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Прогноз, ставки и коэффициенты Ястремская — Возняцки (13.08.19)

Прогноз редакции на матч Ястремская — Возняцки

Смена поколений в женском теннисе идёт полным ходом. Первые ракетки мира и представительницы топ-10 меняются довольно часто. Лишь Серена продолжает сохранять высокие позиции и далеко заходить практически на каждом Шлеме. Некогда лидер мирового рейтинга Каролин Возняцки в этом году выглядит далекой от своей лучшей формы. Возможно, сказывается тот факт, что недавно она сыграла свадьбу со своим молодым человеком экс-баскетболистом НБА Дэвидом Ли, с котором долгое время встречалась. Ранее датчанке не везло на личном фронте, поэтому сейчас она явно хочет, чтобы эти отношения продлились у нее как можно дольше. Всё это вполне можно негативно влиять на ее настрой в теннисе. Кажется, что сейчас Каролин меньше времени проводит на тренировках, а больше на встречах со своим мужем.

Статистическое превью на матч Даяна Ястремская — Каролина Возняцки:

Даяна Ястремская последние семь из десяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Возняцки можно за 2,0.

Каролина Возняцки последние два из трех своих матчей завершила на ТМ 20,5. Поставить на ТМ 20,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Даяна Ястремская — Каролина Возняцки:

Девушки ранее не встречались на корте.

Прогноз на поединок Ястремская — Возняцки:

У Даяны Ястремской всё, напротив, только начинается в ее теннисной и жизненной карьере. Она в этом году неплохо заявила о себе, выиграв два турнира WTA, пусть это и были небольшие соревнования, но на них она обыграла таких топовых соперниц, как Каролин Гарсия, Арина Соболенко и Гарбинье Мугуруса. Конечно, в столь юном возрасте ни о какой стабильности говорить не приходится, но Даяна прогрессирует и в этом плане. На прошлой неделе она обыграла Конту и Азаренко, а затем была разгромлена Софией Кенин. Возняцки на той неделе проиграла Иги Швентек, а сейчас на пути датчанки вновь молодая и перспективная девушка, голодная до побед. Опыт или молодость? Мы поставим на тотал. Наш прогноз — ТБ 20.5 за 1.90.

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Д.Ястремская

Отлично проводит текущий сезон 19-летняя украинки и стремительно рвется дебютировать в топ-30 мирового рейтинга. Безусловно, что в силу возраста случались спады у Даяны, но по большому счету они у нее возникали в этом году после завоеванных титулов в Хуахине (хард) и Страсбурге (грунт). На крайнем турнире в Торонто Ястремская уверенно переиграла Конта, в двух сетах «закрыла» Азаренко, но уступила в третьем раунде Софии Кенин. Всего в нынешнем сезоне украинская теннисистка провела на харде 20 матчей, уступив лишь в семи из них.

К.Возняцки

В этом году у датчанки возникали проблемы со спиной и ногой, поэтому Каролин пришлось пропустить несколько турниров. Однако, на сыгранных соревнованиях она, пожалуй, похвастаться лишь может финалом в Чарльстоне (грунт). После Уиммблдона выступила Возняцки в Торонто, где переиграла Путинцеву, но уже в следующем круге уступила в трех сетах юной польке Швентек. Нет пока стабильности в игре на задней линии у датской теннисистки, а без этого ей трудно будет противостоять предстоящей сопернице.

Прогноз

Каролин по большому счету вынуждает своих соперниц ошибаться на корте, надежно держа мяч в корте. Безусловно, что в оптимальной форме ей удается это делать «на ура», но сейчас явно не та ситуация. Ястремская же проповедует агрессивную манеру на корте и обладает очень мощными и при этом резкими ударами, поэтому ей вполне по силам диктовать свои условия в розыгрышах датчанки. Предполагаю, что некоторое время Возняцки удастся сдерживать атакующий потенциал Даяны, но в итоге под постоянным давлением уже сама Каролин сдаст в игре на задней линии и будет пробивать более пассивно, что только «на руку» украинской теннисистке. Плюс к этому, очень активно и агрессивно действует Ястремская на приеме и в особенности на второй подаче соперницы, что также будет проблемой для Возняцки. Учитывая все вышеперечисленное, не исключаю затяжного характера встречи, но для меня более надежным вариантом является итоговая победа Даяны.

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