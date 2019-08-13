Прогноз редакции на матч Ференцварош — Динамо Загреб

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Прогноз и ставки Ференцварош — Динамо Загреб (13.08.19)

Ференцварош — Динамо Загреб 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и сыграет с победителем пары «Марибор» — «Русенборг», а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

Первая встреча данной пары, которая проходила в Хорватии, завершилась результативной ничьёй (1:1). Теперь же для прохода в следующий раунд «Ференцварош» устроит нулевая ничья или победа с любым счётом. «Динамо» Загреб нужна также победа или любая результативная ничья. При счёте 1:1 будет назначено дополнительное время. Несмотря на то, что ответный поединок пройдёт в Венгрии, фаворитом является загребское «Динамо»: коэффициент на победу хорватов около 2,3. Успех «Ференцвароша» в этой встрече оценен котировками около 3. Проход «Динамо» в следующий раунд букмекеры предлагают взять примерно за 1,7. Попадание «Ференцвароша» в 4-й отборочный раунд оценено котировками в районе 2,2.

Статистика для ставок

«Ференцварош» забивает в 7 своих последних матчах в ЛЧ. Если уж подопечные Сергея Реброва смогли наиграть на гол в первом поединке, то при своих болельщиках в ответной встрече вероятно забьют тоже. Коэффициент на гол хозяев в предстоящем матче около 1,3.

Также в этих 7 матчах в ЛЧ венгерская команда ни разу не проиграла. Поставить на непроигрыш «Ференцвароша» в ответной встрече можно примерно за 1,6.

Ференцварош — Динамо Загреб 13.08.2019

Ференцварош — Динамо Загреб 13.08.2019

12.08.2019 115 1 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Венгерский Ференцварош и Киевское Динамо. Эта встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Групама» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

П1 (3.09) Х (3.46) П2 (2.30) Ференцварош Динамо Загреб Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Групама». Будапешт 13.08.2019 21:00



Ориентировочные составы на матч Ференцварош — Динамо Загреб

Ференцварош : Дибус; Ловренчич, Блажич, Двали, Хайстер; Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуен; Пришкин. Динамо Загреб : Ливакович; Леовач, Перич, Лескович, Стоянович; Адеми, Оршич, Гояе, Кадзиор, Хайрович; Гавранович.



История личных встреч

История личных встреч между Ференцварошем и Динамо Загреб знает только один поединок. В прошлый вторник команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 1:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Динамо Загреб сенсационно не смог обыграть Ференцварош в первой встрече, которая закончилась вничью 1:1. Хорваты по всем параметрам превзошли своего соперника и даже открыли счет на 7-ой минуте игры, однако, на этом их голевые подвиги закончились. Венгерские футболисты нашли в себе силы, сравняли счёт и перед ответной игрой вполне могут довольствоваться положительным результатом.

Вот только, вряд ли футболистов Ференцароша хватит класса для того, чтобы сломить сопротивление Динамо Загреб и во втором матче кряду. Разница в уровне этих команд колоссальна и это было прекрасно видно в первой встрече. Лишь банальное невезение Хорватов оставило Ференцварошу шансы. В ответной игре футболисты Динамо докажут, что тот результат был банальной случайностью.

Прогноз: Динамо Загреб спокойно пройдут в следующий раунд. Ференцварош провалится по всем статьям.

Интересные факты перед матчем

Динамо Загреб не знает поражений уже 9 матчей кряду. За восемь поединков нового сезона в воротах Динамо Загреб побывало лишь 2 мяча.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Ференцварош — Динамо Загреб, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Ференцварош — Динамо Загреб Ставка: Проход Динамо Загреб Коэфф: 1.72 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Ференцварош — Динамо Загреб Ставка: Победа Динамо Загреб с форой (0) Коэфф: 1.72 Поставить Сыграет ставка? Да (1 голосов) Нет (0 голосов)



Ференцварош

Продолжают букмекеры не верить в Ференцварош. А ведь команда в этом сезоне и результатами и самой игрой из матча в матч продолжает доказывать, что считаться с ней придётся всем его соперникам. В 1м раунде лиги чемпионов венгры уже выбили болгарский Лудогорец. Хотя так же как и сейчас шли андердогом. потом расправились с мальтийской Валетой 4-2 по сумме 2х матчей. В Загребе не проиграли и гостевой гол забил. В 9 последних матчах имеют 7 побед при 2х ничьих. Наставник Ференцвароша Сергей Ребров сумел команду сплотить. И так как самый в прошлом форвард, так и Ференцварошу пытается привить атакующую манеру игры. Как видим это у его получается. 20 голов в 9 последних играх «зелёные орлы» забили.

Динамо Загреб

Динамо в 1м раунде квалификации легко расправился с грузинским Сабуртало 5-0 по сумме 2х встреч.. А вот сейчас проход хорватского клуба дальше под угрозой. И не только потому, что ему теперь выигрывать надо в гостях. Ну или результативную ничью сыграть. Соперник довольно не простой, хорошо подкованный тактически. И подбором игроков обладает приличным.

Прогноз

Ференцварош не так прост как кажется. В его рядах играют белорус, грузин, норвежец, ганиец, босниец, украинцы, словенцы, бразилец, итальянец, немец. И немножко венгров. И весь интернациональный коллектив Ребров пока, что держит в узде. Причём на поле есть довольно хорошее взаимопонимание. Не смотря на такой мощный иностранный легион Ференцварш в своих играх выглядит довольно сплочённо. Никто не тащит одеяло на себя. И в 9 последних матчах 7 игроков в его составе забивали голы.То есть угрозу воротам соперника, несёт практически каждый игрок венгров на поле.

Динамо надо отыгрываться. Как минимум 1 гол забить необходимо. Может и забьёт. Но свои ворота на замке не удержит. Дома не удержал, в Будапеште не пропустить будет ещё сложнее. Последний раз «орлы» на своём стадионе Групама не забивали в январе месяце. С тех пор они провёли там 19 матчей и никого «сухим» не отпустили. А в 17ти случаях забивал больше 1го мяча. Наверняка не отпустит на расписавшись в их воротах и хорватов. И исходя из счёта первого матча, необходимости гостей атаковать, скорее всего Ференцварош сможет забить больше 1го раза.

Прогноз редакции на матч Ференцварош — Динамо Загреб

Сергей Ребров покоряет все новые тренерские вершины. Сначала венгерский “Ференцварош” под его руководством стал чемпионом, обойдя ближайшего конкурента на 21 балл. А затем “зеленые орлы” начали путь в Лиге чемпионов, в первом раунде они выбили грузинскую “Сабортало”, во втором — мальтийскую “Валетту”. В первом матче третьего квалификационного раунда Реброва ждал выезд в Загреб на матч с “Динамо”, но и тут венгры умело противостояли куда более классному сопернику и увезли с Хорватии ничью — 1:1. Быть ли сенсации?

Ответная встреча “Ференцвароша” и загребского “Динамо” состоится 13 августа в 21:00.

Ориентировочные составы на матч Ференцварош – Динамо Загреб:

"Ференцварош" (4-2-3-1): Дибуш — Блажич, Двали, Сивич, Нгуэн — Шкварка, Игнатенко — Зубков, Харатин, Ловренчич — Ланцафаме

Не сыграют: —

"Динамо" (4-3-3): Ливакович — Перич, Лешкович, Леовац, Пинту -Хайрович, Адеми, Гояк — Оршич, Кондзер, Гавранович

Не сыграют: —

Прогноз на матч Ференцварош – Динамо Загреб:

Венгерский футбол широкими шагами идет вперед. В него вкладывают большие деньги и ждут таких же результатов. В Будапеште во время первого матча была организована фан-зона, возглавляли которую руководители “Ференцвароша” в полном составе.

Не стоит ожидать легкой победы загребской команды. Хорваты после ничьей в Лиге чемпионов впервые оступились и в национальном чемпионате, поделив очки с “Осиеком”. Болельщиков ждет тяжелая и вязкая игра. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5 с коэффициентом 2,02. Венгры проявят запредельную самоотдачу и так просто не отдадут этот матч.

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Ференцварош – Динамо Загреб. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Ференцварош – Динамо Загреб. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Ференцварош – Динамо Загреб состоится во вторник 13 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Гроупама Арена.

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы загребского Динамо. В прошлый вторник ему не удалось переиграть Ференцварош на своем поле – встреча завершилась со счетом 1:1. На выезде динамовцам нужно побеждать с любым счетом или рассчитывать на высокорезультативную ничью при счете 2:2 и крупнее. В пятницу загребский клуб проводил очередной матч чемпионата Хорватии и сыграл вничью 0:0 с Осиеком. Его беспроигрышная серия в этом сезоне насчитывает теперь восемь матчей, шесть из которых Динамо выиграло. Причем за эти восемь поединков Динамо пропустило только два гола и в шести случаях оставляло собственные ворота в неприкосновенности. В Лиге чемпионов загребская команда проиграла только один матч из девяти последних, выиграв пять раз. А на выезде за десять предыдущих матчей Динамо удалось победить четыре раза при трех ничейных результатах и таком же количестве поражений.

Ференцварош в этом сезоне провел пять официальных матчей и все в Лиге чемпионов. Он пока не проигрывает и одержал три победы при двух ничейных результатах. В целом за девять последних матчей в главном Еврокубке Ференцварош потерпел только одно поражение, по четыре раза победив и сыграв вничью. А у себя дома он не проигрывает в четырех последних встречах Лиги чемпионов, если брать в расчет основное время.

Эксперты сайта считают, что наиболее вероятным исходом предстоящей игры в Будапеште станет малорезультативная ничья. Не исключено, что голов болельщики не увидят и такой результат устроит Ференцварош – он выйдет в отборочный плей-офф Лиги чемпионов и сыграет там с Марибором или Русенборгом.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ференцварош – Динамо Загреб:

Победа Ференцвароша – 2.94, ничья – 3.52, победа Динамо – 2.37.

Прогноз на матч Ференцварош – Динамо Загреб (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 13 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Динамо 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 2.03.

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