Прогноз редакции на матч Шарапова — Риске

Прогноз от наших экспертов

«Шарапова» — «Риск». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

М.Шарапова

Мария в этом году больше восстанавливается от травм нежели проводит время на корте. Главной проблемой в нынешнем сезоне для россиянки стала травма плеча, в результате которой она пропустила почти пять месяцев, вернувшись на корты лишь в преддверие Уимблдона. Успела Шарапова сыграть на турнире в Мальорке, но уже в стартовом круге на травяном мэйджоре ей вновь пришлось досрочно «капитулировать» на фоне повреждения руки. После этого Маша успела «опробовать» хард на соревнованиях в Торонто, но уступила в первой же встрече Контавейт.

А.Риске

Алисон набрала блестящую форму на своем любимом травяном покрытие, где занесла в свой актив два титула на соревнованиях в Сурбитоне и более высокой категории в Хертогенбосе. Главным же успехом для американской теннисистки стал выход в четвертьфинал Уимблдона, где она лишь в трех сетах уступила Серене Уильямс. На хард Риске перебралась на турнире в Торонто, где уверенно преодолела квалификацию, в основной сетке переиграла Саккари, но в трех партиях потерпела поражение от Каролины Плишковой.

Прогноз

В очном противостояние полное преимущество на стороне Марии — 3:0. Однако, первые две личные встречи состоялись до 2015 года, а крайний поединок прошел в минувшем сезоне как раз на харде турнира в Шэньчжене, где российская теннисистка одержала победу лишь в трех партиях. Учитывая их нынешние кондиции, считаю, что Риске и в этом раз способна побороться с Шараповой за выход в следующий круг. Алисон смогла сохранить набранную форму после смены покрытия и продолжает демонстрировать хорошую игру. Мария же крайне нестабильно на фоне проблем со здоровьем выступает в последнее время на немногочисленных для себя турнирах. В связи с этим, есть сомнения, что ей удастся пройти дальше в Цинциннати, не говоря уже о ее победе в двух сетах. Для Шараповой уже обычное дело «собирать» по ходу матча огромное количество двойных, на задней линии чересчур много брака, да и в целом не удается ей на одном уровне проводить свои встречи. Учитывая все вышеперечисленное, считаю, что при поддержке местной публики Риске одержит победу хотя бы в одной из партий.

Прогноз редакции на матч Шарапова — Риске

Шарапова — это яркий пример, как можно променять огромный талант на бизнес. Многие спортсмены отказались от потрясающей карьеры ради финансовой выгоды, которую строили на своем имени, бренде. Мария зарабатывает огромные деньги и без тенниса, на который ей, видимо, уже давно наплевать. Россиянка давно не показывала былой формы, за которую мы ее и полюбили. По прибытию в Цинциннати, теннисистка сразу же пошла по магазинам, о чем активно постит фотографии в своем Инстаграме. Очень профессионально!

Статистическое превью на матч Мария Шарапова — Элисон Риск:

Шарапова проигрывает уже 3 матча подряд. Поставить на очередное поражение Марии можно за 2,01

За последние 5 побед Шарапова лишь раз отдала сопернице сет. Поставить на победу Марии со счетом 2:0 можно за 2,65

Статистика личных встреч Марии Шараповой и Элисон Риск:

Ранее теннисистки виделись уже трижды. Первая встреча прошла еще в далеком 2010-ом году. Тогда, как и в двух последующих матчах, победила Мария Шарапова

Прогноз на матч Шарапова — Риск:

Нельзя сказать, что Риск настолько уж серьезная соперница, что ее стоит бояться. Но не до такой же степени, чтобы объедаться чипсами в кафешке. Речь идет о Шараповой, которая решила не отказывать себе ни в чем, употребляя фаст-фуд и хвастаясь этим в Интернете. Уже давно понятно, что Мария не соблюдает спортивный режим. Именно поэтому российская теннисистка проигрывает из матча в матч. Ее поражение мы ожидаем и сейчас. Ставим на П2 с коэффициентом 2,01

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