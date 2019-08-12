Прогноз редакции на матч Энерги — Бавария

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Прогноз Энерги — Бавария (12.08.19), ставки и коэффициенты

Энерги Котбус

Энерги Котбус — скромная команда из Северо-восточной региональной лиги Германии. Это четвёртая по силе и значимости лига страны, где практически все клубы можно смело считать полу-любительскими. О надёжности обороны в принципе не следует говорить. Поэтому в матчах данного клуба ставка на ТБ 4,5 чаще играет, чем нет. Так, например в шести предыдущих поединках с участием Энерги данный прогноз принёс плюс четыре раза. И это в матчах против приблизительно равных соперников по силе. А тут в гости приезжает чемпион страны — Бавария.

Бавария

Делая ставку на ТБ я, естественно, опираюсь в первую очередь на мюнхенцев. Действующие чемпионы страны в несколько раз превосходят в классе соперника. И даже если главный тренер выпустит не самый основной состав, Бавария всё равно должна разрывать соперника в лице скромного Энерги. Пощёчина от Боруссии в матче за суперкубок только придаст Баварии спортивной злости. Думаю, в предстоящем матче зрители станут свидетелями избиения младенцев.

Что касается хозяев, то даже в матчах против команд, которые даже рядом не стоят с Баварией по уровню мастерства, Энерги пропускает много. В одном из летних товарняков футболисты из Котбуса были разбиты 0-6 Вольфсбургом II. А совсем недавно, уже в официальной встрече в рамках своего первенства, уступили 2-5 Герте II. Согласитесь, что такой команде Бавария обязана забивать много. Однако, вполне можно предположить, что мюнхенцы не выйдут на поле основой. Всё равно забьют приличное количество, но и гол в свои ворота тоже могут пропустить. Как это было, например, в двух предыдущих поединках против Энерги.

Думаю, зрители увидят в предстоящей встрече минимум пять мячей. ТБ 4,5 должен быть спокойно пробит.

Прогноз

Гости — безусловные фавориты матча и в состоянии все пять нужных мне мячей отгрузить и сами. Не так давно, в межсезонных товарняках Бавария забивала дважды Тоттенхэму, трижды Реалу, шесть раз в ворота Фенербахче. Да, в товарняках, но соперникам по силе явно превосходящим скромный клуб из Котбуса.

Прогноз редакции на матч Энерги — Бавария

“Баварии” достался один из самых простых соперников — “Энерги” из Северо-восточной региональной лиги Германии. Что можно сказать о сопернике? Когда-то клуб выступал в Бундеслиге, но после сезона 2008/09, как вылетел во второй дивизион, так и не смог больше вернутся на свой уровень, который сейчас совсем растерял, обитая на задворках немецкого футбола.

Зато весело: “лужичане” в последнем сыгранном матче устроили шоу с эрфуртским “Рот-Вайссом”, победив 5:3. “Баварии”, кстати, не до смеха. В матче за Суперкубок Германии “красные” в Дортмунде проиграли “Боруссии” (0:2), а после еще о чем-то спорили на скамейке запасных. Амбиции бьют через край, поэтому слабый результат в игре со слабым соперником могут и не понять.

Ориентировочные составы на матч Энерги — Бавария:

“Энерги” (3-5-2): Мозер — Хайтич, Коч, Майер — Хассе, Гейслер, Германн, Таз, Раак — Рангелов, Брюгманн.

Не сыграют: —

“Бавария” (4-2-3-1): Ульрайх — Дэвис, Павар, Зюле, Кель — Толиссо, Вилл — Сингх, Алькантара, Йоханссон — Арп.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Энерги — Бавария:

“Бавария”, действующий обладатель Кубка Германии, явный фаворит встречи, это даже не обсуждается. Но “Энерги” достаточно интересный кубковый боец, не зря же они в прошлом сезоне стали обладателями Кубка Бранденбурга, что позволило им из “подвала” попасть в число лучших команд Германии, участвующих в розыгрыше трофея.

За то время, что “Энерги” был в Бундеслиге, команды успели сыграть между собой 12 раз, из которых на счету хозяев игры десять поражений при двух победах, а самое интересное, что “Энергия” огорчала голом соперника в двух последних играх. Тут не стоит искать каких-то разгромных счетов, больших тоталов, а “нырнуть” поглубже и подумать, что команда из Коттбуса точно захочет наиграть перед своими зрителями на гол. Прогнозируем то, что “Энерги” забьет с коэффициентом — 2.44.

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Энерги — Бавария. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (12.08.2019)

Энерги — Бавария. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (12.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Энерги — Бавария состоится в понедельник 12 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Фройндшафт. Явным фаворитом этого матча является Бавария, которой букмекеры прогнозируют крупную победу. Бавария — действующий чемпион Германии и победитель последнего розыгрыша Кубка страны — в мае она разгромила в финале Лейпциг со счетом 3:0. Вообще, за десять последних розыгрышей турнира мюнхенцы ни разу не вылетали раньше полуфинала и пять раз за это время становились победителями Кубка.

Энерги сейчас представляет региональный дивизион — это четвертая по силе лига Германии. В прошлом сезоне клуб из Коттбуса занял 17-е место в третьей Бундеслиге и отправился на понижение. В этом футбольном году он провел три матча, одержав две победы и один раз проиграв. В частности, в прошлое воскресенье Энерги выиграл дома у Рот-Вайсса из Эрфурта со счетом 5:3. В Кубке Германии год назад он проиграл в первом же раунде Фрайбургу — в серии пенальти. Выиграл Энерги всего один матч из девяти последних в этом турнире. В последний раз Бавария и Энерги играли друг с другом в сезоне 2008/09 в Бундеслиге. Тогда мюнхенцы выиграли обе встречи — 4:1 дома и 3:1 на выезде. Эксперты сайта считают, что Бавария победит и в предстоящей игре. При этом результативность превысит три мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Энерги — Бавария:

Победа Энерги — 48.75, ничья — 21.00, победа Баварии — 1.02.

Энерги — Бавария. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 12 августа):

Победа Баварии; тотал больше 3,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Баварии со счетом 4:0 или 3:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Ставки на тотал больше 3,5 голов могут быть сделаны с коэффициентом 1.41.

Сможет ли «Бавария» покуражиться в Кубке Германии?

В рамках первого раунда Кубка Германии мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет с «Энерги». Матч пройдет 12 августа на «Стадионе Дружбы» в Коттбусе. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на







Выступать на полулюбительском уровне не согласились многие ведущие игроки команды. В частности, в межсезонье клуб покинул лучший бомбардир Стрели Мамби.







«Бавария»



Для чемпиона и обладателя Кубка Германии «Баварии» новый сезон начался матчем за Суперкубок Германии. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» со счетом 0:2.









До матча против «Боруссии» «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.





После поражения от «Арсенала» (1:2) «Бавария» обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).





Перед стартом в Кубке Германии мюнхенцы провели «репетицию» — товарищеский матч против любительского клуба «Роттах-Эгерн» завершился победой «Баварии» с фантастическим счетом 23:0. Больше всех у мюнхенцев забил Корентен Толиссо, на счету которого четыре гола.





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Прогноз



На победу «Энерги» по итогам основного времени матча дается коэффициент 38,00, на ничью — 16,00, а на победу «Баварии» — 1,035.





На то, что в следующий этап пройдут хозяева, можно поставить с коэффициентом 18,00, тогда как на проход «Баварии» — 1,005.









Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 голов с коэффициентом 1.96.

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