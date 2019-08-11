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Прогноз, ставки и коэффициенты Кирьос — Сонего (13.08.19)

Прогноз редакции на матч Кирьос — Сонего

Уже два престижных турнира выиграл Кирьос в этом году на харде: а Акапулько и неделю назад в Вашингтоне. Нужно ли говорить о том, что австралиец очень опасен на том виде покрытии. Турнир в Торонто Кирьос провали специально, чтобы не напрягать себя еженедельно. Теперь же, хорошо отдохнув, Ник вновь начнет играть и в первом круге, если быть честным, соперник попался не самый сильный и обыгрывать Сонего, Кирьос должен без вариантов.

Статистическое превью на матч Ник Кирьос– Лоренцо Сонего:

Кирьос выиграл четыре из пяти последних матчей. Его победа оценивается в 1,39

Сонего сыграет первый матч на харде, после возвращение с грунтового сезона. На его победу можно поставить за 3,08

Статистика личных встреч Ника Кирьоса и Лоренцо Сонего:

Данная игра станет первой между теннисистами.

Прогноз на поединок Кирьос – Сонего:

Хоть Сонего и относится к профильным грунтовикам, на харде он играет довольно таки неплохо и его результаты тому подтверждение: 14 сыгранных матчей из которых Сонего выиграл десять.

С соперником только на этот раз не повезло итальянцу, ведь Кирьос показывает просто изумительные результаты на хардовом покрытии. Интересно, будет ли и дальше так играть Ник, или же его харизма с характером вновь начнут бушевать и он будет опять начнет с треском проигрывать и падать в рейтинге. Посмотрим на этот турнир и решим, но знаем одно, австралиец итальянца точно должен обыгрывать. Наш прогноз: Ф1 (-3,5) за 1,95

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