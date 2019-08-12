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Прогноз, ставки и коэффициенты Ростов — Крылья Советов (12.08.19)

Прогноз редакции на матч Ростов — Крылья Советов

На старте чемпионата именно «Ростов» показывает самую красивую и зрелищную игру. Сумеет ли куражная команда Валерия Карпина продолжить в том же духе? На своем поле южане традиционно сильны, но хитрый и опытный лис Миодраг Божович знает, как портить фаворитам настроение. «Крылья» почти отняли очки у «Локомотива» и поедут в Ростов наверстывать упущенное.

Ориентировочные составы на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

«Ростов» (4-5-1): Песьяков – Сигурдссон, Чернов – Норманн, Попов, Еременко, Ионов, Байрамян — Шомуродов

Не сыграют: —

«Крылья Советов» (4-5-1): Рыжиков – Анюков, Бурлак, Комбаров – Мийялович, Гацкан, Зиньковский — Соболев

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

Роман Еременко – лучший игрок старта чемпионата. Всех волнует лишь один вопрос – как долго финн продержит такой потрясающий уровень. Рядом с ним расцвел форвард Шомуродов. Сейчас эта связка наводит ужас на линию защиты абсолютно всех команд лиги.

У «Крыльев» есть свой ответ в лице неожиданного бомбардира Александра Соболева. Нападающий забивает фантастические голы и готов пополнить свою личную статистику. Команда Миодрага Божовича традиционно играют в сбалансированный и смелый футбол, и наверняка не будут отсиживаться в обороне на выезде. Но все-таки сейчас «Ростов» выглядит сильнее – ставим на победу хозяев за 1,75.

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Продолжит ли «Ростов» погоню за «Зенитом»?

«Ростов»

В понедельник, 12 августа, «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на



Футболисты «Ростова» неплохо начали нынешний сезон, набрав восемь очков в четырех стартовых турах.





В активе «желто-синих» победы над «Оренбургом» (2:1) и «Арсеналом» (3:2), а также ничьи со «Спартаком» (2:2) и «Уралом» (2:2).









Обратим внимание на высокую результативность подопечных Валерия Карпина, которые в среднем забивают больше двух мячей за игру.





Календарь и таблица РПЛ





Серьезных кадровых проблем у «Ростова» на данный момент нет.







«Крылья Советов»



Самарские «Крылья Советов» стартовали не так уверенно, поэтому находятся внизу турнирной таблицы с тремя баллами.





Команда Миодрага Божовича в первом туре обыграла ЦСКА (2:0), но затем уступила «Арсеналу» (2:3), «Уфе» (1:2) и «Локомотиву» (1:2).









При этом обращает на себя внимание тот факт, что «Крылья» в этом сезоне не уходили с поля без забитого мяча.





У самарской команды после травм восстанавливаются Тарас Бурлак и Геннадий Киселев.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ростова» — 1.62, победа «Крыльев Советов» — 5.90, ничья — 4.00.





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Исходя из турнирной ситуации, обеим командам сейчас нужны очки. «Желто-синим» они помогут продолжить погоню за «Зенитом», находясь в тройке лидеров, а самарцам — покинуть опасную зону и прервать серию поражений.









Считаем, что хозяева и гости будут активно идти вперед, поэтому можно ожидать результативной игры. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 2.04.









Альтернативный вариант — «победа «Ростова» в один мяч или ничья» за 1.83. В успех «Крыльев» верится с трудом, да и команде Карпина будет сложно рассчитывать на комфортное преимущество с учетом проблем в обороне.





Ростов

«Ростов» Валерия Карпина уже не в первый раз здорово начинает сезон в чемпионате России. На старте Премьер-Лиги южане демонстрируют великолепные результаты, забивая в каждом поединке не меньше двух мячей. Начали турнир будущие хозяева с домашней победы над «Оренбургом» (2:1), которую разбавили красивой ничьей со «Спартаком», после которой в «Крылья Советов» был отпущен Александр Гацкан. Ростовчане и не думали сдавать свои позиции, и в 3-м туре продемонстрировали результативный открытый матч в Туле, где смогли перестрелять оппонента со счетом 3:2. Последний же поединок был ознаменован для «Ростова» выездом в Екатеринбург, с местному «Уралу». По ходу встречи гостям приходилось дважды по ходу встречи отыгрываться, и только благодаря результативным действиям Шомуродова и Сигурдарсона команда вырвала очко в гостях, заработав его в свой актив. После 4-х туров «Ростов» идет на невероятно высоком для себя 3-м месте и не планирует останавливаться на достигнутом.

Крылья Советов

«Крылья» советов смогли ударно начать сезон. Команда неожиданно для всех одолела ЦСКА на своем поле, показав прекрасный футбол (2:0). Однако на этом чудеса закончились, и в трех последующих встречах самарцы потерпели три поражения. Началось все с домашнего поражения от тульского «Арсенала» (2:3), а продолжилось неудачами в играх с «Уфой» на выезде (1:2) и дома с «Локомотивом» (1:2). Такие невзрачные результаты оставляют «Крылья» в пределах опасной зоны. После 4-х сыгранных поединков самарцы занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, но благодаря одной победе, одержанной в ближайшем туре, могут все поправить.

Прогноз

Статистика и цифры:

— «Ростов»: прогноз «тотал больше 2,5 голов» сыграл во всех матчах команды по ходу сезона; забивал, как минимум, два гола в каждом из матчей РПЛ нынешнего первенства; пропускал во всех 4-х встречах чемпионата России;

— «Крылья Советов»: имеют 3-матчевую серию из одних поражений в РПЛ; пропускают в 3-х матчах подряд;

— Наиболее частый счет в поединках соперников — 1:0 в пользу одного из коллективов;

Статистика личных встреч говорит о том, что команды между собой проводят крайне закрытую игру и забивают невероятно малое количество голов. Но то, как в июле и начале августа играют команды нельзя не замечать. Оба коллектива имеют проблемы в обороне, что обязательно даст о себе знать. Защита «Крыльев» — это вообще проходной двор, да и «Ростов» далек от идеала. В общем, советую заиграть «верх» за хорошую котировку здесь.

Ростов

Ростов является одним из открытий Премьер-Лиги на старте сезона, причём заключается это в стиле игры жёлто-синих: Карпин ушёл от варианта с 5-3-2 к 4-3-3 (некоторые всё же в игре Ростова видят 4-2-3-1).

Самым интересным местом в команде является полузащита, давайте разберём этот момент подробнее: 1) разыгрывающим опорником (шестёркой) в системе Ростова является Матиас Норманн — Карпин осознанно отказался от Гацкана, который по игре без мяча получше, потому что Ростов играет во владение, на эту позицию нужен футболист, который в первую очередь хорошо продвигает мяч — Норманн входит в эту категорию футболистов, Гацкан — нет; 2) ход с передвижением Попова и Ерёменко в полузащиту при формации 4-3-3 (это важно уточнить) чем-то напоминает историю Манчестер Сити — там Гвардиола тоже решил передвинуть двух «десяток» в полузащиту (опять же — при 4-3-3, то есть Давид Сильва и Кевин Де Брюйне стали играть чуть глубже, чем обычно). Это очень круто.

При этом, у Ростова есть определённые проблемы, главной из которых является хорошая реализация соперников — за 4 игры Ростов пропустил 7 мячей при 4,96 ожидаемых пропущенных голах (правда, в атаке оверперформит уже Ростов: 9 забитых мячей при xG=6,54).

Крылья Советов

Крылья Советов провели противоречивый матч против московского Локомотива: стартовый план Миодрага Божжовича был реально очень неплохим — схема 4-1-4-1, где есть ярко выраженный разрушитель в опорной зоне (Александр Гацкан), а вингеры при обороне опускаются достаточно низко и участвуют в оборонительных действиях, такая система обеспечивала компактность при обороне и наличие большого количества вариантов при игре в атаке (при 4-3-3 или 4-1-4-1 образуется много треугольников между игроками — легко выходить из-под прессинга через короткий пас; но класс футболистов Крыльев оставляет желать лучшего — из-за неправильного движения некоторых игроков Крыльев Советов образовывались большие разрывы между линиями (но тут, правда, не обошлось без умного движения Алексея Миранчука).

Ну и с моей стороны будет преступлением не отметить Александра Соболева — он сейчас идёт на первом месте в бомбардирской гонке чемпионата России (4 забитых мяча), при этом он забивал не самым слабым соперникам, показывая в тех матчах умное движение. Думаю, что и в матче против Ростова он сможет себя проявить.

Прогноз

Многие метрики показывают, что Рубин, Краснодар и Ростов — самые атакующие команды старта сезона Премьер-Лиги. Этому способствуют системы — все трое играют в 4-3-3, везде есть крутые исполнители в атаке.

Ростов по игре в атаке смотрится здорово — это касается и продвижения мяча, и созданных моментов, и забитых мячей (9 голов — лидеры по этому показателю в РПЛ).

У Крыльев же есть проблемы, но они тоже любят атаковать — здесь говорит и имидж Божовича (во всех российских клубах, где он работал, Миодраг ставил атакующий футбол), и схема, по которой играют Крылья Советов — 4-1-4-1, которые при атаке становятся 4-3-3. Забивают Крылья тоже немало — 6 мячей после 4 игр.

Думаю, что всем понятно, к чему я клоню — обе команды в этом сезоне играют ярко и это подкрепляется забитыми мячами (то есть, нет больших проблем с реализацией моментов), в этом матче я жду чего-то похожего. Поэтому мой прогноз — Обе Забьют: Да.

Ростов — Крылья Советов. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (12.08.2019)

Ростов — Крылья Советов. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (12.08.2019)

Ростов — Крылья Советов. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (12.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Ростов — Крылья Советов, который состоится на стадионе Ростов-Арена в понедельник 12 августа, начало в 20:00 (МСК).

Ростов — Крылья Советов. Кто фаворит матча?

Пятый тур чемпионата России завершится матчем между Ростовом и Крыльями Советов. В этой игре букмекеры считают фаворитом команду Валерия Карпина, оценив вероятность ее выигрыша существенно выше 50%. Сейчас она занимает третье место в таблице чемпионата, набрав восемь очков и на два балла отставая от лидирующего Зенита. В прошлую субботу Ростов сыграл вничью 2:2 в гостях у Урала, дважды по ходу встречи оказываясь в роли отыгрывающейся стороны. В четвертый раз подряд ростовчане не только не проиграли, но и забили больше одного мяча. Из девяти последних матчей в Премьер-лиге они проиграли всего один, одержав три победы и пять раз сыграв вничью. А у себя дома Ростов проиграл лишь раз за 11 предыдущих встреч при пяти победах и таком же количестве ничейных результатов.

Крылья Советов за четыре стартовых тура набрали только три очка и сейчас делит 13-е место с Тамбовом. После победы над ЦСКА со счетом 2:0 они потерпели три подряд поражения: от Арсенала 2:3, от Уфы 1:2 и в прошлом туре от Локомотива 1:2 с решающим голом в компенсированное время. Самарцы забили шесть голов в четырех матчах и четыре из них на счету Александра Соболева. С учетом прошлого сезона Крылья Советов одержали всего одну победу за 11 последних матчей и потерпели девять поражений. В гостях они и вовсе проиграли семь предыдущих встреч с общим счетом 5:19. Отдельно стоит сказать, что лишь раз за 15 последних выездных матчей в чемпионате России Крылья Советов оставляли собственные ворота в неприкосновенности.

Ростов — Крылья Советов. Ставки на матч:

Ростов — Крылья Советов. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Крылья Советов выиграли у Ростова оба матча с одинаковым счетом 1:0. До этого они не побеждали в противостоянии в пяти встречах кряду — две ничьи и три поражения. Интересно, что только два из десяти предыдущих матчей между Ростовом и Крыльями Советов завершились победой команды, игравшей дома, а в шести случаях побеждали гости. Голов в матчах этих соперников в последние годы забивалось немного. Например, из семи предыдущих матчей только один принес больше двух мячей, а в четырех случаях результативность не превышала одного гола.

>Забивает за игру

1.5

Ростов — Крылья Советов. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Ростова с разницей более, чем в один мяч, и ставят на его выигрыш с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Ростова со счетом 1:0 (коэффициент 5.50). Высоко котируются ничья 1:1 и победа Ростова 2:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш хозяев поля с форой (-1) принимаются с коэффициентом 2.295.

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