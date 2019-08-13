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«Трактор» — «Металлург Магнитогорск». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Трактор» – «Металлург» (13.08.2019)

Хоккей. Кубок губернатора Челябинской области.

«Трактор» – «Металлург»

Арена: «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)

13.08.2019. 17:00 МСК.

В заключительном матче Кубка губернатора Челябинской области «Трактор» и «Металлург» разыграют между собой первое место на турнире. Смогут ли хозяева обыграть команду Йозефа Яндача? Мы считаем, что да!

Форма команды «Трактор»

«Трактор» в межсезонье пережил серьёзную перестройку, которая коснулась и руководства клуба, и тренерского штаба, и состава команды. Первый же предсезонный турнир для челябинцев оказывается домашним, поэтому плоды летней работы необходимо явить миру уже сейчас. С этой задачей подопечные Петериса Скудры успешно справляются. В первом же поединке они смогли уверенно обыграть сборную Кубка губернатора – 5:2. Противостояние с «Северсталью» для южноуральцев оказалось заметно более тяжёлым, но шайбы Александра Подкорытова в третьем периоде принесла «Трактору» победу – 2:1. Если в стартовой встрече челябинцы обошлись без своих лидеров, то во втором поединке на льду появилось легионерское звено, которое пыталось себя проявить, но сыгранности им ещё не хватает.

Форма команды «Металлург»

В Магнитогорске, напротив, в нынешнее межсезонье постарались не построить новый коллектив, а усилить тот, что не смог добиться успеха в минувшем чемпионате. Очевидно, что Геннадий Величкин возлагает на предстоящий сезон большие надежды, что и нашло отражение в тех мастерах, которые пришли в «Металлург». В первом поединке челябинского турнира новичкам не удалось проявить себя: победу уральцам над «Северсталью» принесли точные броски Любимова и Мозякина – 2:1. Во второй же встрече великолепно смотрелось звено Козун – О’Делл – Буйницкий, на счету которых две шайбы из трёх, которые и привели к победе над сборной Кубка губернатора – 3:1.

История личных встреч между «Трактором» и «Металлургом»

В рамках КХЛ команды провели между собой 45 очных встреч. На счету челябинского клуба 14 побед, а магнитогорцы были сильнее в 31 поединке. Разница заброшенных шайб также на стороне «сталеваров» – 130:85. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: два раза сильнее были игроки «Трактора» – 6:5 и 3:1, а ещё дважды победу праздновали хоккеисты «Металлурга» – 2:1 и 2:0.

Ставки и прогнозы от профессионалов

Предстоящий поединок по праву можно назвать финалом Кубка губернатора Челябинской области, поэтому настрой на эту игру должен быть соответствующий. Особенно это касается «Трактора», для которого этот турнир является домашним и очень важно одержать здесь победу, продемонстрировав местной публике, что серьёзные перемены в клубе пошли на пользу. «Металлург», как правило, с пониманием относится к этой ситуации, уступив челябинцам в двух последних розыгрышах КГЧО (1:3 и 4:6). Исходя из этого, фаворитом является команда, которой победа просто нужнее. Сделать ставку на

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