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Завершающий игровой день турнира свел в очном противостоянии две наименее статусные команды. Сборная КГ была экстренно собрана вместо не поехавшего «Куньлуня» из игроков, не попадающих в основной состав своих команд. У этих парней нет философии, но есть острое желание доказать, что они были отцеплены зря. В матчах с «Трактором» и «Металлургом» это получалось, несмотря на результат.
По счету «Трактор» (2:5) и «Магнитка» (1:3) побеждали эту сборную уверенно, но парни, которые противостояли своим же партнерам, оказывали упорное сопротивление. Их шанс в матче против «Северстали» – показать максимальную самоотдачу и продемонстрировать такую же энергию, как и в предыдущих играх. Череповчане, при всем к ним уважении, ниже классом, чем оба уральских клуба. И выше перечисленного, с известной долей удачи, сборной турнира может хватить для успеха.
Черно-желтые под руководством Андрея Разина в стартующем сезоне будут биться за попадание в плей-офф. Но им тоже должно сильно повезти. Стиль «Северстали» не изменится: максимально строго у своих ворот, максимально просто в чужой зоне. У Череповца нет исполнителей такого класса, чтобы позволять себе излишества при взятии ворот. По двум встречам в Челябинске отчётливо прослеживается реализация таких игровых установок, где главенствуют постулаты вертикального хоккея.
Перед очередным раундом предсезонной подготовки у хоккеистов, оказавшихся вне заявки своих клубов на этот турнир, велико желание напоследок хлопнуть дверью. Хоккеистам сборной турнира не нужно обкатывать какие-либо схемы, и они во многом предоставлены себе, что открывает большое поле для творчества. Вкупе с самоотдачей это должно принести результат в виде голов. И, учитывая не самые выдающиеся по мастерству оборонительные построения Череповца, рассчитывать на две-три шайбы сборная Кубка Губернатора вправе. В этой связи рекомендуется заиграть пари ИТБ 1 (1,5) с кэфом 1,66 в БК «1хСтавка».
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