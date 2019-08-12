Прогноз от наших экспертов

«Куэрри» — «Эрбер». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Куэрри — Эрбер

Как же неудачно Эрбер начинает второй отрезок хардового сезона. Только посмотрите на статистику: с 24 июля было сыграно на хардовом покрытии три матч и все проиграны. Ужасный показатель для человека, который все свои шесть титулов в одиночном разряде выиграл именно на харде. Если Эрбер продолжит так играть до конца сезона, то сильное падение в рейтинге ожидает француза. А ведь ему то всего 28 лет. Кто-то в таком возрасте выходит только на нормальный уровень, а Эрбер наоборот.

Статистическое превью на матч Сэм Куэрри – Пьер-Юг Эрбер:

Эрбер проиграл пять последних матчей. Поставить на очередное поражение француза можно за 1,68

За пять последних матчей Эрбер выиграл всего один сет. Поверить в то, что “черная полоса” прервется и Эрбер выиграет матч можно за 2,26

Статистика личных встреч Сэма Куэрри и Пьер-Юг Эрбер:

Два раза теннисисты играли между собой. Счет 1-1.

Прогноз на поединок Куэрри – Эрбер:

Куэрри получил wild card на данный Мастерс, ну это и правильно, ведь он американец, а на турнире такого уровня нельзя, чтобы отсутствовала самая сильная в мире подача, которой обладает как раз Куэрри.

Куэрри можно назвать именно любителем домашних кортов. Именно в США, он выигра десять из 14 своих титулов и девять на харде. Так что не повезло Эрберу. Подачи Куэрри он точно не сможет брать, а вот свои запросто может и проиграть. Наш прогноз: П1 за 1,68

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С.Куэрри

Многие недооценивали Сэма на Уимблдоне. Итог — победа над Тимом и Рублевым, да и великолепное выступление в Лондоне…Все в порядке с Куэрри. Да, американец часто вынужден рисковать, принимать поспешные решения, но ему сложнее играть с принимающими соперниками, с подаванами как Эрбер на первый план выходит именно способность принимать. И 41-я ракетка мира в этом компоненте заметно прибавил. После ТБШ Куэрри не провел ни одного официального поединка, но не может априори считаться андердогом встречи.

П.Эрбер

Победа в очном противостоянии над американцем ничего французу сейчас не дает. Отталкивался бы от текущей формы. А она ужасна. По игре с Кецмановичем было видно -Эрбер в третьем сете заметно начинает подседать и слабо смотрится на собственной подачи. Подавать на матч, в итоге уступить практически выигранный поединок…

Семь поражений кряду на харде. Более чем в половине случаев в двух сетах. Пьер-Юг может быть и был хорош на траве, но на данном покрытии против ИГРАЮЩЕГО американца, да еще и на чужом поле шансов откровенно у француза мало. Пусть берет удачу за хвост в парном разряде.

Прогноз

В розыгрыше мяча Эрбер однозначно уступает Куэрри. Поэтому на этот раз отталкиваться только от своей подаче не получится. Нужно придумывать что-то еще. Придумывать нечего. Возможно, игра затянется на три сета, но если выдавливать ошибки из соперника, если правильно возвращать мяч в корт, тем самым заставлять француза ошибаться, никаких предпосылок к поражению Сэма я не вижу.

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