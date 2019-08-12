Прогноз редакции на матч Саккари — Джорджи

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Камила очень мало матчей провела в этом году. Все из-за того, что в прошлом году, после триумфа в Линце (Австрия), Джорджи получила травму правой ноги и после снялась с турнира в Люксембурге и занималась лечением. Видно, травма была не такая уж и простая, исходя из того, сколько времени было потрачено на восстановление. Так что возникает вопрос: а сможет ли итальянка провести достойный матч против Саккари или же вновь проиграет?
Саккари выиграла три из пяти последних матчей. Ее победа в этом матче оценивается в 1,78
Джорджи проиграла две последних игры со счетом 0:2. Поставить на то, что и в этом матче теннисистка не возьмет ни одного сета можно за 2,56
Один раз теннисистки противостояли друг другу. Было это в 2016 году и тогда, в двух сетах, победу праздновала Саккари.
В начале года, хардовую часть сезона, Сакари провела неудачно. Было сыграно 20 матчей, из них по десять побед и поражений. Затем превосходное выступление на грунте, где также из 20 матчей, Саккари выиграла 15 и также взяла титул в Рабате, затем неплохое выступление на траве и вот опять хард, где самое время исправить результаты первой части сезона и выигрывать чаще.
Нынешнее состояние Камилы не позволит ей обыграть греческую теннисистку. Наш прогноз: П1 за 1,78
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Отлично выступает в этом году гречанка, но пик ее формы все-таки пришелся на грунтовый отрезок сезона, хотя и на других покрытиях Мария выглядела достойно. Правда, на харде Саккари потерпела поражения ровно в половине проведенных матчей. После Уимблдона греческая теннисистка с огромным трудом, но добралась до полуфинала в Сан-Хосе. Затем Мария выступила на турнире в Торонто, но там ее хватило лишь на первую партию против Алисон Риске. В целом пребывает в неплохой форме Саккари, но без спадов практически не обошелся ни один поединок с ее участием в последние недели.
Сильно прибавила Камила в минувшем сезоне, да и на старте нынешнего смотрелась весьма хорошо на корте, но все «перечеркнула» травма. На фоне повреждения итальянка пропустила около трех месяцев и неудачно выступила на травяных турнирах после возвращения. Однако, перебравшись на хард Джорджи сходу дошла до финала в Вашингтоне. После этого уступила Камила в стартовом поединке Азаренко на турнире в Торонто, но здесь стоит учитывать и уровень соперницы, и тот факт, что провела итальянская теннисистка эту встречу буквально через два дня после перелета.
Единственная встреча между девушками состоялась в 2016 году на турнире в Нью-Хейвене (хард), которая завершилась в пользу Саккари. Учитывая текущую форму теннисисток, склоняюсь к тому, что Джорджи имеет все шансы взять реванш у Марии. По большому счету многое будет зависеть от Камилы. Итальянка, несмотря на свое хрупкое телосложение, обладает сильной подачей и молниеносными ударами с обеих сторон ракетки. Не особо любит Джорджи затяжные розыгрыши, стараясь максимально быстро и продуктивно проводить свои комбинации, и в Вашингтоне в таком стиле у нее получалось стабильно это делать. Саккари, безусловно, будет стараться пробивать глубже, но на постоянной основе навряд ли гречанки удастся это делать. Да и на приеме итальянская теннисистка способна «потрепать нервы» Марии за счет агрессивного первого удара, который не даст возможности гречанки сразу захватить инициативу в розыгрыше. Принимая во внимание все вышеизложенное, склоняюсь к выходу в следующий раунд Камилы, но все-таки предлагаю подстраховаться и взять победу Джорджи в одном из сетов.
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