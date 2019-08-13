Прогноз редакции на матч Ференцварош — Динамо Загреб

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Ференцварош — Динамо Загреб 13 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О турнире
Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и сыграет с победителем пары «Марибор» — «Русенборг», а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.
О матче
Первая встреча данной пары, которая проходила в Хорватии, завершилась результативной ничьёй (1:1). Теперь же для прохода в следующий раунд «Ференцварош» устроит нулевая ничья или победа с любым счётом. «Динамо» Загреб нужна также победа или любая результативная ничья. При счёте 1:1 будет назначено дополнительное время. Несмотря на то, что ответный поединок пройдёт в Венгрии, фаворитом является загребское «Динамо»: коэффициент на победу хорватов около 2,3. Успех «Ференцвароша» в этой встрече оценен котировками около 3. Проход «Динамо» в следующий раунд букмекеры предлагают взять примерно за 1,7. Попадание «Ференцвароша» в 4-й отборочный раунд оценено котировками в районе 2,2.
Статистика для ставок
«Ференцварош» забивает в 7 своих последних матчах в ЛЧ. Если уж подопечные Сергея Реброва смогли наиграть на гол в первом поединке, то при своих болельщиках в ответной встрече вероятно забьют тоже. Коэффициент на гол хозяев в предстоящем матче около 1,3.
Также в этих 7 матчах в ЛЧ венгерская команда ни разу не проиграла. Поставить на непроигрыш «Ференцвароша» в ответной встрече можно примерно за 1,6.
12.08.2019 115 1 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Венгерский Ференцварош и Киевское Динамо. Эта встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Групама» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.
П1 (3.09) Х (3.46) П2 (2.30) Ференцварош Динамо Загреб Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч «Групама». Будапешт 13.08.2019 21:00
Ференцварош : Дибус; Ловренчич, Блажич, Двали, Хайстер; Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуен; Пришкин. Динамо Загреб : Ливакович; Леовач, Перич, Лескович, Стоянович; Адеми, Оршич, Гояе, Кадзиор, Хайрович; Гавранович.
История личных встреч между Ференцварошем и Динамо Загреб знает только один поединок. В прошлый вторник команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 1:1.
Динамо Загреб сенсационно не смог обыграть Ференцварош в первой встрече, которая закончилась вничью 1:1. Хорваты по всем параметрам превзошли своего соперника и даже открыли счет на 7-ой минуте игры, однако, на этом их голевые подвиги закончились. Венгерские футболисты нашли в себе силы, сравняли счёт и перед ответной игрой вполне могут довольствоваться положительным результатом.
Вот только, вряд ли футболистов Ференцароша хватит класса для того, чтобы сломить сопротивление Динамо Загреб и во втором матче кряду. Разница в уровне этих команд колоссальна и это было прекрасно видно в первой встрече. Лишь банальное невезение Хорватов оставило Ференцварошу шансы. В ответной игре футболисты Динамо докажут, что тот результат был банальной случайностью.
Прогноз: Динамо Загреб спокойно пройдут в следующий раунд. Ференцварош провалится по всем статьям.
Лучшими ставками на матч Ференцварош — Динамо Загреб, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Ференцварош — Динамо Загреб Ставка: Проход Динамо Загреб Коэфф: 1.72 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Ференцварош — Динамо Загреб Ставка: Победа Динамо Загреб с форой (0) Коэфф: 1.72 Поставить Сыграет ставка? Да (1 голосов) Нет (0 голосов)
Продолжают букмекеры не верить в Ференцварош. А ведь команда в этом сезоне и результатами и самой игрой из матча в матч продолжает доказывать, что считаться с ней придётся всем его соперникам. В 1м раунде лиги чемпионов венгры уже выбили болгарский Лудогорец. Хотя так же как и сейчас шли андердогом. потом расправились с мальтийской Валетой 4-2 по сумме 2х матчей. В Загребе не проиграли и гостевой гол забил. В 9 последних матчах имеют 7 побед при 2х ничьих. Наставник Ференцвароша Сергей Ребров сумел команду сплотить. И так как самый в прошлом форвард, так и Ференцварошу пытается привить атакующую манеру игры. Как видим это у его получается. 20 голов в 9 последних играх «зелёные орлы» забили.
Динамо в 1м раунде квалификации легко расправился с грузинским Сабуртало 5-0 по сумме 2х встреч.. А вот сейчас проход хорватского клуба дальше под угрозой. И не только потому, что ему теперь выигрывать надо в гостях. Ну или результативную ничью сыграть. Соперник довольно не простой, хорошо подкованный тактически. И подбором игроков обладает приличным.
Ференцварош не так прост как кажется. В его рядах играют белорус, грузин, норвежец, ганиец, босниец, украинцы, словенцы, бразилец, итальянец, немец. И немножко венгров. И весь интернациональный коллектив Ребров пока, что держит в узде. Причём на поле есть довольно хорошее взаимопонимание. Не смотря на такой мощный иностранный легион Ференцварш в своих играх выглядит довольно сплочённо. Никто не тащит одеяло на себя. И в 9 последних матчах 7 игроков в его составе забивали голы.То есть угрозу воротам соперника, несёт практически каждый игрок венгров на поле.
Динамо надо отыгрываться. Как минимум 1 гол забить необходимо. Может и забьёт. Но свои ворота на замке не удержит. Дома не удержал, в Будапеште не пропустить будет ещё сложнее. Последний раз «орлы» на своём стадионе Групама не забивали в январе месяце. С тех пор они провёли там 19 матчей и никого «сухим» не отпустили. А в 17ти случаях забивал больше 1го мяча. Наверняка не отпустит на расписавшись в их воротах и хорватов. И исходя из счёта первого матча, необходимости гостей атаковать, скорее всего Ференцварош сможет забить больше 1го раза.
Сергей Ребров покоряет все новые тренерские вершины. Сначала венгерский “Ференцварош” под его руководством стал чемпионом, обойдя ближайшего конкурента на 21 балл. А затем “зеленые орлы” начали путь в Лиге чемпионов, в первом раунде они выбили грузинскую “Сабортало”, во втором — мальтийскую “Валетту”. В первом матче третьего квалификационного раунда Реброва ждал выезд в Загреб на матч с “Динамо”, но и тут венгры умело противостояли куда более классному сопернику и увезли с Хорватии ничью — 1:1. Быть ли сенсации?
Ответная встреча “Ференцвароша” и загребского “Динамо” состоится 13 августа в 21:00.
"Ференцварош" (4-2-3-1): Дибуш — Блажич, Двали, Сивич, Нгуэн — Шкварка, Игнатенко — Зубков, Харатин, Ловренчич — Ланцафаме
Не сыграют: —
"Динамо" (4-3-3): Ливакович — Перич, Лешкович, Леовац, Пинту -Хайрович, Адеми, Гояк — Оршич, Кондзер, Гавранович
Не сыграют: —
Венгерский футбол широкими шагами идет вперед. В него вкладывают большие деньги и ждут таких же результатов. В Будапеште во время первого матча была организована фан-зона, возглавляли которую руководители “Ференцвароша” в полном составе.
Не стоит ожидать легкой победы загребской команды. Хорваты после ничьей в Лиге чемпионов впервые оступились и в национальном чемпионате, поделив очки с “Осиеком”. Болельщиков ждет тяжелая и вязкая игра. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5 с коэффициентом 2,02. Венгры проявят запредельную самоотдачу и так просто не отдадут этот матч.
Повторить
Ференцварош – Динамо Загреб. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (13.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Ференцварош – Динамо Загреб состоится во вторник 13 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Гроупама Арена.
В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы загребского Динамо. В прошлый вторник ему не удалось переиграть Ференцварош на своем поле – встреча завершилась со счетом 1:1. На выезде динамовцам нужно побеждать с любым счетом или рассчитывать на высокорезультативную ничью при счете 2:2 и крупнее. В пятницу загребский клуб проводил очередной матч чемпионата Хорватии и сыграл вничью 0:0 с Осиеком. Его беспроигрышная серия в этом сезоне насчитывает теперь восемь матчей, шесть из которых Динамо выиграло. Причем за эти восемь поединков Динамо пропустило только два гола и в шести случаях оставляло собственные ворота в неприкосновенности. В Лиге чемпионов загребская команда проиграла только один матч из девяти последних, выиграв пять раз. А на выезде за десять предыдущих матчей Динамо удалось победить четыре раза при трех ничейных результатах и таком же количестве поражений.
Ференцварош в этом сезоне провел пять официальных матчей и все в Лиге чемпионов. Он пока не проигрывает и одержал три победы при двух ничейных результатах. В целом за девять последних матчей в главном Еврокубке Ференцварош потерпел только одно поражение, по четыре раза победив и сыграв вничью. А у себя дома он не проигрывает в четырех последних встречах Лиги чемпионов, если брать в расчет основное время.
Эксперты сайта считают, что наиболее вероятным исходом предстоящей игры в Будапеште станет малорезультативная ничья. Не исключено, что голов болельщики не увидят и такой результат устроит Ференцварош – он выйдет в отборочный плей-офф Лиги чемпионов и сыграет там с Марибором или Русенборгом.
Победа Ференцвароша – 2.94, ничья – 3.52, победа Динамо – 2.37.
Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Динамо 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 2.03.
Читайте также:
Прогноз, ставки и коэффициенты Энерги — Бавария (12.08.19)
«Шарапова» — «Риск». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Остапенко — Путинцева (12.08.19)
«Куэрри» — «Эрбер». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Ганза» — «Штутгарт». 12.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Аваи — Крузейро (11.08.19)
Прогноз ЦСКА — Сочи (11.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Атланта — Нью-Йорк Сити (11.08.19)
Прогноз и ставки Гояс — Васко да Гама (12.08.19)
Прогноз и ставки Шарапова — Риск (13.08.19)
Прогноз и ставки Куэрри — Эрбер (12.08.19)
Прогноз и ставки Ференцварош — Динамо Загреб (13.08.19)
«Порту» — «Краснодар». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Калью — Дюделанж (13.08.19)
Прогноз и ставки Саккари — Джорджи (12.08.19)
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.