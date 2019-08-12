Прогноз редакции на матч Соболенко — Мартич

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«Соболенко» — «Мартич». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч

А.Соболенко

Блестящая вторая половина прошлого сезона для Арины сменилась неудачами в этом году. Не сказать, что откровенно слабо выступала белорусская теннисистка на протяжение последних месяцев, но стабильности ей явно не хватало. Однако, вернувшись на хард стала Соболенка постепенно «нащупывать» свою игру. На турнире в Сан-Хосе Арина смогла добраться до финала. Не могу сказать, что она демонстрировала безупречный теннис по ходу всех матчей, но улучшения в качестве ее игры были заметны невооруженным взглядом. Следом, правда, уступила в стартовом круге в Торонто, но стоит учитывать, что после финального матча прошло буквально два дня и ей явно не хватило сил на концовку поединка против Павлюченковой.

П.Мартич

Пожалуй, нынешний сезон стал одним из лучших в карьере хорватки, но стоит учесть одну немаловажную деталь. На всех покрытиях Петра добилась отличных результатов, но харда это не коснулось. На жестких кортах в этом году Мартич провела девять поединков, потерпев шесть поражений. После Уимблдона, где хорватская теннисистка, кстати, дошла до четвертого круга, она сыграла в Торонто, но уступила в стартовом поединке в двух сетах Ди Лоренцо в роли явного фаворита.

Прогноз

По сути Петра в целом не имела еще необходимой практики после травяного мэйджора. Да и с хардом у хорватки почему-то «не складываются отношения» по ходу текущего сезона, что она наглядно и продемонстрировала в крайней своей встрече. Что касается Соболенко, то она постепенно набирает «обороты» и пускай медленно, но движется в правильном направление. Стоит также отметить, что Арине необходимо защищать в Цинциннати прошлогодний полуфинал и 350 рейтинговых очков. Мотивация для белорусской теннисистки налицо, так как поражение на более ранней стадии грозит ее вылетом из первой десятки. Чуть терпеливее Соболенко стала действовать на задней линии, хотя в основном и полагается на мощь своих ударов, но все-таки реже форсирует события. Да и в атаке стала меньше допускать невынужденных ошибок, что также пошло ей на пользу. Мартич же пока не внушает никакого доверия после Уимблдона. В связи со всем вышеизложенным, склоняюсь к итоговой победе Арины.

Прогноз редакции на матч Соболенко — Мартич

Соболенко одна из двух теннисисток, кто представляет Беларусь на турнире в Цинциннати. И в отличие от Азаренко, у Арины пройти далеко шансов намного больше. Дело в том, что соперница Мартич посеяна под девятым номером, что автоматически делает ее фаворитом не только этой пары, но и одной из претенденток на титул. Пока что загадывать на будущее рано, ведь и Петра может стать для нее непроходимой преградой. Ведь на предыдущем первенстве в Торонто Соболенко вылетела во втором круге от россиянки Павлюченковой, хоть и тоже считалась фавориткой.

Статистическое превью на матч Арина Соболенко — Петра Мартич:

Соболенко проигрывает уже 2 матча подряд. Поставить на поражение Арины можно с коэффициентом 2,35

Последние 3 победы Мартич одержала со счетом 2:1. Поставить на победу Петры со счетом 2:1 можно за 6,20

Статистика личных встреч Арины Соболенко и Петры Мартич:

Ранее теннисистки не виделись

Прогноз на матч Соболенко — Мартич:

Зато до турнира в Торонто, Соболенко дошла до финала первенства в Стэнфорде, где ее в финале обыграла китаянка Чжэн. Не стоит недооценивать этот чемпионат, ведь в нем принимали участие и Векич, и Суарес. Но Мартич может козырнуть своим выступлением на Уимблдоне, где Арина провалилась в первом круге, а Петра дошла до 1/8 финала. В общем, шансы в этой игре равны, так как обе соперницы довольно нестабильны. Мы не рекомендуем ставить на победу первой или второй теннисистки. Лучше сделать ставку на тотал больше 20,5 за 1,69

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