. 01:00 МСК.

Одним из матчей 14-го тура чемпионата Бразилии по футболу будет поединок между «Гоясом» и «Васко да Гама». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, можно сказать, являются конкурентами за место в зоне Южноамериканского Кубка. Букмекеры на стороне «Гояса», коллектив из Гоянии является домашним. На выезде у «зелёных» мало что получается, зато на своём поле этот коллектив может дать бой кому угодно.

«Гояс»: без побед после Копы

Месяц перерыва, связанный с проведением Копа Америка-2019, на различных командах сказался по-разному. На «Гоясе» отрицательно, с 14 июля по восьмое августа «зелёные» провели пять матчей, в которых трижды проиграли при двух ничейных исходах. Обе ничьи нулевые, с аутсайдером «Аваи» в гостях и дома с «Атлетико Минейро». Поражения были очень болезненными: по 1:6 от «Фламенго» и «Сантоса», 0:2 от «Коринтианса». Также отметим, что календарь у «Гояса» в данный период был непростым.

Перед 14-м туром «Гояс» находится на 12-м месте в таблице, как раз в зоне Южноамериканского Кубка. В активе «зелёных» 17 очков, 13 из которых команда из Гоянии набрала в домашних играх, а это 76,5% пунктов. Всего в родных стенах «Гояс» в рамках Бразилейрао-2019 отыграл 6 матчей, четыре раза победил при одной ничьей и одном поражении, 9:5 разница мячей.

«Васко да Гама»: риски зоны вылета сохраняются

Если «Гояс» после возобновления матчей бразильского первенства ни разу не победил, и лишь дважды сыграл вничью, то у «Васко да Гама» после Копы результаты лучше. Команда из Рио-де-Жанейро в этот период проиграла на выезде «Гремио» 1:2, обыграла в дерби «Флуминенсе», сыграла вничью с «Палмейрасом» и «ССА». В турнирной таблице «Васко да Гама» находится на 15-й строчке, с 14-ю очками в копилке и 4-мя баллами плюсового гандикапа перед «Крузейро» и зоной вылета.

«Васко да Гама», так же, как и «Гояс», является домашней командой. Если на своём поле «моряки» набрали 12 очков в семи играх, добились трёх побед при одном поражении. То в гостях 4 неудачи в шести встречах при двух ничейных исходах, 4:12 разница мячей. Обращает на себя внимание высокая пропускная способность «Васко да Гама», в среднем за выездную игру этот коллектив пропускает ровно два гола.

Травмированные и дисквалифицированные

«Гояс»

Не сыграет Жилберто Жуниор.

«Васко да Гама»

Не сыграет Росси.

История личных встреч

«Гояс» и «Васко да Гама» с сезона 1998 года играли между собой 26 раз, 8 побед на стороне «Гояса» при 11-ти ничейных исходах и 11-ти выигрышах «Васко да Гама». На поле «Гояса» соперники провели 13 матчей, в которых +6=4-3, 27:22 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Футболисты «Гояса» успели соскучиться по победам, и предстоящий матч — неплохая возможность прервать неудачную серию. Кроме того, что ребята из Гоянии будут проводить домашний матч, «зелёным» будет противостоять команда, слабо выступающая в гостях, стабильно пропускающая по два гола в свои ворота. Предлагаем в данной паре ставки на хозяев поля.