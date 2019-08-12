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«Карлсруэ» — «Ганновер». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на

матч

«Карлсруэ» ‒ «Ганновер 96» 12 августа

В Кубке Германии жребий свёл клубы Второй Бундеслиги «Карлсруэ» и «Ганновер 96». Матч пройдёт 12 августа и начнётся в 19:30 мск.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» после двух туров возглавляет турнирную таблицу с шестью очками за счёт побед над «Вехеном» 2:1 и «Динамо Дрезден» 4:2. Ранее «евробойцы», только что поднявшиеся во Вторую Бундеслигу, провели семь товарищеских матчей, в которых одержали четыре победы, один матч свели к ничейному исходу и дважды проиграли в серии пенальти. В этих играх «белые» остались без забитых мячей только в одной встрече с австрийским «Штурмом».

«Ганновер 96»

«Ганновер 96» по итогам прошлого сезона вылетел из Бундеслиги, а нынешний чемпионат начал неудачно. В первом туре «девяносто шестые» проиграли в гостях «Штутгарту» 1:2, а затем дома скатали вничью с «Регенсбургом» 1:1. В ходе подготовки к сезону «красные» провели 10 товарищеских встреч, в которых одержали семь побед при одной ничьей и двух поражениях. Стоит отметить, что забивал «Ганновер» только в победных матчах.

Надёжный прогноз на матч «Карлсруэ» ‒ «Ганновер 96»

«Карлсруэ» неплохо стартовал в новом сезоне, но пока не слишком уверенно действует в обороне, пропуская в каждом официальном матче. У «Ганновера» дела обстоят гораздо хуже, но даже в таких условиях «красные» отгружали по голу в первых двух турах. Таким образом, есть большая вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами в кубковой игре, поэтому рекомендуем ставить на «Обе забьют» с коэффициентом 1,69 в БК «Лига Ставок»

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Прогноз редакции на матч Карлсруэ — Ганновер 96

Жребий свел в Кубке Германии двух представителей Второй Бундеслиги: “Карлсруэ” сыграет дома против “Ганновера”, который не выдержал конкуренции и опустился во второй по силе дивизион Германии. Что же, может выйти неплохая “затравка” перед третьим туром чемпионата, в котором первые имеют 100 процентный результат, а “Ганновер” еще не познал радости побед.

Ориентировочные составы на матч “Карлсруэ” — “Ганновер”:

“Карлсруэ” (4-1-3-2): Уфофф — Россбах, Писот, Гордон, Тиеде — Фроде — Лоренц, Ванитцек, Грозурек — Пурье, Хофманн.

Не сыграют: —

“Ганновер” (3-4-1-2): Цилер — Фелипе, Антон, Франке — Майна, Приб, Бакалож, Юнг — Муслия — Дукш, Вейдандт.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Карлсруэ — Ганновер:

Схемы и стиль игры команд достаточно похожи, только хозяева матча еще и любят играть в атакующий футбол, а “Ганновер” не прочь и наступить на горло собственной песне. “Карлсруэ” например, в последнем матче “грохнул” дрезденское “Динамо” в красивом стиле со счетом 4:2, а ганноверцы не справились при своих болельщиках с “Регенсбургом” (1:1). В личных встречах преимущество на стороне “Ганновера”, который на чужом поле проиграл сопернику только один раз в шести играх, а в последней игре, кстати, в Кубке Германии, жестоко расправился с “Карлсруэ”, победив 6:0.

Время для реванша? “Ганновер” в новом сезоне склонен к тому, чтобы пропускать атаки на свои ворота, а “Карлсруэ” как раз неплох в созидании. Ожидаем дерзкой игры от хозяев и ставим на победу “Карлсруэ” с форой 0 с коэффициентом — 1.81.

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Карлсруэ — Ганновер. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (12.08.2019)

Карлсруэ — Ганновер. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (12.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Карлсруэ — Ганновер состоится в понедельник 12 августа в 19:30 (МСК) на стадионе Вильдпаркштадион. В этой игре букмекеры отдают предпочтение Карлсруэ. Команда в прошлом сезоне играла в третьей Бундеслиге и заняла там второе место, добившись повышения в классе. В этом сезоне Карлсруэ провел два матча в чемпионате Германии и оба выиграл — на выезде у Веена со счетом 2:1 и дома у дрезденского Динамо со счетом 4:2. В Кубке Германии год назад он проиграл с крупным счетом 0:6 как раз Ганноверу в первом же матче. В четвертый раз подряд Карлсруэ вылетел в первом круге турнира. Выиграть ему удалось только один из восьми предыдущих кубковых матчей и ни разу за девять последних поединков в турнире Карлсруэ не забивал больше одного мяча.

Ганновер в прошлом сезоне играл в высшем дивизионе, но занял там предпоследнее место и сейчас вместе с Карлсруэ играет во второй лиге. После двух туров у него в активе всего одно очко — он проиграл на выезде Штутгарту со счетом 1:2, а затем сыграл вничью 1:1 дома с Регенсбургом. В Кубке Германии год назад после победы над Карлсруэ Ганновер проиграл на своем поле Вольфсбургу со счетом 0:2. Вообще, в первом раунде он не проигрывает с 2010 года — тогда Ганновер уступил в серии пенальти Эльверсбергу. В то же время с тех пор он только два раза пробивался дальше 1/16 финала и ни разу дальше 1/8 финала. Ганновер выиграл 8 из 11 предыдущих матчей против Карлсруэ, проиграв лишь раз. В предстоящей игре, как считают специалисты сайта , его шансы недооценены и он не только не проиграет, но и может одержать победу в основное время. Выгодной окажется ставка на победу Ганновера с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Карлсруэ — Ганновер:

Победа Карлсруэ — 2.58, ничья — 3.37, победа Ганновера — 2.73.

Карлсруэ — Ганновер. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 12 августа):

Победа Ганновера с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 9.00). Ставки на выигрыш Ганновера с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.98.

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