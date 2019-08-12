«Ганза» — «Штутгарт». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Ганза» — «Штутгарт». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Ганза — Штутгарт

Пожалуй, пара “Ганза” — “Штуттгарт” является самой романтичной на данном этапе Кубка Германии. Как бы сейчас не выступала, где бы ни находилась “Ганза” (Росток), но это в уме представитель той, давней Бундеслиги. Кстати, а сходу скажете, где она сейчас играет? “Штуттгарт” вот тоже докатился, только до второго дивизиона, где и стартовал с победы и ничьей.

Ориентировочные составы на матч Ганза — Штуттгарт:

“Ганза” (4-2-3-1): Колке — Рибле, Ридель, Страйт, Альшведе — Фольманн, Озтюрк — Брейер, Бутцен, Пепич — Конигс.

Не сыграют: — 

“Штуттгарт” (4-3-3): Кобел — Соса, Бадштубер, Кемпф, Штенцель — Кастро, Каразор, Аскасибар — Мангаля, Аль-Гаддиуи, Дидави.

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Ганза — Штуттгарт:

“Штуттгарт” вполне добротный состав подобрал под борьбу за возвращение в классе, ну а Кубок Германии, как бы интересно, но не очень-то нужен, поэтому вполне вероятно, что состав против команды из третьей лиги будет совершенно не боевой. Реально, что “Ганза” вполне может избежать крупных неприятностей в игре со “швабами”. Назовем это так. Но с другой стороны, атака у “Штуттгарта” очень хороша по именам, взять хотя бы Дидави и Мангаля. 

В целом гости этой пары за два тура второго дивизиона идут в пуле лидеров по количеству создаваемых моментов и ожидаемых голов (Xg=3.7), но и с ожидаемыми пропущенными не всех хорошо (Xga=1.9), поэтому в матче все может быть. Можно взять непроигрыш хозяев, но давайте перестрахуемся:  “Ганза” с форой +1.0 с коэффициентом — 1.75.

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Ганза — Штутгарт. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (12.08.2019)

Ганза — Штутгарт. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (12.08.2019)
Матч 1-го раунда Кубка Германии Ганза — Штутгарт состоится в понедельник 12 августа в 19:30 (МСК) на стадионе Остзеештадион. В этой игре букмекеры ставят на победу Штутгарта с разницей более, чем в один мяч. В прошлом сезоне он играл в высшем дивизионе, но занял третье место с конца и в стыковых матчах за продление прописки в Бундеслиге уступил Униону. Теперь Штутгарт играет во второй лиге и за два стартовых тура он набрал четыре очка, обыграв со счетом 2:1 дома Ганновер, а затем сыграв вничью 2:2 в гостях у Хайденхайма. В Кубке Германии год назад Штутгарт потерпел поражение в первом же раунде и в соперниках у него была как раз Ганза — он уступил ей со счетом 0:2. Кстати, Штутгарт вылетел в первом же круге впервые с 2014 года, когда проиграл на этой стадии Бохуму.

Ганза представляет третий по силе дивизион Германии. В прошлом сезоне она заняла шестое место, а в этом футбольном году набрала четыре очка в четырех стартовых матчах. В прошлые выходные Ганза проиграла на выезду Унтерхахингу со счетом 0:1. В Кубке Германии год назад после победы над Штутгартом она проиграла на своем поле Нюрнбергу в серии пенальти. Кстати, та победа над Штутгартом — единственная для Ганзы за десять последних кубковых матчей. Вообще, она выиграла четыре из пяти последних матчей против этого соперника. Также стоит отметить, что семь предыдущих матчей противостояния Ганзы и Штутгарта завершались победой команды, игравшей дома. Аналитики сайта считают, что эта серия вполне может получить продолжение в ближайший понедельник. Так что в данном случае выгодной будет ставка на победу Ганзы с форой (+1).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ганза — Штутгарт:

Победа Ганзы — 5.33, ничья — 4.06, победа Штутгарта — 1.62.

Ганза — Штутгарт. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 12 августа):

Победа Ганзы с форой (+1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Штутгарта со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Ганзы с форой (+1) принимаются с котировкой 1.78.

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