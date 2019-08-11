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Прогноз, ставки и коэффициенты Гётеборг — Фалькенберг (12.08.19)

Гетеборг

Гетеборг занимает шестое место в турнирной таблице высшей лиги Швеции. Хотя ещё недавно команда находилась рядом с тройкой лидеров. Команда крепкая, просто в последнее время ничейные исходы лишили её приличного количества очков. Пора снова побеждать, если клуб хочет бороться за высокие места. Всего Гетеборг выиграл в чемпионате уже восемь матчей, пять из этих были домашними. Думаю, в матче против не самого сильного соперника команда вполне может взять три очка.

Фалькенберг

Фалькенберг в шведской высшей лиге располагается в шаге от зоны вылета. Лишь одно очко отделяет команду от опасной зоны. Ровно в половине матчей в чемпионате Фалькенберг уступил — в девяти из 18. При этом по показателю в выездных играх является самой слабой командой лиги. В восьми таковых — шесть поражений при разнице мячей 9-23.

Прогноз

Гетеборг объективно превосходит соперника в классе. Плюс фаворит играет на своём поле. В двух из трёх крайних домашних поединках чемпионата Гетеборг брал по три очка. Фалькенберг, как я уже писал, ужасно играет в гостях. А в двух последних на данный момент выездных поединках в лиге проигрывал крупно — 0-4 от Эребру, 2-6 от Хаммарбю.

Предлагаю отдельно взглянуть на статистику личных встреч двух данных команд на поле Гетеборга. Таковых всего было шесть. В пяти из них победу праздновали хозяева (3-1, 1-0, 2-1, 2-0, 1-0) и только раз гости (0-2). Предыдущее домашнее поражение от Фалькенберга считаю исключением из правил. В целом статистика на стороне фаворита. Считаю, что в очередном матче на своём поле Гетеборг данного соперника обыграет.

Прогноз — победа хозяев.

Прогноз редакции на матч Гетеборг — Фалькенберг

Вечером 12 августа на стадионе “Гамла Уллеви” в матче 19-го тура чемпионата Швеции по футболу сойдутся “Гетеборг” и “Фалькенберг”. В прошлом туре хозяева сыграли вничью с “Эребру” 2:2. Гости аналогично завершили поединок с “Хельсингборгом” дружбой 1:1. За последние пять встреч у “Гетеборга” три ничьи и две победы. Команда занимает шестое место. У “Фалькенберга” два поражения, две ничьи и одна победа. Как итог — 13-я строчка и одно очко от зоны вылета.

Ориентировочные составы на матч Гетеборг — Фалькенберг:

“Гетеборг” (4-4-2): Анестис — Ольссон, Старфельт, Калисир, Вернерссон — Абдуллахи, Барни, Аффане, Хараишвили, Александерссон — Седер

Не сыграют: —

“Фалкенберг” (4-4-2): Браттберг — П. Карлссон, Жоза, Т. Карлссон, Эрикссон — Сёдерстрём, Матисен, К. Карлссон, Энглунд — Петер, Силисуфай

Не сыграют: Чатто

Прогноз на матч Гетеборг — Фалькенберг:

“Фалькенберг” находится в опасной позиции. Пока ситуация не критическая, но может такой стать в ближайшее время. Поэтому не нужно ждать у моря погоды и уже сейчас пытаться себя обезопасить. Вот только “Гетеборг” далеко не мальчики для битья, имеющие неплохие шансы умудриться забраться в медальную зону. Не будем ставить на итоговый результат. Если проанализировать большинство матчей в нынешнем сезоне, можем выявить закономерность — команды мало забивают. Используем этот факт и порекомендуем закинуть на ТМ2,5. “Париматч” дает коэффициент 1,74.

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