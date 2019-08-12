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Прогноз Кальмар — Эребру (12.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Кальмар — Эребру

“Кальмар” и “Эребру” сыграют в рамках 19-го тура чемпионата Швеции по футболу 11 августа на стадионе “Гульдфогельн-Арена”. В прошедшем туре хозяева поля завершил поединок с “Хаммарбю” результативной ничьей 2:2. Гости с аналогичным счетом сыграли с “Гетеборгом”. “Кальмар” сейчас в очень плохой форме — за последние пять матчей на их счету четыре поражения и одна ничья. Это 14-е место и зона вылета. У “Эребру” два поражения, ничья и две победы. Как итог середина турнирной таблицы — восьмая строчка.

Ориентировочные составы на матч Кальмар — Эребру:

“Кальмар” (3-5-2): Норинг — Нури, В. Эльм, Агардиус — П. Йоханссон, Р. Эльм, Сёдерквист, Ромариньо, Акас — Фрёлинг, Диуф

Не сыграют: Сачпекидис, Стенмарк, Арокойо

“Эребру” (4-4-2): Янссон — Бьерквинст, Колландер, Грандлунд, Райт — Герзич, Рогич, Амин, Ларссон — Страндберг, Бертильссон

Не сыграют: —

Прогноз на матч Кальмар — Эребру:

Начиная с 1 июля “Кальмар” находится в глубоком кризисе. Команду будто подменили и не видно хоть небольшого лучика просвета. Есть подозрение, что только дело небольшого времени, когда подопечные Магнуса Перссона опустятся на самое дно турнирной таблицы. Так что “Эребру” повезло приехать на гостевой поединок именно сейчас, а не раньше. Тем заманчивей выглядит коэффициент 3,60, который “Париматч” дает на победу гостей. Грех не воспользоваться таким подгоном и не поднять приличную сумму. Рекомендуем вам ставить именно на П2.

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Кальмар

Кальмар в последнем туре прервал свою 5ти матчевую проигрышную серию серию ничьей против Хаммарбрю. И, что его сразу можно выводить фаворитом в следующем туре? Он как был 3м с края таблицы так и остался. У его как был проходной двор в обороне так его никто и не залатал. От того же Хаммарбрю 2 мяча Кальмар пропустил. И кстати очко это не он выиграл, а Хаммарбрю ему его отдал. Гости вели в счёте после 1го тайма 0-1. После перерыва удвоили преимущество. Но рано успокоились. Плюс в начале 2го тайма остались вдесятером. И под занавес матча 2 гола пропустили.

Эребру

Эребру не плохо разогнался. В 3х последних турах набрал 7 очков из 9 возможных. В последнем из них сумел дома не проиграл крепкому в этом сезоне Гетеборгу. В таблице поднялся на 8 место. Не плох он как для середняка чемпионата и в гостевых матчах. Которых у команды 9. И в 4х из них были одержаны победы. Ещё 1 завершен вничью.

Эребру команда «без тормозов». В обороне отрабатывать не желает, зато в атаке на авторитеты не смотрит и штурмует ворота всех подряд. 26-29 разница его мячей после 18 туров. Выигрывал он в этом первенстве и у чемпиона АИКа. Да и у того же Гетеборга, причём в гостях.

Прогноз

У Кальмара всего 2 победы в чемпионате. А у себя дома только 1. Против Эребру он играть вообще разучился. И влетал ему даже в свои более светлые времена нежели сейчас. Больше 3х лет выиграть у предстоящего соперника не может. Более того всего 1 очко отдал Эребру Кальмару в 6 последних встречах. Нет никаких особых оснований предполагать, что в этот раз отдаст больше. Каким образом Кальмар прервал свою проигрышную серию, да и то всего лишь ничьей я указал. В то же время Эребру сейчас выглядит довольно уверенно. Делит очки с командами из верхней части таблицы. Опираясь на имеющиеся данные можно предположить, что гости в очередной раз Кальмару не проиграют.

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