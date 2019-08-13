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«Севастова» — «Кузнецова». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Севастова — Кузнецова

Драма с получение американской визы для Светланы Кузнецовой, которая длилась практически полгода, завершилась на прошлой неделе. Эта ситуация не позволила россиянке даже попытаться защитить прошлогодний титул на турнире в Вашингтоне. После получения визы Светлана сразу же полетела в Канаду, где сумела выиграть две встречи против Ван Сю и Донны Векич, а затем проиграв Симоне Халеп. Анастасия Севастова на том же турнире вылетела в первом круге от Чжан Шуай, не сумев взять и сета.

Статистическое превью на матч Анастасия Севастова — Светлана Кузнецова:

Анастасия Севастова последние пять из шести своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Кузнецовой можно за 1,61.

Светлана Кузнецова последние два из трех своих матчей завершила на ТМ 20,5. Поставить на ТМ 20,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Анастасия Севастова — Светлана Кузнецова:

В очном противостоянии ведёт Светлана Кузнецова со счетом 3-1. Последнюю личную встречу Севастова выиграла со счетом 6:3, 6:3 в 2018 году. Матч проходил на турнире на Мальорке на траве.

Прогноз на поединок Севастова — Кузнецова:

История личных встреч Севастовой и Кузнецовой началась еще в 2009 году. За это время четырежды жребий сводил этих девушек. Россиянка уверенно впереди 3-1, но последний очный матч выиграла Севастова, причем уверенно. После Уимблдона латвийская теннисистка не поехала на хард, а решила слетать в родную Латвию на грунт, где сумела взять титул. После этого она сыграла лишь один матч на харде, который проиграла Чжан Шуай. В целом, для Анастасии американский хард является удобным покрытием. Она удачно выступает на US Open в последние году, а значит а в Цинциннати её корты подходят. С Кузнецовой легко не будет, но текущая форма всё же лучше именно у латвийской теннисистки. Наш прогноз — Ф1(-3,5) за 2.04.

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