Прогноз, ставки и коэффициенты Опелка — Чорич (13.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Опелка — Чорич (13.08.19)

Р.Опелка

Ни для кого не секрет, что Рейли строит свою игру от стабильных действий на своей «пушечной» подаче. Тем не менее еще бы отметил, что немного по ходу нынешнего сезона он прибавил в игре на задней линии. В любом случае основной упор Опелка делает на надежный ввод мяча в игру и это приносит ему результат в этом году. После Уимблдона американский гигант выступил в Атланте, где в упорной борьбе в трех партиях уступил лишь будущему победителю турнира Де Минауру на стадии полуфинала. На следующих домашних соревнованиях в Вашингтоне на его пути по ходу сетки встал лишь Оже-Альяссим, которому он также проиграл лишь в затяжном поединке.

Б.Чорич

В целом достаточно ровный и стабильный сезон проводит Борна, но по-настоящему серьезными результатами он похвастаться не может. Стоит обратить внимание, что во время травяного отрезка на турнире в Галле хорватский теннисист получил травму и на фоне этого пропустил Уимблдон. Спустя месяц Чорич вернулся в тур, но решил сыграть на домашних соревнованиях в Умаге на грунтовых кортах, но «вылетел» уже в стартовом поединке в роли явного фаворита, уступив Карузо. Затем последовал у Борны переход на харде, где на турнире в Монреале он с огромным трудом вырвал победу в решающей партии на тай-брейке у Гоёвчика, хотя Петер имел очень насыщенный график до этого, но в следующем круге хорват без шансов потерпел поражение от Маннарино, взяв лишь три гейма.

Прогноз

Совершенно не впечатляют действия Чорича на корте после его травмы семинедельной давности. Достаточно быстро хорватский теннисист восстановился, но пока его игра оставляет желать лучшего и это еще мягко сказано. Много брака у него на задней линии, «лихорадит» на подаче и не столь продуктивен на приеме, как хотелось бы. Плюс к этому, Борна еще не получил достаточно количество практики после смены покрытия. Что касается Опелка, то он довольно надежно держит свою подачу, но при этом способен порой воспользоваться ошибками оппонента при вводе мяча в игру и оформить брейк. Не думаю, что у Чорича хватит терпения в его нынешней форме долго сопротивляться мощной подаче Рейли и по ходу встречи стоит ожидать от Борны спада, которым явно воспользуется американский теннисист. Безусловно, что в одной из партий стоит ожидать тай-брейк, но здесь и опыта в «лотерее» у Опелка больше. К слову, после Уимблдона на счету Рейли уже восемь сыгранных тай-брейков, в которых он выходил победителем шесть раз. Не стоит также забывать, что американец сыграет дома. Принимая во внимание все вышеперечисленное, склоняюсь к итоговой победе Опелка.

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