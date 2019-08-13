Прогноз редакции на матч Нымме Калью — Ф91 Дюделанж

Прогноз Калью — Дюделанж (13.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Калью — Дюделанж (13.08.19), ставки и коэффициенты

Нымме Калью

Ну что, похоже прибалтийской сказки в этом сезоне не случится, приличное количество клубок дошло до вполне уже внушительной стадии квалификации, но и представитель эстонии, и представитель латвии, достаточно внушительно проиграли первые свои матчи. Правда еще литовская Судува продолжает удивлять, и выиграла в израиле у Маккаби Тель-Авив 2-1, что конечное же можно считать сенсацией !

Ну а что касается именно Калью, первую игру они уступили с счетом 1-3, конечное очень хорошо что сумели забить гостевой мяч, и сейчас задача выиграть 2-0 дома у Дюделанжа. Ну прям нереальной эту задача откровенно назвать нельзя , как никак эта всего лишь представитель Люксембурга. Тем более у эстонцев есть уже опыт по спасению ситуации в ответных матчах. В первом отборочном раунде к лиги чемпионов, эстонцы проиграли в первом матче (домашнем) македонской Шкенди 0-1, кэф. на проход эстонцев перед ответным матчем был 20 ! Но, они взяли, и выиграли в македонии матч 2-1, и прошли дальше ! Так что, эта команда как никто зачет, что опускать руки раньше времени не надо !

Дюделанж

От чемпиона Люксембурга многие ждали больше, чем вылет в первом же раунде лиги чемпионов , от мальтийской Валлетты…. 3-3 по сумме двух встреч был счет того противостояние, но Валлетта забила больше в гостях, поэтому и нырнула в следующей раунд лиги чемпионов, а Дюделанж оказался в лиги европы, и напомню что, в прошлом сезоне , команда добралась до групповой стадии этого турнира ! И естественно хочется повторить успех , но для этого еще прилично нужно сделать работы ! Бросается в глаза не самая хорошая тенденция люксембургской команды, суммарно они уже пять матчей провели в еврокубках, в текущем сезоне, и нет ни одного отыгранного на сухо матча в обороне. Ну и явно есть все основание предположить , что в эстонии данная серия не завершится, и вновь Дюделанж пропустит, и потрепет своим болельщикам нервы…

Прогноз

Я решил остановится в данном матче на ставки : ТБ(1) на Калью ! Люксембург регулярно пропускает на еврокубковой арене. Эстонцам нужно спасать ситуацию, один гол хозяева однозначно забьют, а там уже как пойдет, может и вообще спастись получится , выиграв дома 2-0 ! Ставка на ТБ(1) на Калью смотрится как минимум не проигрышной !

Удержит ли «Дюделанж» свое преимущество в Эстонии?


В ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы эстонский «Нымме Калью» 13 августа на своем поле примет люксембуржский «Дюделанж». Игра начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Нымме Калью» — «Дюделанж».


В первом поединке эстонцы проиграли на своем поле со счетом 0:1, а в ответной встрече выиграли 2:1 и за счет большего количества выездных голов прошли дальше.



На втором этапе квалификации они не оказали никакого сопротивления шотландскому «Селтику», дважды проиграв ему с общим счетом 0:7.


«Дюделанж»



«Дюделанж», в отличии от своего предстоящего противника, прекратил борьбу в Лиге чемпионов на первом же сопернике.



В противостоянии с мальтийской «Валлеттой» все решило правило гола на чужом поле. В Люксембурге был зафиксирован результат 2:2, а на Мальте команды сыграли 1:1, отправившие люксембуржцев в ЛЕ.


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Во второй квалификации отбора Лиги Европы дюделанжцы прошли первого оппонента своего предстоящего соперника — македонскую «Шкендию». В гостях «Дюделанж» победил 2:1, а дома сыграл вничью — 1:1.


Прогноз на «Нымме Калью» — «Дюделанж»



Чемпион Люксембурга сделал неплохой зазор перед ответной игрой, но все же оставил шанс эстонцам на отыгрыш.



Прогнозируем, что и в ответке будут забитые голы в обе стороны.

Калью — Дюделанж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (13.08.2019)

Калью — Дюделанж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Калью — Дюделанж состоится во вторник 13 августа в 19:00 (МСК) на стадионе А. Ле Кок Арена.

Во вторник состоится несколько матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы и в одном из них Калью примет на своем поле Дюделанж. Букмекеры отдают предпочтение гостям. В первом поединке Дюделанж обыграл Калью у себя дома со счетом 3:1 — хет-трик в его составе оформил Доминик Штольц. Теперь в ответной игре люксембургский клуб может позволить себе поражение с разницей в один мяч и все равно выйдет в отборочный плей-офф Лиги Европы. Кстати, там он сыграет с Араратом или Сабуртало. Победа над Калью в прошлый четверг позволила Дюделанжу продлить беспроигрышную серию до 25 официальных поединков, 17 из которых были выиграны. В Лиге Европы он не проигрывает в четырех последних матчах, по два раза победив и сыграв вничью. Перед этим Дюделанж проиграл пять кряду встреч. Правда, все они были на групповой стадии турнира от соперников, гораздо сильнее Калью. На выезде Дюделанж провел в общей сложности 12 матчей в Лиге Европы, проиграв семь из них и победив только три раза.

Калью за девять последних матчей во всех турнирах одержал только две победы и потерпел четыре поражения при трех ничейных результатах. В том числе он проиграл три из четырех последних официальных поединков. В Лиге Европы ему удалось победить всего четыре раза за 16 последних матчей и восемь раз Калью проигрывал. В то же время на своем поле он уступил только в трех из десяти предыдущих поединков Лиги Европы, одержав четыре победы и еще трижды сыграв вничью. Эксперты сайта считают, что шансы Калью в ответной игре недооценены и он вполне может обыграть Дюделанж. Правда, вряд ли эстонский клуб сделает это с разницей большей, чем в один мяч. В любом случае, выгодной окажется ставка на выигрыш хозяев поля с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Калью — Дюделанж:

Победа Калью — 2.83, ничья — 3.33, победа Дюделанжа — 2.35.

Калью — Дюделанж. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Победа Калью с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 9.50). Ставки на выигрыш Калью с форой (0) принимаются с котировкой 2.21.

Нымме Калью — Дюделанж 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель эстонско-люксембургского противостояния сможет выйти в раунд плей-офф к групповому этапу Лиги Европы. Соперником станет сильнейший в паре «Сабуртало» – «Арарат-Армения». Пока что в кавказском дерби предпочтение можно отдать грузинам, которые в гостях смогли одержать победу со счетом 2:1. 

О матче

Букмекеры отдают предпочтение «Дюделанжу». После того, как люксембуржцы выиграли на своем поле со счетом 3:1, шансы на их проход в следующую стадию возросли и коэффициенты на победу в двухматчевом противостоянии упали ниже 1,2. А вот на проход эстонцев можно поставить с кэфом около 6,4. Фаворита в ответном поединке, по мнению букмекеров, нет. На обе команды предлагаются примерно одинаковые показатели на выигрыш – приблизительно 2,7. Тем не менее у «Нымме Калью» есть вариант для выхода в плей-офф. Для этого достаточно выиграть дома со счетом 2:0. Победа с идентичным первому матчу счетом 3:1 позволит перевести игру в дополнительное время. Более результативная виктория с разницей в 2 мяча (4:2 и выше) уже будет в пользу «Дюделанжа», который будет иметь преимущество по гостевым голам. 

 

Статистика для ставок

От поединка стоит ждать, как минимум 8 угловых. Ставка на «Тотал больше 7,5» сыграла во всех 6 предыдущих еврокубковых матчах «Нымме Калью» и в 13 играх «Дюделанжа».

 

Также, вероятно, сыграет прогноз на то, что арбитр покажет 3 и более желтых карт. Такое пари имело место 5 раз в последних 7 домашних матчах эстонцев в еврокубках, а также во всех 13 предыдущих гостевых играх люксембуржцев.

Прогноз редакции на матч Нымме Калью — Ф91 Дюделанж

Клуб из Люксембурга продолжает идти к мечте. Булочники, пожарные и банковские служащие берут отгул на работе и играют в Лиге Европы. Надежная оборона, недооценка соперника и огромная удача помогли им взять первый матч с неплохим заделом (3:1). Теперь главное не забыть все это в Эстонии, где игрокам «Нымме» уже стыдно смотреть болельщикам в глаза. А если нет, то должно быть стыдно.

Ориентировочные составы на матч Нымме Калью — Дюделанж:

«Нымме Калью» (4-4-2): Михалюк – Рейнтам, Угге, Паур, Иванюшин – Пури, Собченко, Масицев, Регинальд – Нуньес, Марайс

Не сыграют: Кирсс

«Дюделанж» (3-4-3): Дельгадо, Шнель, Бурчаудо – Кирх, Покар, Моррен, Штольц – Бетаиб, Сенари, Берринер

Не сыграют:

Прогноз на матч Нымме Калью — Дюделанж:

Никакие победные серии в чемпионате Эстонии не смоют позора, если игроки «Нымме Калью» не проявят характер и не вырвут путевку в следующую стадию у команды из Люксембурга.

Внутри «Нымме» сейчас далеко не все гладко. В первом матче тренер выпустил форварда Кирсса за 17 минут до конца матча, чтобы тот помог спасти игру, но он помог лишь умереть, запоров два момента, да еще и получив красную карточку. «Дюделанж» едет на игру за конкретным результатом. Команда умеет защищаться и знает, что хозяева рванут вперед с первых секунд.

Видимо, уже достаточно списывать результаты клуба из Люксембурга на чистый фарт и какое-то космическое везение. Это действительно крепкая команда, которая знает что делать. Наш прогноз – победа «Дюделанжа» с форой (0) за 1,9.

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